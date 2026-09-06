Tko je Kimi Antonelli? Postao je prvim Talijanom koji je nakon 60 godina pobijedio u Monzi

Andrea Kimi Antonelli, dvadesetogodišnji vozač Mercedesa, ispisao je povijest na Velikoj nagradi Italije, postavši prvi Talijan koji je slavio u Monzi nakon 60 godina. U utrci koja će se dugo pamtiti, mladić iz Bologne ostvario je ono što se činilo nemogućim - do pobjede je stigao startavši s 19. mjesta. Njegov nevjerojatan proboj sa samog začelja prekinuo je čekanje koje je trajalo još od pobjede Ludovica Scarfiottija 1966. godine.

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Drama na stazi i maestralan proboj do pobjede

Antonellijev put do pobjede bio je sve samo ne jednostavan. Zbog ugradnje nove pogonske jedinice, kažnjen je startom sa začelja. Izgledi su se činili minimalnima, no utrka je od početka bila ispunjena dramom.

Šok za Tifose dogodio se već u drugom krugu kada je Charles Leclerc, nakon kontakta s momčadskim kolegom, doživio teško izlijetanje iz Parabolice. Srećom, prošao je neozlijeđen, no utrka je prekinuta crvenom zastavom. Taj prekid omogućio je svim vozačima besplatnu promjenu guma, a nakon ponovnog starta George Russell preuzeo je vodstvo.

No, Antonelli je već bio u naletu. Iskoristio je metež i borbe ispred sebe te nastavio svoj uspon, prestigavši nekoliko vozača u samo par krugova. Dok su se na čelu Russell i Max Verstappen borili za pozicije, Antonelli se u pozadini munjevito probijao i ubrzo priključio vodećem dvojcu.

Foto: Jakub Porzycki

Ključni trenutak dogodio se kada je Lance Stroll odustao sa svojim Astonom Martinom, izazvavši virtualni sigurnosni automobil. Mercedesova garaža donijela je briljantnu odluku: pozvali su Antonellija u boks po svježi set medium guma, dok je vodeći Russell ostao na stazi na starim, tvrđim gumama. S 15 sekundi zaostatka i 16 krugova do kraja, počeo je lov. Iz kruga u krug, Talijan je smanjivao prednost i na kraju stigao momčadskog kolegu. Prvi pokušaj napada četiri kruga prije kraja završio je izlijetanjem obojice, no već u sljedećem krugu Antonelli je dovršio posao i odjurio prema povijesnoj pobjedi.

"Nikad nisam mogao zamisliti da ću danas biti ovdje"

Nakon prolaska ciljem, Antonelli nije skrivao emocije, opisavši pobjedu kao ostvarenje sna.

​- Nisam ovo očekivao, nevjerojatno je. Presretan sam i nikad nisam mogao zamisliti da ću danas biti ovdje, ali uspjeli smo. Ovo je ostvarenje sna - izjavio je nasmijani Talijan.

Foto: Jakub Porzycki

Priznao je da se u jednom trenutku uplašio da je propustio svoju priliku, pogotovo nakon incidenta s Russellom u prvoj šikani pred kraj utrke.

​- Bilo je prilično zastrašujuće. Mislio sam da još mogu proći zavoj, ali kad sam prešao preko šljunka, produžio sam ravno i pomislio: ‘Možda sam izgubio svoju šansu’. Srećom, i dalje smo imali brzinu i uspjeli smo - objasnio je. Njegov pobjednički mentalitet došao je do izražaja nakon ponovnog starta, kada je shvatio da je unatoč svemu i dalje u igri za pobjedu.

Tko je mladić koji je ispisao povijest?

Andrea Kimi Antonelli rođen je u Bologni 25. kolovoza 2006. u trkaćoj obitelji; njegov otac Marco također je bio vozač sportskih automobila. Karijeru je započeo u kartingu, gdje je brzo pokazao izvanredan talent, osvojivši FIA-ino europsko prvenstvo. Njegov potencijal prepoznao je Mercedes, koji ga je uključio u svoj juniorski program 2019. godine.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Antonelli je nastavio dominirati u nižim kategorijama, osvojivši prvenstva u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4 2022. godine, te naslove u Formuli Regional European i Middle East prvenstvima godinu kasnije. U Formulu 1 ušao je 2025. kao prvi Talijan nakon Antonija Giovinazzija. Već u svojoj drugoj sezoni pokazao se kao ozbiljan kandidat za naslov. Pobjeda u Monzi bila mu je sedma u sezoni i dodatno ga je učvrstila na vodećoj poziciji u poretku vozača, s velikih 66 bodova prednosti ispred momčadskog kolege Russella.

*uz korištenje AI-ja