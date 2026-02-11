Tko je Mark Pavelich: Tragični heroj 'Čuda na ledu' u središtu novog Netflixova dokumentarca

Gotovo pola stoljeća nakon jednog od najnevjerojatnijih sportskih pothvata u povijesti, priča o "Čudu na ledu" i dalje fascinira generacije. Pobjeda mlade američke hokejaške reprezentacije, sastavljene od sveučilišnih igrača, nad moćnim Sovjetskim Savezom na Zimskim olimpijskim igrama 1980. godine u Lake Placidu nadišla je granice sporta. Sada, netom uoči Igara u Milanu i Cortini, Netflix je globalno objavio dugoočekivani dokumentarni film "Miracle: The Boys of ’80", koji nudi dosad neviđen uvid u događaje koji su promijenili povijest hokeja. U središtu ove emotivne retrospektive nalazi se i priča o Marku Pavelichu, briljantnom napadaču hrvatskih korijena, čiji je životni put bio jednako spektakularan koliko i tragičan.

Povratak na mjesto trijumfa

U režiji Maxa Gershberga i Jakea Rogala, 108-minutni dokumentarac okupio je 16 od 17 preživjelih članova zlatne generacije i vratio ih na led Herb Brooks Arene u Lake Placidu, na samo mjesto gdje su ispisali povijest. Film koristi dosad neobjavljene arhivske snimke od 16 milimetara, koje su desetljećima čuvane u arhivu Međunarodnog olimpijskog odbora, te ih isprepliće s današnjim promišljanjima igrača. Gledajući sami sebe kao mladiće, ovi danas 60-godišnjaci i 70-godišnjaci proživljavaju emocije koje su ih nosile do zlata, ali i sve ono što je uslijedilo nakon toga.

Za razliku od slavnog Disneyevog filma "Miracle" iz 2004. s Kurtom Russellom u ulozi trenera Herba Brooksa, ovaj dokumentarac ne teži dramatizaciji, već sirovoj autentičnosti. Fokus je na svjedočanstvima iz prve ruke, na drugarstvu, ali i tenzijama unutar ekipe koju je legendarni, ali i kontroverzni Brooks sastavio od rivala s različitih sveučilišta.

​- Uvijek se šalim da je ovo momčad s najdužom izvansezonskom pauzom u kojoj sam ikad bio. Dugo traje, ali uvijek je zadovoljstvo - rekao je Buzz Schneider, jedan od dvanaestorice igrača iz Minnesote u toj ekipi.

Tihi genij hrvatskih korijena

Jedan od ključnih arhitekata pobjede nad Sovjetima bio je upravo Mark Pavelich, sin hrvatskih imigranata odrastao u ruralnoj Minnesoti. Njegova igračka inteligencija i vještina bile su presudne u polufinalnoj utakmici. Pavelich je imao dvije asistencije, uključujući i onu najvažniju, dodavanje za pobjednički gol kapetana Mikea Eruzionea za konačnih 4-3. Taj trenutak zacementirao je njegovo mjesto u sportskoj besmrtnosti, iako je Pavelich, po prirodi introvertiran, uvijek bježao od svjetala pozornice.

Nakon Olimpijskih igara, ostvario je uspješnu NHL karijeru, ponajviše u New York Rangersima, gdje i danas drži klupski rekord za najviše bodova u debitantskoj sezoni (76). U veljači 1983. postao je prvi Amerikanac u povijesti koji je na jednoj NHL utakmici zabio pet golova.

​- Od svih suigrača koje sam imao, mislim da ljudi ne shvaćaju koliko je bio dobar. Budući da je bio tako tih i nije puno govorio, mnogi ne znaju njegovu pravu veličinu. Bio je tako pozitivan utjecaj na sve nas - prisjetio se kapetan Eruzione.

Iako Pavelich nije dočekao snimanje dokumentarca jer je umro 2021., njegova ostavština prožima cijeli film. Kroz arhivske snimke i sjećanja suigrača, "Miracle: The Boys of ’80" slavi njegovu genijalnost na ledu i skromnost izvan njega.

Pobjeda koja je ujedinila naciju

Dokumentarac snažno naglašava i društveno-politički kontekst vremena. Amerika se 1980. borila s visokom inflacijom, redovima za gorivo i iranskom talačkom krizom. Hladni rat bio je na vrhuncu, a samo nekoliko tjedana prije Igara, Sovjetski Savez je izvršio invaziju na Afganistan, što je navelo predsjednika Jimmyja Cartera na bojkot ljetnih Igara u Moskvi. U takvoj atmosferi, pobjeda nad nepobjedivom sovjetskom "zbornajom", ekipom profesionalaca koja je osvojila prethodna četiri olimpijska zlata, bila je puno više od sportskog uspjeha.

​- Uletimo u Washington, ljudi su zaustavili automobile na autocesti dok su naši autobusi ulazili u grad, na tisuće njih. Uđemo u grad, a tamo kaos, ludnica, mediji, ljudi... Bilo je ludo, zar ne? - opisao je branič Jack O’Callahan njihov povratak kući i posjet Bijeloj kući.

Ta je pobjeda postala simbol nade i nacionalnog ponosa, trenutak koji je, kako se navodi u filmu, Americi dao "prijeko potrebnu injekciju optimizma".

Tragična sudbina i ostavština koja pomaže drugima

Dokumentarac ne bježi ni od teških tema. Otvoreno prikazuje i tamniju stranu slave te posljedice koje je vrhunski sport ostavio na igrače. Priča Marka Pavelicha tu je najpotresnija. Njegovi kasniji životni problemi, borba s mentalnim zdravljem i paranojom, kulminirali su 2019. incidentom nakon kojeg je optužen za napad. Sud ga je proglasio nesposobnim za suđenje, a njegova obitelj izrazila je uvjerenje da je patio od kronične traumatske encefalopatije (CTE), degenerativne bolesti mozga uzrokovane opetovanim udarcima u glavu.

Pavelich je preminuo 4. ožujka 2021. u dobi od 63 godine, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom. Prije smrti, izrazio je želju da se osnuje mjesto gdje bi bivši sportaši mogli dobiti pomoć za probleme s mentalnim zdravljem. Njegova vizija postala je stvarnost kroz projekt "The Ranch – Teammates for Life", ustanovu za mentalno zdravlje sportaša i veterana. Njegovi suigrači iz 1980. aktivno podržavaju tu inicijativu, osiguravajući da Pavelicheva najveća asistencija ne bude ona na ledu, već ona koja pomaže drugima u najtežim životnim bitkama.