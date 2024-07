Tko je Miran Maričić? Brončani olimpijac je informatičar: 'Počeo sam zbog Gorše, sad me trenira'

Tamo gdje je frižider pun, uspjeha nema. Mantra je to čija se istinitost toliko puta potvrdila u svijetu sporta. Pogotovo u Hrvatskoj. Potvrdili su to i naši strijelci, Petar Gorša (36) i Miran Maričić (27), koji briljiraju na Olimpijskim igrama u Parizu. Ovaj dvojac stasao je u Streljačkom društvu Bjelovar 1874.

'Počeo sam zbog sugrađanina Gorše'

Ta malena streljana iznjedrila je dva vrhunska sportaša. Nažalost, nisu to uvjeti kakve imaju najveće i najbogatije nacije. Gorša je u disciplini 10 metara zračna puška bio šesti, a senzacionalni Maričić osvojio je broncu! Naš čudesni dvojac još očekuje nastup u disciplini 50 metara puška trostav.

Dečki se snalaze kako znaju... Pa tako, primjerice, Maričić pripreme za Igre za nastup u zračnoj puški obavljao u Bjelovaru, dok je na treninge s malokalibarskom puškom išao u Zagreb. Na bjelovarskoj streljani za taj kalibar nema uvjeta.

- Prvi put u Gradsku streljanu došao sam 2008. Brat mi je preporučio sport jer je u njemu rasturao naš sugrađanin Gorša. Bio je tad viceprvak svijeta. Bilo je zabavno jer se skupila dobra ekipa. Trenirali smo, zabavljali se... Krenuli su dobri rezultati i više nije bilo povratka - otkrio je Maričić za Bjelovar.live.

'Završio sam preddiplomski studij informatike'

Maričić nije mogao ni sanjati da će mu Gorša postati poput brata, da će postati ponajbolji prijatelji. U Bjelovaru je završio gimnaziju. Miran je završio i preddiplomski studij informatike na FOI-ju u Varaždinu, ali odlučio je nakon 2018. sve karte baciti na streljaštvo i sportsku karijeru. Shvatio je da može napraviti veliku karijeru kad je 2018. na Svjetskom prvenstvu u južnokorejskom Changwonu u disciplini zračna puška 10 m osvojio broncu.

- Fakultet mi je, kao i sport, oduzimao dosta vremena i bilo je trenutaka kad je uistinu bilo teško to sve uskladiti. Bilo je slučajeva kad je fakultet i patio zbog streljaštva, jer bi odradio trening koji je fizički zahtjevan, a onda bih još morao učiti i za kolokvije i ispite. Na kraju sam uspio sve posložiti te sam završio preddiplomski studij informatike. Trenutačno ne razmišljam o diplomskom studiju. Drago mi je što su me roditelji podržali u odluci da se posvetim samo sportu - otkrio je Maričić.

Gorša o Maričiću, svom nasljedniku, ima samo riječi hvale.

- On je mladi strijelac kojeg pratim od njegovih malih nogu. Dao sam mu temelje streljaštva. Prvih nekoliko godina, od 2009. do 2013. godine, trenirao sam ga u Bjelovaru. Kasnije smo nastavili surađivati, no pucamo u istim disciplinama pa mu na papiru ne mogu biti službeni trener ni član stručnog tima, ali je "javna tajna" da sam mu svojevrsni mentor i vodič kroz vrhunsko streljaštvo i puno mu pomažem. Veoma sam ponosan što je uspio u kratkom roku postići vrhunske rezultate. Nadam se da će dugo godina biti u top 10 pucača na svijetu - rekao je Gorša.

Gorša će u trenere

Maričić doista ima od koga učiti. Gorša je godinama u vrhu. Najplodonosnija godina za njega je bila 2018., kad je na svjetskoj smotri osvojio dva srebra, oba u olimpijskim disciplinama - zračnoj puški na 10 m i malokalibarskoj puški na 50 m.

- Oduvijek sam težio tome da budem kompletan strijelac, a ne da budem specijaliziran samo za jednu disciplinu. Disciplina trostava se u streljačkom svijetu smatra najkompleksnijom i najtežom disciplinom. Ona je maraton, traje tri sata i moraš biti na vrhuncu mentalnih sposobnosti. To zahtjeva rigorozan trening. Nakon sezone 2017., koja je bila nešto slabija s nekoliko velikih finala, ali bez medalje i s oscilacijama u formi, afirmirao sam se u svjetskom vrhu - otkrio je Gorša, koji je Pariz označio vrhuncem karijere, te će nakon Igara početi s tranzicijom u trenerske vode. Već je dogovorio jedan angažman u Indiji.

Bjelovar: Miran Maričić, hrvatski reprezentativac, član Streljačkog društva Bjelovar 1874. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL