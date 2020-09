Tko je na dobitku? Prisilili su Messija da ostane, a sljedeće godine odlazi besplatno...

<p>Ljetni serijal s već odgledanim epizodama 'Messi odlazi iz Barcelone', 'Ne, ipak ne odlazi', 'Khm... Izgleda da ipak odlazi' napokon je dobio svoju završnu epizodu. <strong>Leo Messi </strong>(33) je u <a href="https://www.24sata.hr/sport/messi-ostajem-u-barceloni-714579" target="_blank">ekskluzivnom intervjuu za Goal rekao kako će ostati</a>.</p><p>No pretpostavljamo da su veći odjek u javnosti imale njegove izjave o čelnicima<strong> Barcelone</strong>.</p><p>- Nisam bio sretan i htio sam otići. To mi ni na koji način nije dopušteno i ostat ću u klubu kako ne bih ulazio u pravni spor. Uprava kluba na čelu s Bartomeuom je katastrofa.</p><p>Ta izjava najbolje opisuje u što se nekada najbolji klub na svijetu pretvorio. Jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa, čovjek koji je za vas osvojio 34 trofeja i zabio 634 gola vam kaže da ste katastrofa!? Čovjek zbog kojeg imate basnoslovne plaće i čovjek zbog kojeg sponzori i nude masne novce? Klub tone sve dublje, no predsjednik Joseph Bartomeu i dalje ne pomišlja o onome što bi većina ljudi napravila na njegovom mjestu. A to je ostavka.</p><p>Mogli su pomladiti momčad, a ovako će im ostati ljutiti i nezadovoljni Argentinac koji će samo dočekati taj 1. lipanj 2021. i kraj ugovora kako bi mogao otići.</p><p>E sada, tko je na dobitku? Barcelona ga je uporno odbijala prodati, svjesna da postoji mogućnost da sljedeće godine ode besplatno. A vrlo je izgledno da se to i dogoditi. Igrač koji je u klubu 20 godina, koji je jedan od najboljih u povijesti, koji im je donio 36 trofeja, će otići za nula kuna? Pomalo nevjerojatno zvuči, ali to je rizik u koji se ponos Katalonije odlučio upustiti.</p><p>City je nudio 100 milijuna eura, Gabriela Jesusa, Erica Garciju i Bernarda Silvu. No Blaugrana je bila izričita. Ili 700 milijuna eura ili ništa!</p><p>Mogli su za njega dobiti tri sjajna igrača i silne milijune za nova pojačanja, ali Bartomeu jednostavno nije htio ostati zapamćen kao predsjednik za vrijeme čije ere je najbolji igrač u povijesti kluba napustio Barcu. </p><p>Argentinac će provesti još jednu godinu na Camp Nou, no svjestan je da rješenja nije bilo. Također ne bi bilo koristi i da je odbio igrati pa presjedio cijelu sezonu na tribinama. Tako bi si ugrozio potencijalni transfer u Manchester City, a ovako je dobio priliku oprostiti se od kluba i navijača na dostojanstven način.</p><p>Messi će ostati, ali što je Barca s tim dobila? Nezadovoljnog igrača uz veliko pitanje hoće li se zalagati kao prije i davati sve od sebe. U ekskluzivnom intervjuu za Goal.com je i sam priznao da ga je klub doslovno natjerao da ostane i da ga nisu htjeli pustiti. No kakvog smisla ima da takav igrač i dalje ostane?</p><p>Joseph Bartomeu i Uprava kluba su u kaosu, spašavali su živu glavu tako što su ga doslovno natjerali da ostane. Da, ostao je, ali što će im Messi koji prezire čitavu Upravu i predsjednika kluba?</p><p>Dok se oni još nisu pripremili za vrijeme nakon Messija, on će sljedeće godine otići s Camp Noua slobodan kao ptičica. I što su onda postigli? Najbolji u povijesti, u kojeg su toliko ulagali, odlazi besplatno?</p><p>Barcelona je opet porazila sama sebe.</p>