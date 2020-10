- Volio bih imati\u00a0djecu, ja sam obiteljski tip i jako volim djecu. Me\u0111utim, stvarnost je druga\u010dija. Volio\u00a0bih da san o djeci ispunim kad mi to dopusti moja sportska karijera. \u017delim brinuti o njima. Nisam siguran da bi moja\u00a0putovanja tijekom godine bila dobra za njih - objasnio je Nadal za\u0161to i dalje \u010deka.

<p>Stisnuta šaka, pogled prema svom kutu, u kojem je i njegova životna partnerica. Nije često, ali kad jest, onda je to znak da <strong>Rafael Nadal</strong> igra najveće mečeve. Baš kakav je u nedjelju bio u Roland Garrosu. Njegovom Roland Garrosu koji je uzeo 13. put.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nadal nakon osvajanja Roland Garrosa</strong></p><p>- Osvojiti ovaj turnir znači mi sve. Ne, nisam razmišljao o tom 20. Grand Slamu, koliko ima i Roger, već samo o Roland Garrosu. Ovdje sam prošao najvažnije trenutke u svojoj karijeri. Ni ništa ne bih uspio bez svog tima - rekao je Rafa nakon "masakriranja" Novaka Đokovića 6-0, 6-2, 7-5.</p><p>A u tom timu veliku ulogu ima baš ona. <strong>Maria Francisca Perello</strong>, Nadalova supruga koja je, iako je s njim od 2005. godine kada su započeli svoju vezu koja je kulminirala brakom prošlog listopada, i dalje nekako samozatajna. Xisca nema društvene mreže (valjda zato), ne daje intervjue, a u onim rijetkima ova 32-godišnja magistra ekonomije otkrila je zašto, zapravo, rijetko ide s Rafom na turnire biti mu podrška.</p><p>- Njemu treba prostor kada se natječe, a ideja da se ja motam oko njega po cijeli dan već me zamara. On bi se samo brinuo za mene. Ako bih ga pratila stalno, možda bismo se prestali slagati - kazala je jednom Xisca i ukratko objasnila zašto nema Facebook, Instagram...</p><p>- Ne želim biti dio tog svijeta, a mislim da ni Rafa ne bi volio biti s takvom ženom.</p><p>A njoj je Rafa dao "ključeve" svoje humanitarne organizacije koju Xisca vodi paralelno s poslom u osiguranju. Međutim, u toj Rafinoj i Xiscinoj paraleli i dalje nema djece. Nadal je, iako su mu 34, i dalje jedini iz "velike trojke" - ili nekadašnje četvorke u kojoj je stanovao i Andy Murray - koji se još nije odlučio na taj korak. Federer ima dva para blizanaca, Đoković sina i kćer, a Murray dva sina i kćer. I svima se, izuzev Murrayja do operacije kuke, nije to osjetilo na karijeri i uspjesima. Štoviše.</p><p>- Volio bih imati djecu, ja sam obiteljski tip i jako volim djecu. Međutim, stvarnost je drugačija. Volio bih da san o djeci ispunim kad mi to dopusti moja sportska karijera. Želim brinuti o njima. Nisam siguran da bi moja putovanja tijekom godine bila dobra za njih - objasnio je Nadal zašto i dalje čeka.</p><p>- Mislio sam da ću u ovim godinama već biti u mirovini i da ću zasnovati obitelj.</p><p>A u tome mu je koji "savjet" dao i Murray.</p><p>- Uživaj u svojim večerima još dok nemaš djece.</p><p>A Rafa usput i dalje, na radost svih, uživa u tenisu. S 20. Grand Slamom u zagrljaju...</p>