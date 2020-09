Na jednim od priprema upoznao je svoju sada\u0161nju djevojku Ur\u0161ku \u017digart, tako\u0111er profesionalnu biciklisticu\u00a0\u010dlanicu ekipe Al\u00e9 BTC Ljubljana.

Tko je novo slovensko čudo? Prvo mu nisu mogli naći bicikl, a djevojku je upoznao u Hrvatskoj

<p>Nikad nemoj prestati pokušavati i nikad ne odustaj.</p><p>Rečenica i moto koji će vas dočekati na službenoj stranici <strong>Tadeja Pogačara,</strong> koja ovih dana s razlogom bilježi rekordne posjete. Ali i moto koji je ovaj Slovenac u subotu najbolje dočarao zašto. <strong>Primož Roglič </strong>ušao je u subotnju vožnju na kronometar s gotovo cijelom minutom prednosti, realan scenarij da ispusti pobjedu na Tour de Franceu gotovo da nije nije postojao, a onda se pojavio Tadej Pogačar i utrkom života učinio svoj 22. rođendan, koji slavi danas, najboljim rođendanom ikada.</p><p>Mladi Slovenac u svom debiju postao je drugi najmlađi pobjednik Tour de Francea, koji je jedino mlađi osvojio Henri Cornet tri dana prije 20. rođendana i to - 1904. kada se vozilo drugo izdanje. Što nije za usporedbu. Pogačar je, štoviše, ponovio Eddyja Merckxa koji je posljednji još 1972. s Toura otišao u sve tri majice, žutoj za najboljeg u ukupnom poretku, bijeloj za najboljeg vozača do 25 godina i točkastoj za najboljeg penjača.</p><p>Priča o ovom momku iz Klaneca kod Komende i biciklu počela je s devet godina kada je njegov dvije godine stariji brat počeo trenirati u klubu Rog-Ljubljana. Tadej, koji je trenirao nogomet, u početku je radio samo "suhe" treninge budući da nije postojao tako malen bicikl. No u proljeće su mu ga našli i već 2008. odvozio je prvu natjecateljsku utrku.</p><p>- Htio sam sve kao i moj brat. Rekli su mi u početku da sam premalen i da moram malo narasti. Pola godine kasnije počeo sam trenirati, imao sam devet i pol godina. Svejedno, mislim da sam bio jako talentiran za nogomet te ga i dalje uživam igrati. </p><p>Desetak godina kasnije potpisao je ugovor s UAE Team Emiratesom i tek je tada osjetio što znači biti profesionalan biciklist. Počevši od zarade koja mu godišnje jamči oko dva milijuna eura, do najviše razine utrka. Prošle je godine vozio prvu Grand Tour utrku na Vuelti, ovaj mu je Tour bio tek druga takva utrka u životu.</p><p>- Zna biti vrlo opasno na cestama, pogotovo kada ima automobila. Sjećam se da smo se brat i ja, kada smo zajedno trenrali, uvijek hvalili majci koliko brzo jurimo, a ona se hvatala za glavu. Moj rekord je 108 km/h. Znam da je opasno, ali volim adrenalin - rekao je Tadej koji je upisao studij sportskog menadžmenta, ali...</p><p>- Prošle sam godine shvatio da ne mogu kombinirati sport i fakultet ako se želim pravilno pripremiti za utrke.</p><p>Na jednim od priprema upoznao je svoju sadašnju djevojku <strong>Uršku Žigart</strong>, također profesionalnu biciklisticu članicu ekipe Alé BTC Ljubljana.</p><p>- Upoznali smo se u Poreču, slučajno. Njegov se trener morao vratiti u Ljubljanu i rekao je da dečki odrade trening s nama djevojkama te da svatko nađe para za trening ubrzanja. Budući da nisam dobra u tome, tražila sam nekoga tko također nije. On je došao, malo stidljivo, i onda sam shvatila koliko je sjajan i šaljiv - prisjetila je Urška koja je svog pobjednika Toura dočekala na Champs Elyseesu...</p>