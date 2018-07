'Tko je onaj djed?' Brani sve živo, a stariji od trenera 'bilih'

Jedan je čovjek privlačio pažnju na utakmici Hajduka i Slavije. Bacao se golman Bugara poput mačke i izluđivao igrače Bilih svojim obranama. Svi bi rekli 'Opa, kako ovaj brani, valjalo bi ga dovest'. No tu ništa ne bi bi bilo čudno da taj golman nema 42 godine! Naime, Georgi Petkov je rođen 1976. godine, a čak je stariji i od trenera Hajduka Željka Kopića!

Hajduk i Slavija (1-0) igrali su prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige, a Splićani će u Sofiju otputovati s minimalnom prednošću. No, da nije bilo golmana gostiju Petkova teško bi se Bugari tako dobro proveli na punom Poljudu. Fantastično je veteran branio cijelu utakmicu i tako pružio nadu svojoj momčadi za uzvrat. Činilo se u jednom trenutku da neće više moći nastaviti zbog ozljede lakta, no i u tim godinama je stisnuo zube i odradio meč do kraja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Georgi Petkov rođen je 14.ožujka 1976. godine, a prvu utakmicu odigrao je prije 22 godine. Većini igrača jučer je na terenu po godinama mogao biti i otac, no on je uredno obavio svoj zadaću i s toliko godina.

Bugarin je stariji čak i od trenera Hajduka Željka Kopića koji ima 41 godinu, a mlađi samo pet godina od svog trenera. Nevjerojatno je da je čovjek u 22 godine promijenio samo četiri kluba, a karijeru je počeo upravo u Slaviji Sofiji i to davne 1996.

Vrhunac karijere doživio je u Levskom iz Sofije kada je statistički bio najbolji golman Europe. Pored ikona poput Buffona, Casillasa, Valdesa koji su tada bili u svom 'primeu' to je neopisiva čast. On je prosječno primao gol svakih 810 minuta! Zaista nevjerojatna statistika, a tad je bio blizu prelaska u Bešiktaš, što se ipak nije ostvarilo.

Okušao se Georgi i u Cipru, no kada je shvatio da ne može bez svoje Bugarske i Slavije, 2012. se opet vratio u svoj matični klub. Mnogi bi dežurni komentatori rekli 'Pa on je debitirao za Mezopotamiju ili 'Stariji od piramide', ali sjajni Petkov i dalje radi parade na golu i to u petom desetljeću života. Pa neka se tako baca i do 60. ako može, ali nek u uzvratu ipak brani u skladu sa svojim godinama i ovaj put ne iskida živce navijačima Hajduka...