Tko je Pero Kuterovac? Arhitekt hrvatskog plivačkog stroja unio je revoluciju u trenerski svijet

Nakon punih deset godina, hrvatsko plivanje ponovno slavi medalju na Europskom prvenstvu u 50-metarskim bazenima. Bronca muške štafete 4x100 metara slobodno u Parizu nije samo sportski podvig, već i potvrda da se na čelu reprezentacije nalazi čovjek s pobjedničkom formulom. Njegovo ime je Pero Kuterovac, doktor kineziologije i izbornik, no njegova priča mnogo je šira od ruba bazena. On je tihi arhitekt uspjeha u nizu sportova i jedan od najcjenjenijih kondicijskih stručnjaka na svijetu.

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Svestrani stručnjak s impresivnom biografijom

Rođen u Slavonskom Brodu, Kuterovac je ime koje se s poštovanjem izgovara u svlačionicama vaterpola, veslanja, boksa, košarke, rukometa i tenisa. Iako je sada na čelu plivača, njegova je karijera neraskidivo vezana uz hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju, popularne "barakude", s kojima je kao kondicijski trener osvojio sve što se moglo osvojiti - od olimpijskog zlata u Londonu 2012. do srebra u Riju 2016. i Parizu 2024., uz dva naslova svjetskih prvaka. Upravo su Igre u Riju bile kruna njegove svestranosti.

Vukovar: Posljednje pripreme muške vaterpolo reprezentacije uoči Svjetskog kupa u Bukureštu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Postigao je uspjeh kakav nije zabilježen u svijetu sporta: bio je jedini trener čiji su sportaši osvojili medalje u tri različita sporta. Osim srebra s vaterpolistima, slavio je srebro veslača Damira Martina, koji je prema jednoj studiji bio najspremniji sportaš Igara, te broncu boksača Filipa Hrgovića. Popis sportaša koji su prošli kroz njegove ruke je impresivan i uključuje NBA zvijezdu Bojana Bogdanovića, tenisača Bornu Ćorića, pa čak i američku plivačku legendu Ryana Lochtea.

Psiholog, motivator i majstor prevencije

Što Kuterovca čini toliko uspješnim? Odgovor leži u kombinaciji znanstvenog pristupa, ogromnog iskustva i jedinstvene sposobnosti da uđe u um sportaša. On sam ne bježi od toga da je njegov pristup drugačiji.

​- Malo sam drugačiji od svih. Dosta sam talentiran, rekao bih kreativan u manipuliranju ljudima, lako im uđem u glavu. Emocionalna i socijalna inteligencija na ovoj razini sporta važnije su od svega. A ja sam u tome prilično dobar - rekao je jednom prilikom.

Zagreb: U hotelu Westin održana je konferencija "Hrvatski sport 2030." Panel: Znanost i sport | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ta psihološka igra ključna je kada radite s veteranima poput vaterpolista Andre Bušlje i Mara Jokovića ili košarkaša Bojana Bogdanovića, koji su već sve osvojili i zaradili. Kuterovac ističe da stariji sportaši, nažalost, počinju više raditi tek kad dožive neku ozljedu. Prema njegovoj teoriji, prva granica u karijeri sportaša dolazi s 27 godina, a druga s 33 ili 34, kada se planiranje treninga i oporavka moraju drastično promijeniti. Upravo zato inzistira na prevenciji, segmentu koji sportaši često ne vole.

​- Sportaši ne vole raditi prevenciju, te glupe i dosadne stvari, ali ja na tome inzistiram. Svaki izgubljeni dan zbog nekog istezanja može biti poguban za naš krajnji cilj. A to je za nas uvijek medalja.

Revolucija u vaterpolu i tajne brutalnih treninga

Njegova ekspertiza posebno dolazi do izražaja u vaterpolu, koji smatra najzahtjevnijim ekipnim sportom. Objašnjava to najvećom energetskom potrošnjom, činjenicom da se odvija u vodi koja nije prirodni medij za čovjeka te volumenom treninga.

​- U nekim udarnim mikrociklusima znamo trenirati i po osam sati dnevno. Prvo je bila teretana, plivanje pa vaterpolo. To je zahtjevno, teško, ali iznad svega stoji cilj. Nije mi ih bilo teško motivirati na rad.

Dan proveden s vaterpolskom reprezetacijom Hrvatske u Šibeniku | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kao vodeći stručnjak, Kuterovac je održao i prestižnu radionicu za vaterpolske trenere u organizaciji Europske federacije vodenih sportova. Tamo je detaljno objasnio kako je prilagodio fizičku pripremu novim pravilima i igri u kraćem, 25-metarskom bazenu. Promjena formata donijela je manje plivanja, a znatno više vremena provedenog u vertikalnom položaju i duelima. Zbog toga je razvio novu, medaljama dokazanu formulu treninga u teretani koja stavlja naglasak na snagu nogu, stabilnost trupa, pozicioniranje i eksplozivnu snagu, pripremajući igrače da dominiraju u tim ključnim aspektima igre.

Povratak korijenima i nova plivačka nada

Iako je postao sinonim za kondicijsku pripremu u raznim sportovima, plivanje je Kuterovčeva prva i najveća sportska ljubav. Karijeru je započeo kao plivački trener, a Hrvatski plivački savez proglasio ga je najboljim trenerom još 2011. godine. Nakon godina uspješnog "izleta" u druge sportove, u studenom 2022. prihvatio je poziv i preuzeo funkciju izbornika hrvatske plivačke reprezentacije. Njegov dolazak unio je novu energiju i, što je najvažnije, sustavan i znanstveno utemeljen pristup. Rezultati nisu izostali. Bronca štafete u Parizu, prva medalja nakon desetljeća suše, jasan je pokazatelj da je smjer ispravan. Kuterovac, svjestan kvalitete koju posjeduje, poput one Jere Hribara, smiruje euforiju.

Zagreb: Zoran Milanović uručio je odlikovanja hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji povodom osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi | Foto: Robert Anic/PIXSELL

​- Ne bih im htio nametati nikakva očekivanja, imaju oni dovoljno svojih ambicija i očekivanja. Prevelika očekivanja mogu gurnuti sportaša u agoniju, a to nije dobro - izjavio je uoči prvenstva.

Njegov pristup, u kojem se isprepliću znanje doktora kineziologije, iskustvo rada s najvećim prvacima i jedinstveni psihološki talent, zalog je da ova pariška bronca nije kraj, već tek početak nove ere uspjeha hrvatskog plivanja.