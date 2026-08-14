Kuterovac je vratio hrvatsko plivanje na postolje! Bronca štafete u Parizu stigla je nakon 10 godina suše! Tihi genijalac iz Slavonskog Broda vodi ekipu do medalja i nevjerojatnih rezultata
Tko je Pero Kuterovac? Arhitekt hrvatskog plivačkog stroja unio je revoluciju u trenerski svijet
Nakon punih deset godina, hrvatsko plivanje ponovno slavi medalju na Europskom prvenstvu u 50-metarskim bazenima. Bronca muške štafete 4x100 metara slobodno u Parizu nije samo sportski podvig, već i potvrda da se na čelu reprezentacije nalazi čovjek s pobjedničkom formulom. Njegovo ime je Pero Kuterovac, doktor kineziologije i izbornik, no njegova priča mnogo je šira od ruba bazena. On je tihi arhitekt uspjeha u nizu sportova i jedan od najcjenjenijih kondicijskih stručnjaka na svijetu.
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Svestrani stručnjak s impresivnom biografijom
Rođen u Slavonskom Brodu, Kuterovac je ime koje se s poštovanjem izgovara u svlačionicama vaterpola, veslanja, boksa, košarke, rukometa i tenisa. Iako je sada na čelu plivača, njegova je karijera neraskidivo vezana uz hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju, popularne "barakude", s kojima je kao kondicijski trener osvojio sve što se moglo osvojiti - od olimpijskog zlata u Londonu 2012. do srebra u Riju 2016. i Parizu 2024., uz dva naslova svjetskih prvaka. Upravo su Igre u Riju bile kruna njegove svestranosti.
Postigao je uspjeh kakav nije zabilježen u svijetu sporta: bio je jedini trener čiji su sportaši osvojili medalje u tri različita sporta. Osim srebra s vaterpolistima, slavio je srebro veslača Damira Martina, koji je prema jednoj studiji bio najspremniji sportaš Igara, te broncu boksača Filipa Hrgovića. Popis sportaša koji su prošli kroz njegove ruke je impresivan i uključuje NBA zvijezdu Bojana Bogdanovića, tenisača Bornu Ćorića, pa čak i američku plivačku legendu Ryana Lochtea.
Psiholog, motivator i majstor prevencije
Što Kuterovca čini toliko uspješnim? Odgovor leži u kombinaciji znanstvenog pristupa, ogromnog iskustva i jedinstvene sposobnosti da uđe u um sportaša. On sam ne bježi od toga da je njegov pristup drugačiji.
- Malo sam drugačiji od svih. Dosta sam talentiran, rekao bih kreativan u manipuliranju ljudima, lako im uđem u glavu. Emocionalna i socijalna inteligencija na ovoj razini sporta važnije su od svega. A ja sam u tome prilično dobar - rekao je jednom prilikom.
Ta psihološka igra ključna je kada radite s veteranima poput vaterpolista Andre Bušlje i Mara Jokovića ili košarkaša Bojana Bogdanovića, koji su već sve osvojili i zaradili. Kuterovac ističe da stariji sportaši, nažalost, počinju više raditi tek kad dožive neku ozljedu. Prema njegovoj teoriji, prva granica u karijeri sportaša dolazi s 27 godina, a druga s 33 ili 34, kada se planiranje treninga i oporavka moraju drastično promijeniti. Upravo zato inzistira na prevenciji, segmentu koji sportaši često ne vole.
- Sportaši ne vole raditi prevenciju, te glupe i dosadne stvari, ali ja na tome inzistiram. Svaki izgubljeni dan zbog nekog istezanja može biti poguban za naš krajnji cilj. A to je za nas uvijek medalja.
Revolucija u vaterpolu i tajne brutalnih treninga
Njegova ekspertiza posebno dolazi do izražaja u vaterpolu, koji smatra najzahtjevnijim ekipnim sportom. Objašnjava to najvećom energetskom potrošnjom, činjenicom da se odvija u vodi koja nije prirodni medij za čovjeka te volumenom treninga.
- U nekim udarnim mikrociklusima znamo trenirati i po osam sati dnevno. Prvo je bila teretana, plivanje pa vaterpolo. To je zahtjevno, teško, ali iznad svega stoji cilj. Nije mi ih bilo teško motivirati na rad.
Kao vodeći stručnjak, Kuterovac je održao i prestižnu radionicu za vaterpolske trenere u organizaciji Europske federacije vodenih sportova. Tamo je detaljno objasnio kako je prilagodio fizičku pripremu novim pravilima i igri u kraćem, 25-metarskom bazenu. Promjena formata donijela je manje plivanja, a znatno više vremena provedenog u vertikalnom položaju i duelima. Zbog toga je razvio novu, medaljama dokazanu formulu treninga u teretani koja stavlja naglasak na snagu nogu, stabilnost trupa, pozicioniranje i eksplozivnu snagu, pripremajući igrače da dominiraju u tim ključnim aspektima igre.
Povratak korijenima i nova plivačka nada
Iako je postao sinonim za kondicijsku pripremu u raznim sportovima, plivanje je Kuterovčeva prva i najveća sportska ljubav. Karijeru je započeo kao plivački trener, a Hrvatski plivački savez proglasio ga je najboljim trenerom još 2011. godine. Nakon godina uspješnog "izleta" u druge sportove, u studenom 2022. prihvatio je poziv i preuzeo funkciju izbornika hrvatske plivačke reprezentacije. Njegov dolazak unio je novu energiju i, što je najvažnije, sustavan i znanstveno utemeljen pristup. Rezultati nisu izostali. Bronca štafete u Parizu, prva medalja nakon desetljeća suše, jasan je pokazatelj da je smjer ispravan. Kuterovac, svjestan kvalitete koju posjeduje, poput one Jere Hribara, smiruje euforiju.
- Ne bih im htio nametati nikakva očekivanja, imaju oni dovoljno svojih ambicija i očekivanja. Prevelika očekivanja mogu gurnuti sportaša u agoniju, a to nije dobro - izjavio je uoči prvenstva.
Njegov pristup, u kojem se isprepliću znanje doktora kineziologije, iskustvo rada s najvećim prvacima i jedinstveni psihološki talent, zalog je da ova pariška bronca nije kraj, već tek početak nove ere uspjeha hrvatskog plivanja.
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