Što je ovo, 30 nijansi plave?! Arsenalovi navijači su u šoku

Stiglo je i to doba godine. Najveći europski klubovi uvijek potkraj tekuće sezone predstavljaju dresove za onu sljedeću. Puno otkrivaju ta predstavljanja, a 'manekeni' na takvim marketinškim priredbama najčešće budu glavni igrači kluba pa navijačima lakne jer to često bude znak da se stožerni igrač neće prodati tog ljeta.

Arsenal još nije otkrio novi dizajn dresova, ali poznata stranica Footyheadlines često prva dođe do te informacije. Tako je bilo i u slučaju 'topnika' čiju je treću garnituru dresova objavila spomenuta stranica. Navijači londonskog kluba ostali su šokirani viđenim...

Dres marke Adidas plave je boje, točnije u nekoliko nijansa plave boje koje vuku prema tirkiznoj i imaju nešto što možemo nazvati pokušajem vojničkih šara. Grb je također stiliziran. S unutrašnje strane kragne bit će ispisana poruka 'For the Oceans', a predstavlja ekološku poruku te promiče recikliranje.

Foto: screenshot/

- Pa ovo je grozno, izgleda kao da je neko prolio izbjeljivač po njemu - napisao je jedan navijač Arsenala.

nice new kit arsenal, wonder where ive seen that before pic.twitter.com/KoHKg1Ie1L