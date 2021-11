Tisućudevetstoosamdesetšeste (1986.) godine Rusi su lansirali svemirsku postaju "Mir", osnovani su Bad Blue Boysi, dogodila se nuklearna katastrofa u Černobilu, a Manchester United je zaposlio Sir Alexa Fergusona (79).

Na današnji je dan već spomenute godine 45-godišnji škotski trener sjeo na klupu 'crvenih vragova', a sve ostalo je, naravno, povijest. U 26-godišnjoj vladavini osvojio je 38 trofeja, titulu 'Sir', a trenirao je neke od najvećih nogometaša u povijesti, no iznenadio je odgovorom tko je za njega prvi igrač u njegovoj idealnoj momčadi.

- Ljudi me pitaju koja je najbolja momčad Manchester Uniteda, a to je apsolutno nemoguće za kazati. Pogledajte napadače koje sam ja imao: McClair, Hughes, Cole, Cantona, Van Nistelrooy, Saha, Solskjaer, Yorke, Teddy Sheringham. Pa do igrača današnjice: Rooney, Van Persie, Chicharito. Kako izabrati? Cantonu ili nekoga drugoga možda. U vezi je, 'ajde, nekako lakše. Tu su Keane, Robson i Scholes, fantastični igrači, i Beckham, Ronaldo i Giggs - rekao je Alex Ferguson za Sunday World.

Dok u autobiografiji nije htio potvrditi Ronalda u najboljih 11, Škot ga je sada ipak nazvao "najtalentiranijim igračem kojeg je ikad vodio", a za jednog je braniča, kojeg je United doveo za samo 730.000 eura, rekao da bi baš uvijek bio u njegovih idealnih 11.

- Denis Irwin. Jednom je na Highburyju loše vratio loptu prema golmanu nakon čega je Bergkamp zabio, a novinari su mi kasnije rekli: "Sigurno ste razočarani takvim dodavanjem". Odgovorio sam im: "Pa, jedan greška u deset godina nije loše." On je bio nevjerojatan igrač.

Legendarni je Škot napustio klupu 'crvenih vragova' 2013., a United i dalje čeka prvi naslov engleskog prvaka u 'post-Ferguson eri'. Da bi i matematički potvrdili 'božanski status' Fergusona u Manchesteru vrijedi spomenuti da su s njime na klupi 'crveni vragovi' osvojili više trofeja (38/71, 53%) nego svi ostali treneri, menadžeri zajedno!

Danas ga možemo ponovno očekivati na Old Traffordu kada United igra gradski derbi protiv Cityja. Valjda ga neće 'naljutiti' kao protiv Liverpoola...