Prvo je zabio Villarrealu u 95. minuti za preokret i pobjedu, pa Atalanti na Old Traffordu u 81., opet za preokret i pobjedu, pa opet Atalanti, u čak dvije nadoknade. Jučer "tek" za remi (2-2). Ali, da nije Cristiana Ronalda, Manchester United bio bi daleko od prolaska skupine Lige prvaka.

Portugalski stroj za golove nastavio je trpati, s dva gola u Bergamu svoj je učinak u Ligi prvaka doveo do 139 golova. U 180 utakmica. I ne samo to. Sinoć je postao najstariji igrač u povijesti Manchester Uniteda koji je u jednoj europskoj utakmici zabio dva gola. To mu je uspjelo s 36 godina i 270 dana.

I normalno da ga je Ole Gunnar Solskjaer usporedio s - Michaelom Jordanom.

- Igrate za Manchester United ili Chicago Bullse jer možete smisliti ove trenutke. Siguran sam da Chicago Bullsima nije smetalo što imaju Michaela Jordana. I takav je za nas Cristiano. Ako postoji netko kome želite pružiti priliku u posljednjoj minuti - i to tešku priliku - onda je to Cristiano. Ta tehnika na voleju jednostavno je nevjerojatna. Svi imamo svoje uloge i odgovornosti, a on je za nas vođa i zabija golove. Postaje sve bolji i bolji - kazao je Solskjaer vjerojatno znajući da mu je Ronaldo opet spasio poziciju, barem privremeno.

A Ronaldo? Bez velikih riječi izvan terena...

- Vjerovali smo do kraja, pomogao sam svojoj momčadi da osvoji jedan bod, jako sam sretan. Nikada ne odustajemo i to je dobar rezultat za nas. Imali smo malo sreće na kraju da sam taj zabio gol, ali to je nogomet. Moramo se prilagoditi jedni drugima, trebat će nam malo vremena. No, siguran sam da ćemo s vremenom i biti bolji - kazao je Ronaldo čiji gol za izjednačenje možete pogledati OVDJE.