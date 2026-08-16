TKO JE SARA KOLAK? Nije imala za koplje, kupila joj je Sandra. 10 godina poslije opet je zlatna!

Od senzacionalnog olimpijskog zlata koje je šokiralo svijet, preko godina obilježenih teškim ozljedama, operacijama i promjenama trenera, do povratka na vrh. Njezin put je priča o talentu, ali još više o nevjerojatnoj mentalnoj snazi i upornosti djevojke iz Ludbrega koja se nikada nije predala. Sara Kolak (31) je senzacionalna europska prvakinja iz Birminghama!

Zlatna djevojka koja je sišla s neba

Te tople kolovoške noći 2016. u Rio de Janeiru, sportska Hrvatska nije spavala. U finalu bacanja koplja nastupala je 21-godišnja djevojka za koju su znali samo najzagriženiji pratitelji atletike. Sara Kolak u finale je ušla kao autsajderica, s tek ispunjenom normom i broncom s Europskog prvenstva u Amsterdamu mjesec dana ranije, što je već samo po sebi bilo veliko iznenađenje. No, ono što je uslijedilo ušlo je u anale hrvatskog sporta. U četvrtoj seriji, njezino je koplje poletjelo do 66,18 metara. Novi osobni i državni rekord. Hitac za olimpijsko zlato.

​- Iskreno, kad uđeš u finale bilo kojeg natjecanja, mora ti biti cilj medalja. Uvijek ti to mora biti cilj. Zato se borimo. Cilj mi je bio popraviti rekord, ali ovo je bilo jako daleko! - govorila je u šoku nakon natjecanja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Svijet je ostao u čudu, a Hrvatska je dobila novu sportsku heroinu. Djevojku koja je u Brazil stigla bez vlastitog koplja, s onim koje joj je na početku karijere kupila Sandra Perković, prepoznavši njezin potencijal. Preko noći, Sara je postala zvijezda. Život joj se promijenio iz temelja, a prilagodba na novu realnost, medijsku pažnju i očekivanja javnosti bila je, kako je kasnije priznala, veliki šok.

​- Način na koji su me ljudi gledali i dodatna pažnja medija i sponzora bili su veliki šok. Morala sam se brzo pomiriti s tim da je to dio posla, ali i shvatiti da me to ponekad, kad postane previše, umara. Cijelo vrijeme morala sam pamtiti da moram ostati ista osoba kakva sam uvijek bila - priznala je godinama kasnije.

Uspjesi su se nastavili i iduće godine. Na mitingu Dijamantne lige u Lausannei bacila je koplje do nestvarnih 68,43 metra, rezultat koji je i danas hrvatski rekord i koji ju je svrstao među najbolje bacačice svih vremena. Osvojila je i zlato na Europskom prvenstvu za mlađe seniore. Činilo se da je samo nebo granica. No tada je sudbina odlučila pokazati drugu, okrutniju stranu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Godine boli i borbe u tišini

Klackalica karijere naglo ju je bacila prema dolje. Problemi s laktom, koji su se prvi put pojavili na Svjetskom prvenstvu u Londonu 2017. gdje je bila četvrta, postajali su sve gori. Nakon mjeseci terapija koje nisu davale rezultate, u siječnju 2018. donijela je tešku odluku - operacija. U čuvenoj američkoj klinici Mayo podvrgnuta je rekonstrukciji ligamenata lakta. Znala je što je čeka. Već je krajem 2014. prošla tešku operaciju ramena zbog koje je pauzirala 15 mjeseci. To iskustvo pomoglo joj je da se psihički pripremi za ono što slijedi.

​- Ovaj put sam imala prednost, iako to možda malo glupo zvuči. Ali prošla sam to s ramenom, bilo je tada i puno gore. Sad sam s laktom otprilike znala što me čeka, napravila sam neki plan. Psihički sam bila spremnija - ispričala je u jednom od rijetkih intervjua o svom dugom oporavku.

Propustila je cijelu sezonu, a gledanje Europskog prvenstva u Berlinu na televiziji bio je jedan od najtežih trenutaka.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL - ILUSTRACIJA

​- Prvih 30 sekundi mi je bilo jako teško. Definitivno to nije bio lijep osjećaj. Nijednom sportašu nije lijepo gledati vlastitu disciplinu na televiziji, to je katastrofa. Ali nakon tih 30 sekundi sam si rekla, ‘dobro Sara, situacija je takva, smiri se, 2019. je jako blizu’. Kad gledaš natjecanje na televiziji, skuplja se glad i rekla sam samoj sebi, ma više nema šanse da gledam atletiku i bacanje koplja kod kuće na kauču. Nema šanse.

Vratila se u lipnju 2019. impresivnim hicem od 64,45 metara, no sezona je bila nekonzistentna. Osjećala je da treba promjenu. Ubrzo je donijela jednu od najtežih odluka u karijeri.

Potraga za pravim vodstvom

Usred sezone, prekinula je suradnju sa slovenskim trenerom Andrejem Hajnšekom, čovjekom koji ju je doveo do olimpijskog trona i kojeg je smatrala "drugim ocem". Bio je to prijateljski razlaz, ali i jasan znak da Sara traži novi put.

​- Nakon dugog razmišljanja odlučila sam da je vrijeme za promjenu. Rastali smo se prijateljski, zajedno smo proveli pet prekrasnih godina. Puno sam toga naučila i izrasla u profesionalnu atletičarku s vrhunskim rezultatima, ali jednostavno je došlo vrijeme za novi iskorak - objasnila je tada.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Novi iskorak pronašla je u Oslu, preselivši se kako bi trenirala pod paskom legende, dvostrukog olimpijskog pobjednika Andreasa Thorkildsena. Bio je to hrabar potez, prilagodba na novu zemlju, novog trenera i potpuno drugačiji pristup treningu.

​- Andreas razumije koplje na drugoj razini zbog svog uspjeha. Gleda na koplje drugačije. Naučila sam važnost kvalitete nad kvantitetom. Radimo dosta gimnastiku, skačemo po trampolinu. To se na prvu čini smiješno, ali je teško i stvarno je korigiralo neke mane koje sam imala u tehnici - otkrila je Sara.

Ipak, ni ta suradnja nije potrajala. Kulminacija je stigla uoči Olimpijskih igara u Tokiju 2021., kada je Thorkildsen otkazao put dva dana prije polaska, navodeći kao razlog strah od koronavirusa. Sara je u Tokio otišla sama i natjecanje završila u kvalifikacijama s tri neispravna hica. Bio je to bolan udarac, a potraga za trenerom ponovno je počela. Rješenje je pronašla u Sloveniji, u Gorazdu Rajheru, s kojim je krenula u novi, strpljivi povratak.

Foto: TOLGA AKMEN

Deset godina kasnije: Krug je zatvoren

Put natrag bio je dug i mukotrpan. Bilo je tu manjih ozljeda, borbe s formom, pa čak i poraza na prvenstvu Hrvatske, što je bilo nezamislivo. No, naznake povratka stare Sare vidjele su se na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Osvojila je četvrto mjesto, bacivši u finalu 63,40 metra. Medalja joj je pobjegla za samo 28 centimetara, ali bio je to njezin najbolji nastup na velikom natjecanju u posljednjih nekoliko godina. Vatra se ponovno rasplamsala.

Kruna povratka stigla je na Europskom prvenstvu u Birminghamu u kolovozu 2026., točno deset godina nakon čuda u Riju. Sada kao 31-godišnja veteranka, najiskusnija u reprezentaciji, pokazala je od čega je sazdana. Mirna, fokusirana i iskusna, zlato je osigurala već u prvoj seriji. Koplje je poletjelo na 62,43 metra, što je bio rezultat koji nijedna suparnica do kraja nije uspjela nadmašiti. Deset godina nakon europske bronce iz Amsterdama, na prsa je stavila ono najsjajnije odličje.

Foto: TOLGA AKMEN

​- Nakupilo se u meni već i dosta iskustva, dok je najvažnija lekcija koju sam naučila ta da se nikad ne smije kalkulirati. Veliko natjecanje je za svakog atletičara točka na ‘i’ jedne sezone - govorila je uoči prvenstva, ne sluteći da će ta točka biti zlatna.

Njezina priča nije samo priča o medaljama. To je priča o padovima koji su je ojačali, o ožiljcima koji svjedoče o bitkama koje je dobila i o nesalomljivoj vjeri da se, unatoč svemu, isplati boriti. Sara Kolak se vratila, ne kao čudo s neba, već kao borkinja koja je svoje mjesto na vrhu zaslužila krvlju, znojem i suzama.

Foto: TOLGA AKMEN

*uz korištenje AI-ja