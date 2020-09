Tko je većinski vlasnik Osijeka?! Meszarosu ni traga, tu je Mađar s liste Forbesa, što s Pampasom

Grad Osijek prodao je zemljište školi nogometa NK Osijek, njoj je na čelu bivši predsjednik Osijeka Meštrović, a onda u se pojavila tvrtka FM 20. Vlasnik te tvrtke je Janoš Andoči, direktor mađarskog centra u Osijeku

<p>Vlasnici Osijeka krenuli su žestoko. Doveli su <strong>Nenada Bjelicu</strong>, on je dobio ogromne ovlasti i s tim su poručili kako žele naslov prvaka. No, tko su zapravo vlasnici Osijeka u ovom trenutku?!</p><p>Iz sudskog registra vidi se da je većinski vlasnik NK Osijeka tvrtka NK OS d.o.o. Vlasništvo te tvrtke je podijeljeno na 70, 20 i 10 postotne udjele. Lorincu Meszarosu nema niti traga, a udio Ivana Meštrovića, predsjednika, je zanemariv, ispod 10 posto u konačnici vlasništva u klubu. Zanimljivo je da je sadašnji predsjednik, Ferenc Sakalj, odgovorna osoba u tvrtki koja kontrolira 97 posto vlasništva nad klubom, a nije u vlasničkoj strukturi iste.</p><p>Ne samo da je Meszaros prošli tjedan napustio Nadzorni odbor, nego od 22. srpnja više nije ni član društva tvrtke NK OS d.o.o. koja je vlasnik 97,07 posto dionica NK Osijek. Umjesto njega član društva je postao privatni investicijski fond BETA sa sjedištem u Budimpešti.</p><p>Dakle, Meszaros više nije formalni suvlasnik prvoligaša s Drave. Većinski vlasnik je investicijski fond sa sjedištem u Mađarskoj Beta, dok se kao drugi pojedinačni vlasnik pojavljuje Laszlo Szijj, jedan od bogatijih Mađara sa Forbes liste.</p><p>Inače, Beta privatni fond osnovan je prošle godine. Laszlo Szijj je inače vlasnik građevinske tvrtke Duna Aszfalt koja je jedna od sponzora Osijeka. Naravno, jedna od tema u ovim promjenama u vlasničkoj strukturi Osijeka je i stadion, odnosno kamp na Pampasu. Gradsko vijeće Grada Osijeka će na sjednici koja je zakazana za 17. rujna raspravljati o sklapanju dodatka ugovoru o kupoprodaji zemljišta na Pampasu između Grada Osijeka i Škole nogometa NK Osijek, koja je investitor izgradnje novog stadiona.</p><p>Stručne gradske službe već su prihvatile prijedlog investitora pa se očekuje da će i Gradsko vijeće potvrditi sklapanje dodatka temeljnom ugovoru. U ime investitora zahtjev za pomicanjem roka izgradnje stadiona 28. srpnja ove godine podnio je <strong>Ivan Meštrović</strong>, bivši predsjednik NK Osijek i sadašnji predsjednik udruge Škola nogometa NK Osijek. On je tada zatražio pomicanje roka za devet mjeseci, dakle ožujak 2022., a razlog je bio novonastala situacija s korona virusom. Što će onda biti sa stadionom na Pampasu, odnosno tko će biti vlasnik kad se sve završi?</p><p>Grad Osijek prodao je zemljište školi nogometa NK Osijek, njoj je na čelu bivši predsjednik Osijeka Ivan Meštrović, a u međuvremenu se pojavila tvrtka FM 20. Vlasnik te tvrtke je Janoš Andoči, direktor mađarskog centra u Osijeku i koja ima temeljni kapital od samo 20.000 kuna. Grad je zaključio taj sporazum, između te dvije tvrtke, a postavlja se pitanje zašto?</p><p>Navodi se razlog da je to zbog toga što je Škola nogometa NK Osijek laik u smislu poznavanja građevinskih propisa i struke, ali koje su reference tvrtke FM 20 koja ima temeljni kapital od 20.000 kuna? Ako je Škola nogometa NK Osijek laik, onda je to jasno i tvrtka FM 20. Postavlja se pitanje kako je Grad uopće zaključio ovakav sporazum. Škola nogometa posluje kao udruga te je kao naručitelj dužna na sve račune koje joj ispostavi izvođač platiti 25 posto poreza, a tvrtka FM 20 je trgovačko društvo i kao takva ne plaća porez po ispostavljenom računu. Zemljište je prodano udruzi Škole nogometa NK Osijek, a ne trgovačkom društvu FM 20, a sad bi u vlasništvo te tvrtke zbog poteza grada mogla otići i druga polovica vlasništva nad kampom i stadionom. </p><p>Inače, u ugovoru piše da će nakon dovršetka projekta udruga Škole nogometa NK Osijek i tvrtka FM 20 svoje suvlasničke udjele podijeliti na jednake dijelove. Za dva dana je u Osijeku sjednica Gradskog vijeća, raspravljat će se o zemljištu na Pampasu i očito će biti jako burno. </p>