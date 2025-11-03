Tko je Vladimir Štimac, bivši košarkaš uhićen u Beogradu?

Nekoć je bio poznat na košarkaškim tribinama dok je s reprezentacijom Srbije osvajao medalje. Danas je ime Vladimira Štimca (38) duboko povezano s prosvjedima u Beogradu. Bivši košarkaš, koji je nakon završetka karijere postao društveni aktivist, uhićen je u nedjelju navečer ispred zgrade Radiotelevizije Srbije. Snimke na kojima ga policija privodi postale su viralne, a njegov put od sportaša do aktivista privukao je veliku pažnju javnosti.

Uhićenje ispred RTS-a

Uhićenje je uslijedilo nakon večeri obilježene tenzijama u Beogradu. Građani su se okupili kako bi pružili podršku Dijani Hrki, majci mladića poginulog u tragičnom padu nadstrešnice na željezničkoj postaji u Novom Sadu godinu dana ranije, koja je ispred Skupštine započela štrajk glađu tražeći odgovornost vlasti. Situacija je eskalirala kada su pristaše vladajuće stranke, okupljeni u šatorskom naselju, napali mladića koji je došao podržati prosvjed.

Nakon tog incidenta, Štimac je na društvenim mrežama objavio poruku upućenu predsjedniku Vučiću, koji je netom prije pozivao na dijalog i nudio isprike. "Je li, bre, slino slinava, je li se ovako ispričavaš?! Folirantu!", napisao je Štimac. Nekoliko sati kasnije, bio je uhićen.

Prema priopćenju MUP-a, privedeno je 37 osoba zbog "narušavanja javnog reda i mira", dok su prorežimski mediji izvijestili da je Štimac uhićen po nalogu tužiteljstva jer je "cijeli dan poticao na nasilje". Prema navodima njegovih pristaša i oporbe, uhićenje je čin zastrašivanja jednog od najglasnijih kritičara vlasti.

Od parketa do prve crte prosvjeda

Štimčev prelazak iz sporta u aktivizam dogodio se nakon završetka karijere 2023., kada se počeo javno suprotstavljati onome što naziva "otvorenom diktaturom". Postao je redovit sudionik prosvjeda, od onih ekoloških protiv kompanije Rio Tinto do studentskih blokada nakon tragedije u Novom Sadu. Postale su viralne snimke na kojima se suprotstavlja skupini članova vladajuće stranke koji su ga okružili.

- Što ćeš napraviti? Svi na mene - dovikivao im je.

Štimac je otkrio da on i njegova obitelj primaju prijetnje, uključujući i one smrću.

- Stotinu puta sam podnio prijave protiv takvih, nijedna nije procesuirana. Prije šest mjeseci još sam vjerovao da u policiji ima časnih ljudi, međutim, oni su produžena ruka kriminalnog režima - izjavio je.

Politički angažman i "Nacionalna snaga"

Aktivizam je Štimac je prenio i na političko djelovanje. U listopadu 2023., kao član desničarske koalicije NADA, izabran je u beogradsku skupštinu. Kasnije je osnovao vlastiti pokret nazvan "Nacionalna snaga", navodeći kao ciljeve borbu protiv korupcije i očuvanje srpskih interesa. Došao je u sukob s kompanijom "Milenijum tim", bliskoj vlasti, zbog, kako tvrdi, bespravnog kopanja preko njegovog zemljišta. U prosincu 2024. prosvjedovao je danima ispred zgrade Predsjedništva, zahtijevajući političku odgovornost za žrtve iz Novog Sada.

Foto: M.M.

Trofejna karijera

Prije nego što je postao javni kritičar vlasti, Vladimir Štimac bio je profesionalni košarkaški centar, poznat po borbenosti na terenu, zbog čega su ga navijači prozvali dobrim duhom reprezentacije. Rođen 1987. u Beogradu, odrastao je u stanu od 18 kvadrata s roditeljima i bratom.

Karijera ga je vodila diljem Europe i Azije. Igrao je za Žalgiris, Unicaju, Bayern München, Bešiktaš, Anadolu Efes i Fenerbahče. U tri navrata nosio je i dres Crvene zvezde. Najveće uspjehe ostvario je s reprezentacijom Srbije, s kojom je osvojio tri srebrne medalje: na Svjetskom prvenstvu 2014., Olimpijskim igrama u Riju 2014. i EuroBasketu 2017.

Zagreb: Druga utakmica polufinala ABA lige, KK Cedevita - KK Crvena zvezda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL