FOTO: LICA MMA REGIJE

Tko su zvijezde FNC-a? Slovenac izašao iz pakla droge, Croata sin legionara, prvak Mirkov učenik

FNC je na posljednjem eventu napunio Münchensku SAP Garden arenu, a mi vam donosimo pregled životopisnih imena koji se nalaze u rosteru hrvatske organizacije
Zagreb: Fight Nation Championship
Francisco Croata Barrio prvi je put poražen u FNC-u nakon osam uzastopnih pobjeda. Njegov niz prekinuo je Čečen Lom-Ali Eskieav. Hrvatski Argentinac iza sebe ima nevjerojatnu životnu priču. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
