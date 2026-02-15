FOTO: LICA MMA REGIJE
Tko su zvijezde FNC-a? Slovenac izašao iz pakla droge, Croata sin legionara, prvak Mirkov učenik
FNC je na posljednjem eventu napunio Münchensku SAP Garden arenu, a mi vam donosimo pregled životopisnih imena koji se nalaze u rosteru hrvatske organizacije
Francisco Croata Barrio prvi je put poražen u FNC-u nakon osam uzastopnih pobjeda. Njegov niz prekinuo je Čečen Lom-Ali Eskieav. Hrvatski Argentinac iza sebe ima nevjerojatnu životnu priču.
On i njegova obitelj doselili su se iz Argentine za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine.
Njegov otac bio je profesionalni vojnik i u Legiji stranaca provodio je ulazno-izlazne testove dobrovoljaca. Kada je bio dijete, Croata je bio nemirna duha pa je s braćom jednoga dana pobjegao od kuće. Cijeli grad ih je tražio, a tijekom noći ipak su se vratili kući.
Kao adolescent vratio se u Argentinu i postao prvi Argentinac koji je osvojio Panameričke igre.
S vremenom je prešao u MMA, a bio je i blizu UFC-a. Godine 2015. pozvali su ga u The Ultimate Fighter, no ondje nije nastupio jer je pao na doping-testu zbog clenbuterola. Pravu afirmaciju doživio je u FNC-u, gdje je godinama vladao kategorijom do 71 kilograma.
Kada je prvi put kročio u MMA nakon uspješne kikboksačke karijere, Miran Fabjan iza sebe je imao jedno od najmračnijih razdoblja u životu. Borio se s depresijom, tonuo u ovisnost o drogama i alkoholu, a kokain mu je postao svakodnevica.
Odnos sa suprugom raspao se, brak je završio razvodom, a nakon prijave za zlostavljanje završio je u zatvoru. U jednom je trenutku počeo razmišljati i o najcrnjim scenarijima, uvjeren da izlaza nema.
Ipak, unatoč svemu, odlučio je nastaviti živjeti i promijeniti smjer kojim ide. Prekretnica je došla kroz razgovore s Dževadom Poturkom, koji mu je približio vjeru i drukčiji pogled na život.
Okrenuo se islamu, počeo redovito odlaziti u džamiju i moliti pet puta dnevno. Upravo su mu ta disciplina i duhovna stabilnost postupno donijele mir.
Promjene su se odrazile i na sportsku karijeru. Ključni trenutak dogodio se kada je započeo suradnju sa Zelgom Galešićem i priključio se pulskom Trojanu. Nakon toga postao je najveća regionalna MMA zvijezda, poznata po trash talku.
Matej Batinić svjetski je i europski prvak u savateu, a uz to ima i dvije diplome.
Magistrirao je na Kineziološkom fakultetu, a prije toga diplomirao je na Agronomskom fakultetu, smjer fitomedicina.
Trenira u legendarnom Cro Cop Gymu pod budnim okom najvećeg hrvatskog MMA borca Mirka Filipovića.
Pojas poluteške kategorije u FNC-u osvojio je protiv Gadzhimurada Khebdeeva, a jednom ga je branio pred domaćom publikom u Areni Zagreb.
Još jedan borac intelektualac je Ivan Vitasović.
Član Trojana prvi je put došao na treninge kod Galešića jer je imao višak kilograma i želio ih je skinuti. Zbog toga ga kolege iz šale zovu "Mrvica“.
No kako je trenirao, toliko je napredovao da je osvojio FNC-ov pojas u teškoj kategoriji pobjedom protiv Olija Thompsona.
Usporedno s treninzima dugo je radio kao medicinski tehničar u KBC-u Pula, no taj je posao napustio kako bi se još više posvetio borbama.
Iskoračio je i na međunarodnu scenu te se borio u KSW-u, a najveću pobjedu ostvario je protiv Darka Stošića u Areni Zagreb, kada je srušio i rekord po broju bačenih udaraca u jednom meču. Pojas u "kraljevskoj“ kategoriji oduzeo mu je Hatef Moeil.
Običan dečko koji je u oktogonu opasan nokauter.
Tijekom dana radi kao drvosječa i to ističe kao izvor snage i nokauta po kojima je postao jedan od najvećih ljubimaca navijača.
No i on se borio sa svojim demonima. Ispričao je kako je prije treninga i mečeva znao piti, ali takav pristup dugoročno nije mogao biti održiv.
U intervjuu za Podcast Inkubator rekao je kako je svake godine išao na popravni iz tjelesnog te da u školi nije bio među uzornim učenicima.
Tomislav "Zvijer“ Spahović od početka karijere bio je jedan od fizički najimpresivnije građenih boraca.
Tijekom karijere trenirao je s Cro Copom, olimpijskim prvakom Satoshijem Ishijem i Hrvatom s najviše nastupa u UFC-u Igorom Pokrajcem.
Karijera mu se naglo prekinula 2016. godine kada je hicima iz pištolja usmrtio čovjeka.
Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od sedam i pol godina, a na slobodu je izašao nakon šest i pol godina te se odlučio vratiti profesionalnom sportu.
Prije nego što je postao MMA borac, Aleksandar Ilić bio je izvrstan košarkaš, a i danas je veliki navijač Partizana.
U bogatoj karijeri pobjeđivao je vrlo ozbiljna imena, a najveća je rusku MMA legendu Alexander Šlemenko.
Najteži trenutak u oktogonu doživio je protiv Mirana Fabjana u prvom meču, kada je imao velikih problema sa srcem.
Ipak je ušao u kavez, a nakon poraza liječnici su se sat vremena borili za njegov život. Poraz je Slovencu uzvratio u Münchenu, gdje ga je u revanšu nokautirao za 24 sekunde.
Kubansko-slovenska kombinacija rijetko se viđa, ali postoji u Andresu Ramosu.
Kao Kubanac bio je član reprezentacije u hrvanju te su ga već s devet godina odvojili od obitelji kako bi postao profesionalac.
Iz teškog života uspio je pobjeći u Sloveniju, a danas trenira u Puli, gdje ga je prihvatio Zelg Galešić.
Iako mu je materinski jezik španjolski, vrlo se dobro snalazi i na hrvatskom. Uz hrvanje u Puli vodi i treninge plesa.
Stanislav Krofak u posljednje vrijeme poznatiji je kao poduzetnik i sudionik srpskih reality showova nego kao MMA borac. Najveću pobjedu u oktogonu ostvario je protiv Dušana Džakića. Dolazi iz malog slavonskog mjesta, a u Zagreb je stigao s 18 godina i 40 eura u džepu. U početku je radio kao konobar, potom kao vodoinstalater.
Jedno je vrijeme vodio posao održavanja zgrada kroz gradsko-stambeni sustav. Tvrtku je formalno registrirao na tadašnju suprugu, a nakon razvoda ostao je bez svega što je godinama gradio. Izgubio je tvrtku, radnike i, kako tvrdi, oko milijun kuna.
Nakon potresa u Zagrebu uključio se u sanaciju oštećenih zgrada, no tijekom radova njegov brat pao je s visine i jedva preživio. Taj je događaj dodatno obilježio ionako teško razdoblje. Unatoč svemu, odlučio je krenuti ispočetka. Korak po korak ponovno je gradio posao, širio opseg rada i ulagao u mehanizaciju.
Danas, kaže, ima devet kamiona i stabilan posao. Okušao se i u politici pa je prošle godine, uz Srećka Martinovića, powerliftera, i Mislava Žagara, kandidata za gradonačelnika, prosvjedovao protiv zabrane sportske vježbe na otvorenom za građane, djecu i osobe s posebnim potrebama u parku Maksimir.
Pulski Stipe Miočić je Andi Vrtačić. Kada se ne bori u ringu, radi kao vatrogasac.
Navijači ga najviše obožavaju zbog atraktivnog stila borbe pa ne čudi što nosi nadimak "Highlight“.
Prvak je srednje kategorije FNC-a, a okušao se i na najvišoj razini u UFC-u kada je sudjelovao u showu The Ultimate Fighter.
Ipak, od Dane Whitea nije dobio ugovor pa se vraća na domaću scenu. Osim titule u FNC-u, osvojio je i naslov boksačkog prvaka Hrvatske.
Ivica Trušček prava je legenda hrvatskog MMA-a koja je u ring ušla 85 puta. O njegovoj karijeri mogle bi se ispisati stranice, a dovoljno je reći da se u Rusiji borio na otvorenom i u ring ulazio na konju.
Borio se i s jednim od najboljih boraca na svijetu Islamom Makačevom prije nego što je ovaj potpisao za UFC.
Trenutačno prolazi kroz jedno od najboljih razdoblja karijere s četiri pobjede u nizu.
Od MMA-a nikada nije živio pa je radio razne poslove: imao je tiskaru, radio na radiju i vozio kamione.
Proglasili su ga "kraljem Njemačke“ nakon što je pobijedio Christiana Eckerlina, najveću zvijezdu DACH regije.
Veliki navijač Dinama među borcima je Filip Pejić.
Borac iz Trnave dugo je bio dio Boysa i s njima navijao na sjeveru Maksimira.
I on ima UFC iskustvo, i to pred domaćom publikom.
Kada je UFC prvi i jedini put dolazio u Zagreb, prije deset godina, Pejić se borio, no nije uspio doći do pobjede pred domaćom publikom.
Najveća regionalna MMA zvijezda je Miloš Janičić.
Crnogorac je poznat kao borac koji ne bira protivnike, a svih 18 mečeva koje je do sada pobijedio završio je prije posljednjeg zvuka zvona.
Na lijevom ramenu ima istetoviranu muharu, a priznao je i da je eksperimentirao sa supstancama za promjenu svijesti. Pripreme redovito odrađuje na Tajlandu, a u kamp ga je pozvao i UFC prvak Ilia Topuria.
Kao i kolega Vitasović, i Danijel Bažant došao je u Trojan kako bi smršavio. Podrijetlom je iz Daruvara, a njegovi preci doselili su se tamo iz Češke, a prezime mu na češkom znači "fazan“. Sada se bavi ugradnjom bazena i nije više toliko aktivan u MMA-u.
Bažant je odrastao uz obiteljski posao organizacije dječjih zabava. Njegovi roditelji davno su pokrenuli disko u kojem je i sam proslavio 11. rođendan. Nakon uspješne proslave došli su na ideju da takve zabave počnu organizirati i za drugu djecu, jer su tematski rođendani u Puli tada postajali sve popularniji. Posao je brzo rastao – preselili su se u veći prostor, a u najintenzivnijem razdoblju znali su organizirati i 120–130 rođendana mjesečno. Radnim danom održavala su se po dva slavlja dnevno, a vikendom i do četiri.
Danijel je odmalena bio uključen u posao, a s vremenom je preuzeo i posebnu blagdansku ulogu. Njegov otac uoči Božića redovito je oblačio kostim Djeda Božićnjaka, a obiteljsku tradiciju nastavio je i on. Prvi put je odjenuo crveno odijelo s 18 godina.
Unatoč ozbiljnom stasu, djeca ga ne doživljavaju strogo. Jednom prilikom, dok mališani na rođendanu nisu slušali upute, jedna studentica pokušala ih je umiriti rekavši da je on "opasan barba“.
No djevojčica iz skupine prišla je, odmahnuo je rukom i zaključila da je "dobar kao mala maca“. Upravo takve spontane i iskrene reakcije, priznaje, najviše mu ostaju u sjećanju.
Ivan Sičaja tijekom koronakrize počeo je trenirati MMA samoinicijativno u podrumu sa svojim bratom Tomislavom.
Prije toga imao je podlogu u karateu i taekwondou, no nikada se nije okušao u mješovitim borbama.
Nakon toga obojica su počela nastupati na manjim turnirima, a potom ih je zapazio Dražen Forgač i doveo u ATT. Ondje su započeli pravu karijeru, a sada je Ivan prvak u perolakoj kategoriji.
Fran Luka Đurić jedna je od najvećih mladih nada FNC-a.
MMA je počeo trenirati s 11 godina, a prije toga imao je podlogu u karateu, gdje je zaradio žuti pojas.
Bori se s Tourettovim sindromom, no uz trening i disciplinu uspješno kontrolira taj sindrom.
Tiriel Luka Abramović nova je velika nada MMA-a, a mnogi mu predviđaju i veliku karijeru u UFC-u jednoga dana.
Prije borilačkih sportova bavio se skijanjem, gdje je bio jedan od najtalentiranijih u generaciji, ali nije nastupao za Hrvatsku, nego za Tursku, koja mu je ponudila bolje uvjete.
Njegovo ime povezivalo se s kontroverzama nakon incidenta na Platku, kada su napali pripadnike HGSS-a. Iako su ga uvrstili među optužene, njegov trener i menadžer Dražen Forgač odbacio je navode da je Tiriel ikoga napao.
