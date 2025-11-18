Obavijesti

Sport

Komentari 3
KULMINACIJA BITKE ZA MUNDIJAL

Tko večeras može osigurati SP? BiH lovi vizu u Beču, evo gdje gledati završnu dramu...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Tko večeras može osigurati SP? BiH lovi vizu u Beču, evo gdje gledati završnu dramu...
Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Do sada su 34 reprezentacije osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu, a što se tiče europskih kvalifikacija, večeras ćemo dobiti petero putnika

Posljednje kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine donosi nevjerojatnu dramu diljem Europe te Sjeverne i Srednje Amerike. Dok su neke reprezentacije, uključujući i Hrvatsku, već osigurale svoje mjesto na najvećoj svjetskoj smotri, za mnoge je ovo noć u kojoj se odlučuje o sudbini – izravnom plasmanu ili teškom putu kroz doigravanje. Mundijal u Kanadi, Meksiku i SAD-u bit će prvi s 48 momčadi, a večeras ćemo saznati imena još nekoliko sretnih putnika.

U europskoj zoni kvalifikacija, gdje pobjednici 12 skupina idu izravno na prvenstvo, napetost je dosegnula vrhunac. Nekoliko nogometnih sila još uvijek nije osiguralo vizu, a večerašnji dvoboji nude spektakl.

Hampden Park bit će poprište epske bitke. Škotska, koja sanja o prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od 1998. godine, mora pobijediti Dansku. Gosti u Glasgow dolaze s bodom prednosti i statusom favorita, no nošeni fanatičnom publikom, Škoti vjeruju u čudo. Danskoj je dovoljan i remi za potvrdu prvog mjesta u skupini C. Utakmica počinje u 20.45 sati, prijenos je na SportKlubu 3.

Slična drama odvija se i u Beču, gdje Austrija dočekuje Bosnu i Hercegovinu u izravnom dvoboju za prvo mjesto u skupini H. Austrijancima, koji također čekaju nastup na SP-u od 1998., dovoljan je bod za slavlje. S druge strane, reprezentacija BiH, predvođena vječnim Edinom Džekom, mora ići na pobjedu kako bi osigurala svoj tek drugi nastup na svjetskoj smotri kao neovisna država, prvi nakon 2014. godine kada su nesretno ispali u skupini nakon poraza od Nigerije i Argentine. Prijenos je na kanalu Nova Sport. Naši susjedi imat će ogromnu podršku svojih navijača, očekuje ih se više od 25.000 u Beču. 

Večeras će plasman na Svjetsko prvenstvo osigurati Švicarska u skupini B. Od 20.45 sati gostuju kod Kosova koje ima tri boda manje, ali Švicarci imaju znantno bolju gol-razliku, plus 12 u odnosu na plus 1, koliko ima Kosovo, pa bi se čudo trebalo dogoditi da ostanu bez prvog mjesta. Prijenos utakmice je na SportKlubu HD.

U skupini J Belgija ima sve u svojim rukama. Od 20.45 će na svome terenu ugostiti Lihtenštajn, pobjedom će osigurati Svjetsko prvenstvo, a vjerojatno će im biti dovoljan i remi. Prijenos je na SportKlubu 10. Wales i Sjeverna Makedonija u Cardiffu se bore za drugo mjesto i dodatne kvalifikacije. Gosti imaju bolju gol razliku pa će im biti dovoljan i remi. Prijenos utakmice je na SportKlubu 5.

A vizu za SP večeras će dobiti i Španjolska koja će na domaćem terenu ugostiti Tursku. Imaju tri boda više, ali drastično bolju gol razliku pa tu neizvjesnosti neće biti. Furija će na Mundijal, a Tursku čekaju dodatne kvalifikacije. Prijenos je na SportKlubu 1.

Do sada su Mundijal osigurale 34 reprezentacije: 

  • Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada
  • Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis
  • Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan
  • Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
  • Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska
  • Oceanija: Novi Zeland

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
POBJEDA U PODGORICI

Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

U svojem 60. nastupu u drese hrvatske reprezentacije, Vlašić je zabio okrugli deseti pogodak. I to kakav! Iskoristio je pogrešku crnogorskog stopera, uzeo loptu i sjurio se prema Nikiću, koji ništa nije mogao učiniti
Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'
NOVI SRAMOTNI ISPADI

Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'

Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Hrvatski su navijači ovdje dočekani na izuzetno lijep način od strane domaćina, istaknuo je komentator Nove TV
Crnogorci zapljeskali na 'Lijepu našu', Hrvati sramotno vikali 'ubij Srbina' i 'Za dom spremni'
FOTO: ATMOSFERA IZ PODGORICE

Crnogorci zapljeskali na 'Lijepu našu', Hrvati sramotno vikali 'ubij Srbina' i 'Za dom spremni'

Utakmica u Podgorici nije izazvala velik interes publike, a nakon dva mjeseca bojkota vratili su se najvatreniji navijači Crne Gore koji su palili baklje i topovske udare već tijekom himni. 'Lijepu našu' dobar dio tribina ispratio je pljeskom. Hrvatski navijači u 16. minuti sramotno su skandirali "Ubij Srbina" pa "Za dom spremni", što su domaći navijači ispratili zvižducima, a domaći igrači drugim golom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025