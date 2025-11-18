Tko večeras može osigurati SP? BiH lovi vizu u Beču, evo gdje gledati završnu dramu...

Posljednje kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine donosi nevjerojatnu dramu diljem Europe te Sjeverne i Srednje Amerike. Dok su neke reprezentacije, uključujući i Hrvatsku, već osigurale svoje mjesto na najvećoj svjetskoj smotri, za mnoge je ovo noć u kojoj se odlučuje o sudbini – izravnom plasmanu ili teškom putu kroz doigravanje. Mundijal u Kanadi, Meksiku i SAD-u bit će prvi s 48 momčadi, a večeras ćemo saznati imena još nekoliko sretnih putnika.

U europskoj zoni kvalifikacija, gdje pobjednici 12 skupina idu izravno na prvenstvo, napetost je dosegnula vrhunac. Nekoliko nogometnih sila još uvijek nije osiguralo vizu, a večerašnji dvoboji nude spektakl.

Hampden Park bit će poprište epske bitke. Škotska, koja sanja o prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od 1998. godine, mora pobijediti Dansku. Gosti u Glasgow dolaze s bodom prednosti i statusom favorita, no nošeni fanatičnom publikom, Škoti vjeruju u čudo. Danskoj je dovoljan i remi za potvrdu prvog mjesta u skupini C. Utakmica počinje u 20.45 sati, prijenos je na SportKlubu 3.

Slična drama odvija se i u Beču, gdje Austrija dočekuje Bosnu i Hercegovinu u izravnom dvoboju za prvo mjesto u skupini H. Austrijancima, koji također čekaju nastup na SP-u od 1998., dovoljan je bod za slavlje. S druge strane, reprezentacija BiH, predvođena vječnim Edinom Džekom, mora ići na pobjedu kako bi osigurala svoj tek drugi nastup na svjetskoj smotri kao neovisna država, prvi nakon 2014. godine kada su nesretno ispali u skupini nakon poraza od Nigerije i Argentine. Prijenos je na kanalu Nova Sport. Naši susjedi imat će ogromnu podršku svojih navijača, očekuje ih se više od 25.000 u Beču.

Večeras će plasman na Svjetsko prvenstvo osigurati Švicarska u skupini B. Od 20.45 sati gostuju kod Kosova koje ima tri boda manje, ali Švicarci imaju znantno bolju gol-razliku, plus 12 u odnosu na plus 1, koliko ima Kosovo, pa bi se čudo trebalo dogoditi da ostanu bez prvog mjesta. Prijenos utakmice je na SportKlubu HD.

U skupini J Belgija ima sve u svojim rukama. Od 20.45 će na svome terenu ugostiti Lihtenštajn, pobjedom će osigurati Svjetsko prvenstvo, a vjerojatno će im biti dovoljan i remi. Prijenos je na SportKlubu 10. Wales i Sjeverna Makedonija u Cardiffu se bore za drugo mjesto i dodatne kvalifikacije. Gosti imaju bolju gol razliku pa će im biti dovoljan i remi. Prijenos utakmice je na SportKlubu 5.

A vizu za SP večeras će dobiti i Španjolska koja će na domaćem terenu ugostiti Tursku. Imaju tri boda više, ali drastično bolju gol razliku pa tu neizvjesnosti neće biti. Furija će na Mundijal, a Tursku čekaju dodatne kvalifikacije. Prijenos je na SportKlubu 1.

Do sada su Mundijal osigurale 34 reprezentacije:

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska

Oceanija: Novi Zeland