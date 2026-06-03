'TO JE POHLEPA' Evo koliko stoji jedna ulaznica za finale SP-a!

Svjetsko nogometno prvenstvo je pred vratima, ali neke ulaznice, pogotovo one za finale, još su u prodaji. I to ponajprije zbog sustava preprodaje koji podržava Fifa pa zbog njega cijene lete u nebo. Koliko visoko? Najskuplja ulaznica krajem svibnja vrijedila je čak 11,5 milijuna dolara, odnosno 9,9 milijuna eura, piše Time.

Cijene ulaznica variraju ovisno o interesu kupaca, a izgledno i prodavatelja, zbog čega su mnogi odustali od kupnje jer ne žele toliko platiti za mjesto na stadionu za utakmicu SP-a. To posredno odvraća i turiste od putovanja pa pada broj rezervacija u hotelima i privatnom smještaju. Čak 80 posto ispitanika u gradovima domaćinima ocjenjuje kako je popunjenost kapaciteta ispod očekivanja.

Ekonomski stručnjaci upozoravaju kako se radi o pohlepi i korporizaciji poslovnog prostora, a iz Fife se pravdaju kako su cijene rezultat ponude i potražnje. No pitanje je koliko će se takva odluka pokazati dobrom i koliko će mjesta na stadionima, umjesto da ih popune navijači neke od zemalja sudionica ili neutralni promatrači, ostati prazno i poslati lošu sliku u svijet.