To je srce hrvatsko! Hrvati imali nevjerojatan peh nakon sedam poena pa izveli strašan preokret

To se zove srce hrvatsko! Ni 20 sati nakon što su izgubili od Finske bez ispaljenog metka, pa, ako ćemo biti dokraja iskreni, i odslušali školski sat odbojke, a Finci su izravan konkurent za prolazak skupine na Europskom prvenstvu kojeg su planirali pobijediti, hrvatski odbojkaši kao da su se sjetili: "Pa Euro je počeo"!

Ne može turnir baš tako proći pokraj Hrvatske, a da nije ni počeo. Ukrajina, od koje smo ovog ljeta izgubili sve tri utakmice, već je u drugom kolu bila biti ili ne biti utakmica jer poraz bi značio kraj realnih nadanja u prolazak skupine, minimalan cilj ove generacije. Srećom, taj se scenarij nije dogodio, već onaj puno ljepši nakon velikog preokreta koji su Hrvati izveli u na obali Crnog mora u Varni (17-25, 25-22, 20-25, 25-15, 15-13).

Foto: CEV

I, kako je krenulo, prvi je scenarij izgledao kudikamo realniji, izvjesniji. Utakmica jedva da je počela, a Hrvatska je nakon sedam poena ostala bez Timofeja Žukovskog, mozga igre, najiskusnijeg pa i najboljeg igrača. Nakon bloka s Nikačevićem nezgodno je pao, stradao mu je gležanj i povratka više za njega nije bilo. Ni Hrvatske u prvi set koji su Ukrajinci lako iskontrolirali.

Bakonji je preuzeo organizaciju napada, Šestan je opet bio van utakmice, izbornik Enard probao je s Marelićem i epilog je bio puno stabilniji prijem i napad. Hrvatska se vratila u igru, no ne dugog vijeka jer su se Ukrajinci već odlijepili na početku trećeg seta pa ni u njemu povratka nije bilo.

Foto: CEV

Hrvati su bili pred zidom i onda - proigrali! Rapsodija u četvrtom setu, pa igra živaca u petom. Đirlić je povezao dva asa za +2, ali koju minutu kasnije na toj su prednosti bili Ukrajinci, na opasnih 9-7. I onda se ukazuje Tino Hanžić. As pa nova bomba nakon koje smo isoristili kontru. I opet naša prednost, sve do prve meč-lopte koju je blokom u pobjedu pretvorio kapetan Đirlić, s 24 poena statistički najučinkovitiji igrač. Sedlaček je bio odmah do s 21.

Sutra? Vjerojatno utakmica za prolazak skupine protiv Španjolske od 19:30. Naših starih mušterija od prošlog ljeta, ali Španjolci su u prvom kolu šokirali domaćine Bugare, stoga... A baš njih, budući da je sezonu proveo u španjolskoj Unicaji, najbolje poznaje Bakonji. Ne oporavi li se Žukovski, imamo pravog asa za Španjolce.