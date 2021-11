Gremio, za one koji su igrali Championship Manager, bio je najpoznatiji jer je tamo karijeru počeo Ronaldinho. Jedan od najboljih igrača svih vremena produkt je Gremijove omladinske škole, no danas je tamo neprijatelj broj 1. No, doći ćemo i do toga.

Gremio, dvostruki prvak Brazila i trostruki osvajač Copa Libertadoresa, danas proživljava teške dane. Na prvenstvenoj ljestvici nalaze se na 19. mjestu od 20 klubova. Do kraja je ostalo 11 kola, a zona spasa bježi im sedam bodova. Da stvar bude bolja Gremio je doveo bivše zvijezde Bayerna Douglasa Costu i Rafinhu i imali su ozbiljne ambicije.

Sve je ovo uvod u priču, da znate u kakvom je ozračju dočekan Palmeiras. Gremio je poveo i krenulo je sjajno, da bi u nadoknadi prvog poluvremena, VAR odlučio da je jedan dvojbeni prekršaj, koji po brazilskim medijima nije ni bio - penal. I tu se već na tribinama mogla osjetiti nervoza. Igrači Gremija još su se svađali sa sucem, kad su minutu poslije primili i drugi. E, sad je već napetost bila na vrhuncu.

Kulminacija je bila u sučevoj nadoknadi kad je Gremio zabio za 2-2, sudac, nakon pregleda VAR-a, poništio gol zbog zaleđa! Palmeiras je u sljedećem napadu zabio za 3-1 i to je bio znak za opću mobilizaciju na tribinama. I znak da se VAR-u ne piše dobro.

Huligani su utrčali u teren i krenuli prema VAR-u, koji je stajao ispred tunela. Kad su stigli do VAR-a, udarali su ga letvama, šipkama, da bi ga na kraju prevrnuli i potpuno potrgali. Prestravljeni igrači bježali su glavom bez obzira, a osim VAR-a, nastradalo je i nekoliko fotografa, koji su se razjarenoj masi našli na putu.

- Polomili su sve električne kablove, srećom pa nisu uspjeli ući u tunel gdje su stajali igrači, bili su u smrtnom strahu. Prema podacima koje imamo napadnuto je i nekoliko fotoreportera. Navijači Gremija upali su u teren i krenuli prema tunelu, gdje su bili smješteni igrači. Razbili su kabinu VAR-a, monitor, mikrofone, reklame i ploču za intervjue. Za to vrijeme druga skupina navijača Gremija upala je u teren, tukla se s policijom, zaštitarima te su pokušali napasti navijače Palmeirasa. - izvještili su iz organizatorske službe.

Državni odvjetnik Ronaldo Botelho Piacente rekao je da će klub biti teško kažnjen zbog povrede članka 213. Brazilskog sportskog kodeksa u kojem se nalazi točka "invasão de campo", odnosno ulazak ili invazija na teren. Predviđena kazna je 100.000 reala, odnosno oko 15.000 eura i zabrana igranja na domaćem terenu od jedne do deset utakmica.

No neće klub jedini biti kažnjen, na meti je i Rafinha koji je u poluvremenu i na kraju utakmice napao suce. Rafinha je imao tri žuta kartona i nije mogao igrati protiv Palmeirasa, pa je suce napao u civilu.

- Jebite se, došli ste s ciljem da nas izbacite u drugu ligu - vikao je Rafinha na poluvremenu, a dočekao ih je i na kraju utakmice.

- Crknite, smradovi, zajedno s VAR-om. Sve je ovo vaš plan, sve ste ovo unaprijed smislili - vikao je Rafinha, koji će biti kažnjen.

E, sad, vratimo se Ronaldinhu. Naime, Ronaldinho je od 1998. do 2001. igrao za Gremio, koji mu je obitelj izvukao iz sirotinjskog dijela Brazila, kupio im kuću i spasio ih od bijede. Ronaldinho je rekao da će za Gremiju biti zahvalan do groba, da nitko za njega nije ništa slično napravio i da će igrati besplatno. S druge strane, u tajnosti je potpisao ugovor s PSG-om i napustio klub. Bez da je ikome rekao.

Kasnije, kad se 2010. polako opraštao od europskog nogometa obećao je da će doći u Gremio. Uostalom, niti jedan brazilski klub tada nije imao šanse pored Gremija, kluba koji mu je sve dao još kao dijetetu. Pregovori su trajali tri mjeseca i praktički je sve bilo dogovoreno, ipak je to klub za koji kuca njegovo srce.

- Ronaldinho je Gremista i za njega postoji samo Gremio - rekao je njegov brat, koji mu je dogovarao transfer.

No, brat je zapravo iskoristio ponudu Gremija kako bi pregovarao s Flamengom i Ronaldinho je potpisao za Flamengo. Znate za koliko? Svega nekoliko tisuća reala više. Otprilike desetak tisuća kuna više. Za navijače Gremija od tog trenutka više ne postoji.