To se traži! Petra je ekspresno izborila treće kolo na US Openu

Najbolja hrvatska tenisačica mučila se u prvom kolu, ali u drugom nije dozvolila iznenađenje protiv 349. igračice na WTA ljestvici. Laganih 2-0 u setovima nakon sat i 22 minute

<p>Hrvatska tenisačica <strong>Petra Martić</strong> plasirala se u 3. kolo US Opena pobjedom protiv Ukrajinke <strong>Katarine Bondarenko</strong> sa 6-3, 6-4.</p><p>Nakon velike borbe protiv Čehinje <strong>Tereze Martincove</strong> u prvom kolu, koja je obilovala pogreškama s obje strane, Martić je u drugom dvoboju odigrala kvalitetnije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priča Petre Martić</strong></p><p>Ponovo je imala problema s realizacijom break lopti, propustivši čak 12, no smanjila je neprisiljne pogreške i imala bolju realizaciju prvog servisa.</p><p>Hrvatska tenisačica je sjajno ušla u meč. Već u prvoj igri je oduzela servis svojoj suparnici, a kod vodstva 3-1 načinila je i drugi break, da bi potom povela sa 5-1 i imala dvije set lopte za 6-1. Međutim, Ukrajinka se izvukla smanjivši na 5-2, uspjela je i vratiti jedan izgubljeni servis za 3-5. No, već u idućem gemu Petra je trećim breakom otklonila sve dvojbe osvojivši set za 45 minuta igre rezultatom 6-3.</p><p>Drugi set je donio daleko izjednačeniju igru, a prva je priliku za obrat imala Martić u četvrtom gemu. Imala je tri break lopte za vodstvo 3-1, ali nije uspjela. Bondarenko je pak, svoju prvu break loptu u drugom setu dočekala pri rezultatu 4-4, no dva odlična servisa izvukla su Petru. Već u idućem gemu pala je odluka. Martić je povela 40-0, Bondarenko je spasila dvije meč lopte, ali ne i treću.</p><p>Bio je to njihov četvrti međusobni susret i druga pobjeda 29-godišnje hrvatske tenisačice. Petra je dobila i zadnji okršaj u Roland Garrosu 2017. dok je 34-godišnja Ukrajinka bila bolja 2015. u Stanfordu, te godinu dana ranije u Maconu. U idućem kolu Martić će igrati protiv bolje iz susreta Francuskinje Kristine Mladenović i Ruskinje Varvare Gračeve. </p><p>S Gračevom je igrala nedavno u Pragu pobijedivši 7-6 (2), 6-3, dok je protiv Mladenović igrala šest puta ostvarivši pet pobjeda, posljednju u Wuhanu 2019. Jedini poraz upisala je prije sedam godina u Quebec Cityju.</p><p>Za 29-godišnju hrvatsku tenisačicu ovo je osmi nastup na US Openu, a najdalje je stigla lani, kada je izgubila od <strong>Serene Williams</strong> u osmini finala.</p><p>(jt)</p>