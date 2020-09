Nije psihički jak? Pa Čilić ima najviše pobjeda u petom setu!

Više pobjeda od Čilića nakon 0-2 imaju samo trojica; Andy Murray koji je jučer s desetom pobjedom postao novi rekorder, Roger Federer (9) i Todd Martin (9). Osam, kao i Čilić, ima i Aaron Krickstein

Možda nema težinu, jer ipak je riječ samo o prvom kolu, ali možda će se prolazak Marina Čilića u drugo kolo US Opena i način na koji ga je "izrovao" pretvoriti u točku koje će se s vremenskim odmakom sjetiti kao trenutka kada je opet počeo igrati svoj najbolji tenis. Ili barem blizu toga.

Ono što je većim dijelom u utorak igrao, to nije bio. Ni blizu. Denis Kudla imao je sve, ili gotovo sve, 2-0 u setovima i 5-3 u trećem, ali nije bilo gotovo dok Marin Čilić nije rekao da je gotovo. I tako osmi put u karijeri. Osam puta Marin se izvukao iz takvog zaostatka, a usput i prvi put da mu je protivnik servirao za meč. Fernando Verdasco, doduše, imao je prošle godine na Australian Openu dvije meč-lopte u tie-breaku četvrtog seta.

Četvrti put Čilić je ovakav preokret izveo na US Openu, znajući što je ovdje napravio 2014., i s razlogom najviše od svih lokacija. Prvi put uopće 2009. godine na vrijeme se probudio protiv Jesseja Levinea, tri godine kasnije protiv Marinka Matoševića i prije dvije godine protiv Alexa de Minaura. Na Australian Openu Međugorac je ovakve pothvate, koji su samo rijetki radili u malo više navrata, izveo triput; protiv Marcela Granollersa 2014., Jerzyja Janowicza 2017. i već spomenutog Verdasca. Poljaka Janowicza okrenuo je prije šest godina i u Davis Cupu.

I zato, svaki put kada netko poželi reći išta protiv Čilićeve mentalne kvalitete, snage i čvrstoće, samo neka se sjeti tog podatka. Ili ovog: više od Čilića imaju samo trojica; Andy Murray koji je jučer s desetom pobjedom nakon 0-2 (Nishioka) postao novi rekorder, Roger Federer (9) i Todd Martin (9). Osam, kao i Čilić, ima i Aaron Krickstein.

Pa, ako netko poželi opet kritizirati Čilića, može pročitati i ovu činjenicu. Čilić ima najviše pobjeda od aktivnih igrača u pet setova! Ovo mu je bila 33., Federer ima jednu manje, Novak Đoković dvije... Nadal? Tek 22.

I zato Marin Čilić sada može postati opasan. Manje za sebe, a puno više za druge. Ako mu je Simon bio uteg kojeg se konačno oslobodio 2014., možda će Kudla biti novi. Ne vjerojatno s onakvim efektom kao 2014., ali za povratak starog Čilića, barem za početak. Slovak Norbert Gombos bit će novi test.

Marinove pobjede nakon 0-2:

vs. Jesse Levine (US Open 2009.) 4-6 2-6 6-0 6-3 6-0
 vs. Marinko Matošević (US Open 2012.) 5-7 2-6 6-4 6-2 6-4
 vs. Marcel Granollers (Australian Open 2014.) 4-6 4-6 6-3 6-3 6-2
 vs. Jerzy Janowicz (Davis Cup 2014.) 3-6 6-7 (5) 6-4 6-1 6-3
 vs. Jerzy Janowicz (Australian Open 2017.) 4-6 4-6 6-2 6-2 6-3
 vs. Alex de Minaur (US Open 2018.) 4-6 3-6 6-3 6-4 7-5
 vs. Fernando Verdasco (Australian Open 2019.) 4-6 3-6 6-1 7-6 (8) 6-3
 vs. Denis Kudla (US Open 2020.) 6-7 (3) 3-6 7-5 7-5 6-3