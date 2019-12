'Toliko sam se oblio da su ljudi mislili da mrtav ležim u jarku'

Kenijac Wilfred Bungei (39) bio je apsolutna svjetska atletska klasa. Olimpijski pobjednik i svjetski prvak na 800 metara. Najbolji na planeti u svom poslu. A onda je postao pijanac. Teški.

Gotovo desetljeće i pol imao je možda 15-ak dana godišnje u kojima je raspolagao vlastitim vremenom. Imao je obitelj, dvoje djece, ali... Kad je atletska karijera, vrhunska karijera, završila: nije znao kako živjeti ako ne trenira.

Nije znao biti otac i suprug, nije na vrijeme mislio o tome kako premostiti šok izlaska iz dugogodišnjeg ponavljajućeg životnog ritma profesionalnog sportaša.

- 2008. bio sam olimpijski pobjednik i kapetan kenijske reprezentacija na OI u Pekingu. 2012. našli su me u jarku toliko pijanog da su mislili da sam mrtav. A bio sam: 'mrtav pijan' - priča Bungei.

- U kenijskoj atletici jako je puno alkohola kod bivših sportaša. I ja sam pao u taj pakao. Nakon 13-14 godina treninga i nimalo vremena za bilo što osim karijere odjednom mi nitko nije govorio što i kada trebam raditi.

Boca je bila najlakši, kukavički put do lažnog ispunjenja.

- Umjesto da se posvetim obitelji pa s vremenom nađem novi posao ja sam postao teška pijandura. Klasični alkoholičar koji svaki dan laže sam sebe, 'Samo jedno piće pa idem dalje', a loče najmanje litru dnevno.

Jedan od najsretnijih dana u životu umalo je pretvorio u dan svoje smrti.

- 2012. sam čekao da supruga rodi naše treće dijete. Ujutro sam si natočio čašicu votke. U roku odmah popio sam cijelu litru i završio polu-mrtav u jarku.

