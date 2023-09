Tomas: Bilo je slabo i bez želje. Znam dobro gdje je problem

Sigurno da nam je ovo jedna od lošijih utakmica ove sezone. Loš start, mentalni blok momčadi, sve je krenulo nizbrdo poslije utakmice s Dinamom. U padu smo rezultatski, a danas se pokazalo i igrom. Moramo se svi zapitati i razbuditi se jer ako ovako nastavimo, neće biti dobro, rekao je nakon teškog poraza od Slaven Belupa (1-0) trener Osijeka Stjepan Tomas.

POGLEDAJTE VIDEO: Slaven - Osijek 1-0

Pokretanje videa ... Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Koprivničani su u potpunosti nadigrali Osječane i produbili osječku krizu. Slaven je baš protiv Osijeka prekinuo niz od šest ligaških utakmica bez pobjede, no ono što zabrinjava osječke navijače je vrlo loša i neuvjerljiva igra.

- Znam gdje je problem, rekao sam to i prije utakmice, ali vidim da ekipa danas nije reagirala i sigurno je da moram pronaći način kako razbuditi momčad i vratiti je na one stare staze, na onaj nivo na kojem smo bili do utakmice s Dinamom. Sigurno je da ova ekipa ima kvalitetu i mora pokazivati bolja izdanja.

Foto: Sofascore za 24sata

Neki navijači istaknuli su da se osječki igrači "šeću po terenu".

- Bilo je slabo. Igrali smo bez agresivnosti, bez duela i bez prevelike želje. S kim god da igrate bez toga, ne možete lagano pobijediti. Danas se to pokazalo, pokušali smo mijenjati u drugom dijelu, imali smo neke polušanse, ali Slaven Belupo je zasluženo uzeo tri boda i na tome mu čestitam - završio je Tomas.