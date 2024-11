Tomašević otkrio kada će biti gotov novi stadion u Maksimiru

Dinamo ove sezone briljira u Ligi prvaka. Skupio je sedam bodova u četiri kola i napravio veliki korak ka plasmanu u drugi krug. Dok igrači hrvatskog prvaka oduševljavaju sve u Europi sjajnim partijama, crvene im se obrazi kada im netko dođe u goste na Maksimir. Već godinama se sramote s ovim derutnim zdanjem starim stotinu godina, a europski klubovi u nevjerici gledaju i pitaju se 'zar ćemo stvarno ovdje igrati?'.

Pitaju se to i sami igrači Dinama, do kada će se blamirati, ali konačno se nešto pomaknulo s mrtve točke. Već neko vrijeme u planu je izgradnja novog Maksimira, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je u četvrtak na aktualnom satu Gradske skupštine da će nogometni stadion u Kranjčevićevoj ulici biti obnovljen do rujna 2026. Dinamo bi tada preselio u Kranjčeviću pa bi potom krenuli radovi na novom stadionu u Maksimiru koji bi trebao biti gotov do 2028. godine. U planu je i izgradnja stadiona u Sesvetama, ali nije specificirano kada.

Foto: GNK Dinamo

- Mislim da je svima u interesu da se što prije izgradi novi stadion u Maksimiru, da bi se on mogao izgraditi treba što prije izgraditi novi stadion na drugoj lokaciji, a to je Kranjčevićeva - rekao je zagrebački gradonačelnik.

Foto: Neva Žganec/Pixsell

Riječ je o rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj koja proširuje kapacitete tako da se na njemu mogu igrati međunarodne utakmice Dinama i nogometne reprezentacija dok traje rušenje maksimirskog stadiona i izgradnja novog, što bi trebalo biti gotovo do 2028. godine.

Najavio je da će radovi na stadionu u Kranjčevićevoj krenuti početkom 2025., bit će izgrađen do rujna 2026. i imat će 11.500 mjesta.