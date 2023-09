Tomasov: Nitko osim Dinama nije Astanu u ovih šest godina pobijedio i kod kuće i u gostima!

Astana je nakon višesatnog putovanja stigla u Zagreb gdje nogometaše Grigorija Babajana očekuje novi ogled protiv Dinama. Ovoga puta u sklopu grupne faze Konferencijske lige. Dan uoči utakmice pred medijima se uz trenera pojavio i hrvatski nogometaš Marin Tomasov...

- Rekao sam i prije prve utakmice da je Dinamo slabiji nego što je bio prije pa smo izgubili 4-0, a to govori koliko je Dinamo "slab". I nas se tada nešto trebalo pitati, ali stvarno smo loše reagirali. Htjeli smo tada što bolji rezultat u prvoj utakmici prije domaćeg dvoboja, ali to se nije dogodilo - poručio je Marin Tomasov, pa dodao:

- Ovo će biti nešto sasvim drugo, nama je i bod dobar, dat ćemo sve od sebe i uvjeren sam da će to biti sasvim drugačija utakmica nego ona prije mjesec dana. Dinamu su u međuvremenu otišla tri igrača, to su tri standardna hrvatska reprezentativca, ali oni imaju širok kadar i neće biti lako. Evo, ja sam šest godina u Astani, a Dinamo je jedina europska momčad koja me je pobijedila i doma i vani. To dovoljno govori o njima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marin Tomasov se ipak sjetio nečega...

- Mislim kako sam dosta puta igrao u Maksimiru, ali samo jednom tu pobijedio Dinama. Kada? Uh, ni ne sjećam se najbolje, mislim da je to bilo s Hajdukom, da je to bilo vrijeme tek kad sam došao u Hajduk. Davno je to bilo...

Koliko se Astana promijenila u odnosu na prošle dvoboje s Dinamom?

- Atmosfera u Astani je uvijek dobra, to nikad nije bio problem. Nama je cilj bio uži u bilo kakvu grupnu fazu europskih natjecanja, Dinamo je želio ući u Ligu prvaka. Nama je već ovo uspjeh, Dinamu je to valjda katastrofa. Astana se dosta poslije korone promijenila i u financijskom smislu, ali treniramo jako dobro, trener radi dobar posao. Znam da Astana može puno više nego što smo to pokazali onda u Zagrebu, vjerujem da ćemo to svima sutra dokazati - završio je Tomasov.