<p>Da, znam da sam drugi po broju odigranih europskih utakmica za Rijeku u povijesti, pa i da ih Zoran Kvržić ima 38. A dobro se sjećam i svog prvog europskog nastupa za Rijeku, bilo je to na Kantridi protiv Prestatyn Towna, kaže nam <strong>Ivan Tomečak</strong> (30).</p><p>Dugogodišnji miljenik Armade tako je prvu europsku utakmicu za Rijeku odigrao 13. srpnja 2013. godine, prije 2660 dana. Ivan Tomečak s Rijekom se triput (sezone 2013/14., 2014/15. i 2020/21.) plasirao u grupnu fazu Europske lige, iskusni nogometaš pamti pobjede nad Stuttgartom, Standard Liegeom, Feyenoordom, te remije s Betisom, Lyonom, Sevillom, Vitorijom Guimaraes..</p><p>- Znate po čemu najviše pamtim svoj europski debi za Rijeku? Igrali smo protiv tog velškog Prestatyn Towna, sve je već bilo riješeno, a onda je za njih u zadnjim minutama utakmice ušao onaj malo punašniji golman, baš je djelovao specifično. I to dobro pamtim - kaže Tomečak.</p><p>Rijeka je u nešto pomlađenom sastavu bez previše europskog iskustva otvorila još jednu grupnu fazu Europske lige, na startu izgubila (1-0) od Real Sociedada. A o europskom iskustvu družine Simona Rožmana dovoljno govori podata kako Tomečak ima 27 euro-nastupa za Rijeku, a slijede ga Andrej Prskalo (11) i Domagoj Pavičić (10). Ostali su 'debelo ispod'...</p><p>- Mi smo ove sezone sanjali Europsku ligu, uspjeli smo ju dohvatiti i sada tu ne želimo biti samo sudionici. Želimo nešto napraviti, s tim ciljem idemo i u Nizozemsku. Idemo igrati svoju igru, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. I u Nizozemskoj ćemo imati svojih prilika, imali smo ih protiv Kopenhagena i Real Sociedada, imat ćemo ih i protiv AZ Alkmaara. Samo tu svoju šansu moramo zabiti.</p><p> </p><p>Kako vidite AZ Alkmaar?</p><p>- Iskreno, po meni je Real Sociedad na višoj razini od AZ Alkmaara, a Nizozemci se već dulje vrijeme i s povećim brojem zaraženih igrača na koronu. Jučer su imali najnovije testiranje, vidjet ćemo kako će to izgledati. Ali, do sada nisu imali preširok kadar, puno je bilo utakmica u kratkom periodu i njihovi su rezultati pokazali da često padaju u finišu dvoboja.</p><p>Ivan Tomečak je nastavio...</p><p>- Evo, protiv Sparte su vodili 4-0, pa je završilo 4-4. U sljedećem kolu su imali 2-0 protiv Venla, pa dobili dva gola u zadnjim minutama, a ni u zadnjem kolu nisu uspjeli pobijediti Den Haag. I tu su dvaput vodili, ali nisu izdržali. Svoje vodstvo su uspjeli zadržati jedino protiv Napolija, na tome im svaka čast. I to nam može biti neki pokazatelj, misao vodilja, ako rezultat ne bude povoljan dodatno ćemo stisnuti gas u zadnjih 20-ak minuta.</p><p>Rijeka je Europsku ligu otvorila dobrom predstavom, ali i porazom (1-0) od Real Sociedada...</p><p>- Uh, tu noć sam teško spavao. Baš mi je bilo krivo, dugo sam razmišljao o tom golu koji smo primili u 'zoni Cesarini'. Istina, Real Sociedada je bio bolji, kvalitetniji, pa ih je na kraju i nagradilo. No, to je nogomet, idemo dalje. Oni su sada u Primeri lakoćom (4-1) pobijedili i Huescu, to je znak da i mi vrijedimo. A mogli smo i protiv njih zabiti svoje prilike, bilo ih je. </p><p>Koliko vas je iznenadila pobjeda AZ Alkmaara kod Napolija?</p><p>- Ma baš me iznenadila, svi smo računali kako je Napoli favorit skupine, od njih se nekako očekivao siguran prolaz dalje. I onda ih doma dobije AZ, za mene je to bilo veliko iznenađenje. I još AZ pobijedi u situaciji kada nemaju potrebnu širinu kadra. No, pogledao sam snimku, Nizozemci su jednom-dvaput prešli centar, zabili gol i izdržali. Mi protiv Real Sociedada nismo uspjeli zakomplicirati stanje u skupini, vjerujem da ćemo to napraviti u Nizozemskoj - završio je Tomečak.</p>