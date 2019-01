Hewitt: Tomić je prijetio meni i obitelji, to je bilo maltretiranje

Nakon prijetnji koje smo moja obitelj i ja primali tijekom posljednjih godinu i pol, ne vjerujem da bi itko želio imati posla s osobom koja govori na takav način - rekao je Hewitt na konferenciji za medije u Melbourne Parku, gdje je u četvrtak poražen u 1. kolu turnira muških parova na Australian Openu.

- Za mene je to na kraju bilo maltretiranje. Tu sam podvukao crtu i od tada nismo razgovarali. On neće igrati u Davis Cupu, dok god ja na to mogu utjecati - dodao je Hewitt.

Bernard Tomić je u prvom kolu Australian Opena poražen od Marina Čilića, nakon čega se na konferenciji za medije obrušio na Hewitta, optužujući ga da je favorizirao lokalne igrače pri dodjeli pozivnica za ovogodišnji Australian Open te je dodao da bi ga trebalo maknuti s izborničke pozicije.

- Iskreno, nitko ga više ne voli. Nadam se da će ga maknuti i da ćemo opet dobiti dobrog izbornika - rekao je prije tri dana 88. tenisač svijeta.

Problematičan igrač kojeg su optuživali i za namještanje mečeva

Osim što su ga dvaput izbacili iz Davis Cup reprezentacije, nekoliko je puta dobio kaznu zbog brze vožnje, a na Mastersu u Miamiju 2012. godine tražio je suca da s tribina izbaci njegovog oca, Hrvata, koji je preglasno komentirao njegovu igru.

Bio je i pod sumnjom namještanja mečeva, a kritizirali su ga zbog toga John McEnroe i Novak Đoković.

- To što radi Tomić nije dobro. On je OK dečko, ali nije posvećen sportu koliko bi trebao biti - rekao je Đoković.

Nisu ga te kritike dirnule pa je ubrzo nezainteresirano stajao na terenu protiv Mische Zvereva. U prvom kolu Wimbledona 2017. godine puštao je servise, nije ni pokušao vraćati, a izgubio je nakon sat i pol.

Iste je godine na turniru u Delray Beachu je namjerno slao loptice van. U Acapulcu je predao meč jer mu je bilo vruće. Temperatura je bila 27 stupnjeva, previše za dečka koji je odrastao na obali Australije gdje temperature u siječnju i veljači prelaze 39 i 40 stupnjeva.

Igrao s okrenutim reketom: Briga me, imam milijune

U meču u kojem je u Madridu 2016. godine izgubio od Fabija Fogninija u jednom trenutku okrenuo je reket i drškom pokušao vratiti udarac.

- Baš me briga za tu meč-loptu. Bi li vas bilo briga da imate 23 godine i da vrijedite preko 10 milijuna dolara? - odgovorio je tada Tomić australskom novinaru.