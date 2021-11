Utakmica nakon koje nema popravnog, koja ne određuje sezonu, ali može donijeti puno toga dobroga. Rijekino kup-četvrtfinale u Maksimiru baš je nekako idealnih 90-120 minuta za DNA squadre s Kvarnera. Bez imperativa, a s golemim motivom.

Šef riječke struke Goran Tomić (44) je stručnjak kojeg poštuju i kao čovjeka i kao trenera, stručnjak koji zna stvoriti igru i svojim ljudskim vrlinama donijeti silno pozitivni input klubu i sredini u kojoj živi i radi.

Njegova je Rijeka ove sezone nekako lakša u gostima. I već je pokazala da s Dinamom zna odigrati na rezultat. A upravo to je Kup. Samo je rezultat važan.

S druge strane, ono što Tomić tek treba pokazati jest da je trener koji zna i - osvojiti trofej. A za taj profesionalni iskorak Rijeka mu je: idealna sredina.

Zna se da riječki dečki ne žive pod nezdravim imperativima uprave i navijača, a znaju kako se osvajaju trofeji. Što je u Kupu daleko lakše učiniti nego u prvenstvu.

Premda je ove sezone (barem kako stvari danas stoje) prvenstvo nikad neizvjesnije, a u Kupu više nego u ijednom drugom natjecanju vrijedi ona stara primorska 'Bolje se rodit bez one stvari nego bez sreće'.

U srijedu od 18:30 u belom Zagreb gradu među 'bijelima' u zapisniku neće biti stopera Krešića, veznjaka Libera i mlađahnog braniča Galešića.

Što o kup-derbiju s 'modrima' zbori, kako ga najavljuje i što misli Šibenčanin koji je ušao pod kožu Riječanima, jedan od ljubimaca Rujevice, glavni trener prve momčadi HNK Rijeka - Goran Tomić?

- Sve ili ništa, da. I to protiv najzahtjevnijeg mogućeg protivnika. I to na njihovom terenu. Ali... Mi u Kupu želimo otići do kraja, a onda je 'recept' uvijek jednak za sve: moraš pobijediti sve protivnike. Pa ni nam sutra ne preostaje ništa drugo nego istrčati upravo s tom ambicijom - govori Tomić dan prije utakmice.

- Dinamo je uvijek velik i jak. Ove su godine imali i odličnih utakmica i nekih u kojima možda nisu toliko dobro igrali, ali generalno: oni su najzahtjevniji protivnik u Hrvatskoj.

Dakle... Kako preko Dinama do polufinala?

- I njima je ova utakmica jednako bitna kao i nama. Neću govoriti o detaljima taktike i pripreme, ali svi znamo kako Rijeka u Maksimiru mora odigrati na svom maksimumu. Taktički perfektno, iskoristiti sve šanse pred njihovim golom, a prema nazad s maksimalnom koncentracijom. To jednostavno moramo učiniti da napravimo ono što želimo: proći dalje.

U zadnje dvije utakmice s Dinamom: dva 3-3 remija, 12 pogodaka!

- Da, ali teško je reći kako će izgledati ovaj kup meč. Bit će i taktičkog nadmudrivanja. Meni je bitno da mi ispoštujemo sve što smo uigravali i sve što se dogovorimo, a onda na sve dolazi i doza sreće koja je zapravo neophodna u ovakvim utakmicama.

Igrate u gostima, ali... U zadnjih pet gostujućih utakmica imate 100%-tni učinak.

- Ja želim da i doma i vani igramo isto. I generalno sam zadovoljan kako igramo. U odnosu na prošlu utakmicu imamo jedan plus više jer nam se u konkurenciju vraća Prince Ampem - rekao je Goran Tomić.

Kako god prošli u Maksimiru, Riječanima kup-duel s Dinamom: neće odrediti sezonu. Zato što

Zato, Rijeko: uz neupitni vjetar u leđa Armadinog navijanja u Zagrebu igraj svoj nogomet i neka četvrtfinale Kupa s velikim Dinamo bude još jedan spot promocije hrvatskog klupskog nogometa.

Bijeli, istrčite svjesni onoga što ste sami sebi dokazali: da kontra 'modrih' i znate i možete odigrati na rezultat!