Tomo Šokota: U Dinamu je bilo bolje dok je bio Mamić. Danas se u klubu ne zna tko što radi

Tomislav Šokota (46) legenda je Dinama. Bivši napadač rešetao je suparničke mreže u plavom dresu prije odlaska u Portugal da bi se, potom, ponovno vratio na Maksimir.

Svojevremeno je bio jedan od velikih boraca protiv vođenja kluba na način kako ga je vodio Zdravko Mamić, nekadašnji šef Dinama koji je u bijegu od hrvatskog pravosuđa.

Četvorka za transparentnost Dinama

Šokota je prije desetak godina zajedno s Darijem Šimićem, Igorom Bišćanom i Silvijem Marićem skupljao potpise u inicijativi "Jedan član - jedan glas" pa je mnoge iznenadilo što je rekao tijekom gostovanja u emisiji "Sport nedjeljom".

- Ovo što se sad dešava u Dinamu... Ne zna se tko što radi, mislim da je bilo puno bolje dok je bio Mamić - rekao je bivši nogometaš na što ga je voditelj Ante Breko podsjetio da ga Mamić nije previše mazio.

Šokota je dodatno pojasnio svoj odnos s bivšim čelnikom Dinama.

- Mi smo imali taj jedan odnos... Mogu to ispričati, rekao sam to već 100 puta u novinama. On je došao po mene u Porto, u trenutku kad sam ja imao još dvije i pol godine ugovora. Kad sam ga vidio, kad je on meni prodao priču... Ja sam rekao "ovo je moj tata". Meni je žena bila trudna tad, ali ja samo joj rekao da idem u Zagreb. Rekao sam joj neka slobodno ostane, ali da se ja vraćam. To je ta priča o njemu.

Šokota: To je bilo ludo. Danas ne bi ponovio

Legenda HNL-a i hrvatskog nogometa dodatno je objasnila neke poteze iz prošlosti.

- On je za taj klub napravio dosta. Dinamo je uvijek bio zlatna koka hrvatskog nogometa, tu slobodno mogu reći i Hajduk. On je kroz reprezentaciju digao igrače i klub na jedan nivo. Meni se nije sviđalo puno stvari. Nisam ja moj klub zamišljao onakvim kakvim ga je on stvorio. Mislim da je Dinamo morao biti puno otvoreniji, transparentniji i na kraju demokratski. Sve ono što smo mi i govorili u to vrijeme o članskom modelu. Nije to neka nauka, nismo mi bili antimamićevci. Svi govore antimamićevci i mamićevci, ne znam. Mi kad smo u to kretali, to je tada bila ludost. Da mi danas to netko kaže, rekao bih mu - ne hvala.