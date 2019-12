Toni, evo još podrške! 'Žuti' su Kukoča pogurali u Kuću slavnih

Dugi niz godina Košarkaški gigant s Gripa bavio se sam sobom, vodio bitku s rezultatima, besparicom, za dlaku izbjegao stečaj koji im je visio za vratom, da bi se u zadnje vrijeme, obilato potpomognut od strane većinskog vlasnika grada Splita, konačno osovio na noge i počeo vući neke logične poteze. Jedan od takvih poteza je i kandidatura legendarnog igrača Tonija Kukoča za Hall of Fame, Kuću slavnih koja se nalazi u američkom Springfieldu. Tamo gdje se već zasluženo nalaze Krešimir Ćosić, Mirko Novosel, Dražen Petrović i Kukočev suigrač Dino Rađa.

Foto: ArhivaVL

Netko će se upitati otkud sad to, pa Kukoč je već kandidiran i na popisu je kandidata za ulazak u Kuću slavnih u 2020. godini, no objašnjenje je jednostavno i logično, a ponudio nam ga je direktor kluba Edo Blažević:

- Svi naši napori do sada su bili usmjereni na financijsku stabilizaciju, na ekipiranje i jačanje rada kluba u svim segmentima te na popravljanje infrastrukture. U 2020. godini naš klub slavi 75 godina postojanja, a kako smatramo da je našem Toniju mjesto u Hall of Fameu, među najboljim košarkašima svijeta, stoga smo i sa svoje strane uputili prijavu za kandidaturu, u kojoj smo naglasili što je sve naš klub napravio u prošlosti, koja je njegova uloga u europskoj košarci te koliki je bio doprinos i dostignuća Tonija Kukoča u godinama u kojima je nosio žuti dres.

Foto: 24sata

Na Gripama su dakle bili svjesni da je netko već predložio Kukoča, no vodili su se logikom da će njihova podrška kandidaturi dati dodatnu težinu, prije svega zbog velikog doprinosa koji je njihov klub u prošlosti dao europskoj košarci. Pitanje je hoće li pomoći, ali škoditi sigurno neće...

Finalisti izbora bit će objavljeni 14. veljače 2020. godine tijekom All-Star vikenda koji se održava u Kukočevom Chicagu, a hoće li nekadašnji legendarni igrač Splita i reprezentacije ove godine proći, teško je prognozirati, jer je već više puta bio kandidat za ulazak u HOF, no nije prošao strogu selekciju žirija.

- Nadamo se da će ovoga puta kandidatura biti uspješna te da će se naš Toni konačno naći tamo gdje mu je i mjesto – zaključio je Blažević.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

Inače, kriteriji odabira ulaska u košarkaški Hall of Fame u Springfieldu su podijeljeni po segmentima, u Kuću slavnih ulazi se kroz četiri odbora: i to odbor za Sjevernu Ameriku (uglavnom su to NBA igrači), međunarodni odbor (uglavnom su to košarkaši izvan NBA), odbor za žensku košarku i odbor veterana (osobe čija je karijera završila barem 35 godina prije nego li mogu biti izabrani).Svaki od tih odbora nominira svoje kandidate, o čijem se ulasku glasa.