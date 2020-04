Prvak Toni koroni ne da mira: Vježbam i osjećam se sjajno!

Simptomi su počeli 20. ožujka, imao sam temperaturu četiri-pet dana, koja nije išla preko 37,7 stupnjeva, glavobolju i kašalj. Evo, posljednjih desetak dana se odlično osjećam, čak i treniram. Jedino mi je još temperatura oko 37. U ponedjeljak ujutro sam bio sam na novom testiranju i sad čekam rezultate, rekao je hrvatski boksač Toni Filipi.

Toni se korona virusom zarazio na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Londonu. Osim njega, zarazio se njegov trener Toni Kadić, koji je prozvao boksački savez i institucije zbog, kako smatra, loše organizacije i nedovoljne brige za reprezentativce, koji su se u jeku pandemije uputili, a potom i vratili s prekinutih olimpijskih kvalifikacija.

- Sve bih ponovio, to su olimpijske kvalifikacije, a Olimpijske igre su mi san. To je bio put prema Tokiju i ne žalim. Opet bih otišao, samo se nadam da bih imao više sreće - rekao je Filipi.

Za razliku od trenera, Toni ne zamjera nikome ništa osim, možda, organizatorima turnira. I nesreći da se baš njih nekoliko zarazilo.

- Kad su se drugi sportski događaji odgađali, trebali su predvidjeti što se može dogoditi i na ovom turniru. Našem savezu i HOO-u ne zamjeram ništa. To nam je bila jedna od dvije prilike za plasman na OI. Mi ih ni za što ne bismo propustili. Piše da će se turnir nastaviti tamo gdje je prekinut - kaže Filipi.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Samoizolaciju provodi u zagrebačkome Maksimiru, dok su mu roditelji, mama Marija i tata Marko, koji su bili s njim u Londonu, u samoizolaciji na Dugom otoku.

- Oni nemaju simptome, bili su u samoizolaciji 15 dana, ali im je epidemiolog rekao da ostanu malo dulje jer su na otoku. Prošeću malo oko kuće, nemaju kontakt ni s kim. Brat je s roditeljima u istoj kući, ali ne u istom stanu, pa im on sve donosi - kaže Filipi, koji tijekom karantene nije nadogradio osnovno kulinarsko znanje.

- Nisam baš nešto naučio kuhati, spremam ono što znam, ne želim riskirati. To su pašte, piletina, jaja, hrenovke, ništa specijalno, to su osnove i jednostavna jela. I pijem puno tekućine, čajeva, cijeđenih sokova, đumbira. Hranu uglavnom naručujem,

pa mi ostave ispred vrata. Niti ne vidim tko mi donese, a platim internet-bankarstvom - priča Toni.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

- Zvalo me dosta ljudi koji žele pomoći, ali ih neću gnjaviti. Na ovaj način ljudi nešto i zarade, mislim na dostavljače. Nikog ne vidim, niti djevojku. Inače, cijele dane gledam TV, radim doručak, kavu, pa opet gledanje televizije... Gledam sve filmove, serije, stalno sam na mobitelu. Sad sam počeo i trenirati, radim sklekove, trbušnjake, leđnjake... Od testiranja moramo provesti 28 dana u samoizolaciji, preostalo mi je još 10-15 dana i to je to - kaže Filipi, koji će, kad se potpuno oporavi, prvo prošetati

Maksimirom, na koji cijele dane gleda s prozora.

