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GOLMAN HAJDUKA

Toni Silić: Na srce i hrabrost smo izvukli ovo! Prava smo klapa

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Toni Silić: Na srce i hrabrost smo izvukli ovo! Prava smo klapa
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HAJDUK - DINAMO 2-1 Teren se kasnije natopio, bilo je teško igrati, ali ekipa smo i to pokazujemo i sada trebamo nastaviti dalje. Uvjeti? Nikad nisam igrao u ovakvim uvjetima, dodao je Hrgović

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Hajduk je pobijedio Dinamo u prvom derbiju ove sezone. "Bijeli" su s 2-1 srušili plave na natopljenom terenu i došli do prve pobjede nad najvećim rivalom u 679 dana. Na utakmicu su se osvrnuli Toni Silić i Šimun Hrgović.

- Prvo poluvrijeme je bio dobro, uvjeti su to dozvoljavali. Oni su izašli visoko, primili smo gol, ali onda se okrenulo. Nakon toga smo brzo izjednačili, u nastavku zabili gol točno prije nevremena. Lavovski smo se borili. Svima je bilo teško, nije trebalo komplicirati i završili smo kako treba. Pobjeda nam jako puno znači, sada smo pobijedili. Puno nam znači i radi samopouzdanja. Prava smo klapa i to je ključ. Nismo odustali, vratili smo se u potpunosti. Uzeli smo u tri boba i vidi se da uživamo. Ajax? velika utakmica, ova pobjeda nam je dala samopouzdanja. Hvala navijačima, nosili su nas do ove pobjede - rekao je Silić pa dodao:

- Uvjeti? Nikad nisam igrao u ovakvim uvjetima, nije nam se to događalo prije i zato sam posebno sretan da smo ovo izvukli na ovakav način, na borbeni. Na srce i hrabrost smo ovo izvukli. Dugo nismo pobijedili Dinamo, drago mi je zbog svih nas, igrača, stožera i navijača.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Slično je rekao i Šimun Hrgović.

- Svi smo sretni, veliki nam je ovo poticaj. Bolje je Dinamo ušao u utakmicu, ali kasnije smo sve imali pod kontrolom. Ključan detalj susreta je ekipa i to kako nismo pali. Svi kao ekipa moramo ići dalje. Teren se kasnije natopio, bilo je teško igrati, ali ekipa smo i to pokazujemo i sada trebamo nastaviti dalje. Uvjeti? Nikad nisam igrao u ovakvim uvjetima, ali imali smo sve pod kontrolom i htjeli smo da se utakmica nastavi. Atmosfera? Uvijek odlična, hvala navijačima. Dinamo? Dobra su ekipa, ali danas smo mi bili bolji protivnik - rekao je Hrgović.

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