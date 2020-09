Top 10 najjačih udarača: Tyson tek drugi, Wilder jedva na listi

Od 76 profesionalnih pobjeda čak 68 završio je nokautom i stilom 'gorile' sa širokim krošeima, oku ne pretjerano ugodnim boksačkim tehnikama, bio je prva prava globalna nokauterska zvijezda boksa. O kome je riječ?

<p>Otkad je čovječanstva ljudi se nadmeću najpopularnijom i najprirodnijom metodom - šakama. Moralno ili za osudu, pogotovo u današnja vremena, pitanje je za raspravu, no šakački obračuni dio su ljudske prirode od pamtivijeka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson razvaljuje fokusere</strong></p><p>Srećom, neki pametni i sposobni ljudi odlučili su ulično i 'underground' šaketanje oblikovati pa je u modernijim vremenima nastao <strong>boks </strong>reguliran pravilima. A kao jedan od najpopularnijih sportova uopće, tijekom godina dao je neka vrhunska imena i svjetska lica koja su obilježila određene ere 'plemenite vještine'.</p><p>Britanski <strong>The Mirror </strong>sastavio je listu Top 10 najboljih udarača u povijesti i na tom popisu našla su se sva slavna imena s ponekim iznenađenjem u pogledu rangiranja. Tako je, primjerice, <strong>Deontay Wilder </strong>dospio na ljestvicu tek kao posljednji dok je vjerojatno i najpopularniji nokauter teškaša uopće <strong>Mike Tyson </strong>zauzeo drugu poziciju.</p><p>No, budući da je prvo mjesto pripalo <strong>Georgeu Foremanu </strong>razumljivo je u kojem smjeru su sastavljači liste išli. Foreman je dvostruki svjetski prvak i osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1968. u Mexico Cityju, nešto što je u svijetu boksa neprikosnoveno. Nokautirao je do tada neporaženog <strong>Joea Fraizera </strong>i uzeo mu titulu, a kada se vratio skoro 20 godina kasnije osvojio ju je opet i do dan danas ostao najstariji teškaški prvak u povijesti u dobi od 46 godina i 169 dana.</p><p>Od 76 profesionalnih pobjeda čak 68 je završio nokautom i stilom 'gorile' sa širokim krošeima, oku ne pretjerano ugodnim boksačkim tehnikama, bio je prva prava globalna nokauterska zvijezda boksa.</p><p>Na listi su se našle i ostale nokauterske zvijeri iz povijesti boksa pa evo potpunih Top 10 po izboru Mirrora:</p><h3>Top 10 najboljih udarača boksa:</h3>