Top lista Hajdukovih promašaja: Velika pojačanja zabijala Gunji, Peruanac i dalje veliki fantom...

Hajduk je godinama lutao sa strancima, čini se kako taj proces još ne staje. Nekada su bijelima bili zanimljivi Brazilci (Rafael Paraiba, Thiaguinho, Patinho...), a onda su počeli griješiti na europskom istoku...

<p>Proteklih dana napravili smo listu najvećih pogrešaka Dinama, a danas je na redu - Hajduk. Istina, Splićani nisu na strana pojačanja trošili milijunske iznose, ali su njihovi promašaji bili i puno veći. Tako je prije koju godinu na Poljud stigao rumunjski lijevi bek (Steliano Filip) za pola milijuna eura i uz veliku plaću, a 'bijeli' su u to vrijeme u svlačionici imali Domagoja Bradarića. Potpuno nejasno... </p><p>Bilo je tu još puno nelogičnosti, bijeli su nešto kvalitetno ranijih godina pokušali tržiti u Brazilu odakle su stigli Rafael Paraiba, Thiaguinho, Cassinho i Lucas Patinho, a onda su se okrenuli europskom istoku. Na Poljdu su počeli 'kapati' Gruzijci (Iluridze), Azerbajdžanci (Gurbanov), Uzbekistanci (Abduholikov), pa i niz Ukrajinaca (Radčenko, Bilij, Svatok), a to nije izgledalo dobro.</p><p> Ovo je top lista najvećih Hajdukovih promašaja, igrača na kojima je klub gubio (velik) novac. A samo iz poštovanja prema velikim njihovim velikim karijerama, na ovoj listi se nisu našli Artem Milevskij ili Hugo Almeida, iako je jasno kako ni s njima u Hajduku nisu pogodili.</p><h2>10. Giorgi Iluridze (Dila Gori, bez odštete)</h2><p>- sezona 2013/14.<br/> - 13 utakmica, 1 gol</p><p>Giorgi Iluridze je igrajući za gruzijsku Dila Gori izbacio Hajduk iz 3. pretkola Europske lige, pa su ga Splićani odmah doveli na Poljud. Dapače, dali mu i veću plaću kako im Gruzijac ne bi pobjegao, tih ga je dana želio i bečki Rapid. Giorgi Iluridze se kao igrač Dile Gori poigravao (zabio na Poljudu za 1-0) s Mikanovićem, Vršajevićem, Maločom, Milovićem i Jozinovićem, ali to nije uspio i s braničima drugih hrvatskih prvoligaša. Pa je brzo vraćen u Gruziju... </p><h2>9. Rafael Paraiba (Gremio, 150 tisuća eura)</h2><p>- sezona 2009/10.<br/> - 11 nastupa, 2 gola</p><p>Splićani su 2009. godine napravili 'sporazum' s Gremiom prema kojem će brazilski velikan mlade talente slati na posudbe u Hajduk. I onda su na Poljud stigli Rafael Paraiba i Thiaguinho, bijeli su za njihovu jednogodišnju posudbu platili 300 tisuća eura (za svakoga po 150 tisuća). I bio je to bačen novac, nijedan od njih nije ostavio nikakav trag na Poljudu.</p><h2>8. Temurhuja Abduholikov (Pahtakor, bez odštete)</h2><p>- sezona 2014/15.<br/> - 11 nastupa, 1 gol</p><p>Temurhuja Abduholikov je prvi i jedini Uzbekistanac u povijesti Hajduka. Stigao je iz tamošnjeg Pahtakora, za Hajduk zabio samo jedan gol, u prvenstvenoj utakmici protiv Zadra. U Splitu nije prošao, ali je u daljnjoj karijeri napravio dva zanimljiva transfera. Još 2017. godine je za 850 tisuća eura otišao u katarsku Al Sailiyu, dok je dvije godine kasnije napravio i milijunski transfer (iz Loko Taškenta u Khor Fakkan iz Emirata).</p><h2>7. Jeremiah Arkorful (Tema Youth, posudba)</h2><p>- 2014/15.<br/> - 1 nastup</p><p>E, ovog igrača pamte samo najzagriženiji navijači Hajduka. Jeremiah Arkorful stigao je na Poljud 2014. godine na jednogodišnju posudbu, a ovaj lijevi bek bio je član mlade reprezentacije Gane koja je osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. U Splitu je bio potpuni prolaznik, nije se nametnuo u drugoj momčadi Hajduka, pa o prvoj nije ni mogao razmišljati. Iako je za 'bijele' upisao jedan seniorski nastup, za Hajduk je zaigrao u Kupu protiv Funtane. Brzo se vratio u Gane gdje igra i dan danas.</p><h2>6. Nikola Sarić (Liverpool, bez odštete)</h2><p>- 2011/12.<br/> - 9 nastupa, 2 gola</p><p>Nikola Sarić bio je mladi talent Liverpoola koji se, igrom slučaja, nije uspio izboriti za poziciju u redovima engleskog velikana, pa je sreću odlučio potražiti na Poljudu. Iza njega su bili brojni nastupi za sve mlađe danske selekcije, ali u dresu Hajduka nije oduševio. Često je bio ozlijeđen, a jedina dva gola zabio je u Kupu, jedan Karlovcu, drugi Jadranu iz Gunje.</p><h2>5. Nicolas Velez (NorthEast United, bez odštete)</h2><p>- 2015/16.<br/> - 4 nastupa</p><p>Nicolas Velez trebao je biti veliko napadačko pojačanje Hajduka, naravno bio je - promašaj. Igračku karijeru započeo je u River Plateu gdje je odrastao u generaciji Erika Lamele i Roberta Pereyre, a dugi niz godina nastupao je u Singapuru gdje je bio najbolji strijelac, pa i stranac lige. Debitirao je protiv Slaven Belupa, pa brzo pao u drugi plan. Damir Burić više je vjerovao nekim drugim napadačima, pa za Dinamom zaostao 24 boda.</p><h2>4. Ignacio Maganto (bez kluba, bez odštete)</h2><p>- 2016/17.<br/> - 9 nastupa</p><p>I Ignacio Maganto iza sebe je imao zanimljivu priču, u Los Angeles Galaxyu je igrao s Davidom Beckhamom, pa je samim time za čelnike Hajduka trebao biti i veliko pojačanje za Splićane. Ali, ispao je klasični - mačak u vreći. Španjolski nogometaš upisao je samo devet nastupa za bijele, ostao zapamćen samo kao još jedan slučajni prolaznik na Poljudu. Poslije splitske avanture nastupao je još za španjolske velikane poput Sansea, Alcobendasa i Union Adarvea. Potpuni promašaj...</p><h2>3. Ljubo Milićević (South Melbourne, bez odštete)</h2><p>- 2011/12.<br/> - 5 nastupa</p><p>Ljubo Milićević cijelu je karijeru proveo u Australiji i Švicarskoj, a onda 2011. godine stigao u Hajduk. Klub za koji navija odmalena, za koji je bio spreman i 'poginuti'. Bilo je to pod vodstvom Krasimira Balakova, a 'bijeli' su tada imali kvalitetnu momčad sa Subašićem, Tomasovom, braćom Sharbini, Andrićem, Maločom... Ljubo Milićević trebao je zadnjoj liniji Hajduka donijeti iskustva, na kraju je odigrao samo pet utakmica. A u svom jedinom europskom nastupu za Hajduk zabio - autogol. Bilo je to u sudačkoj nadoknadi domaće utakmice protiv Stokea, Milićević je 'presudio' Subašiću zabivši jedini gol na utakmici.</p><h2>2. Steliano Filip (Dinamo Bukurešt, 500 tisuća eura)</h2><p>- 2017/18.<br/> - 11 nastupa</p><p>Rumunjski lijevi bek stigao je u Hajduk kao 'perverzno pojačanje', riječ je bilo o kapetanu Dinamo Bukurešta, pa i povremenom reprezentativcu Rumunjske. Splićani su za njega platili pola milijuna eura, a Filip se nije uspio izboriti za minutažu pored Domagoja Bradarića i Andrea Fomitschowa. Rumunj je skupio samo 11 nastupa u bijelom dresu, ostao zapamćen samo po 'aferi pršut' kada je prije derbija s Dinamom uhvaćen kako pije i puši u društvu suigrača Vučura i Fomitschowa.</p><h2>1. Ivan Bulos (Boavista, bez odštete)</h2><p>- 2019/20.<br/> - bez nastupa</p><p>Peruanski napadač stigao je u Hajduk u rujnu 2019. godine, dobio plaću od 3000 eura i imao veliku želju za dokazivanjem na velikoj sceni. No, Bulos je na Poljud stigao poslije zahtjevne operacije koljena i nikad se nije stigao oporaviti. Većinom je trenirao odvojeno od momčadi, a poslije svakoj jačeg napora njegovo bi koljeno opet naticalo. Jednom se našao i na klupi za pričuve, a onda je u veljači 2020. raskinuo ugovor s bijelima. Začudo, za ovaj kiks nitko u klubu (još) nije odgovarao...</p><p> </p>