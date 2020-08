Top lista: Ovo je najuspješnijih 25 momčadi Lige prvaka ikad

U 28 sezona Lige prvaka 13 je klubova osvajalo pehar, a od grupne faze nadalje sudjelovao je 141 klub. Jednostavna matematika otkriva tko je najuspješniji, kao i koji su Dinamo i Hajduk

<p>Uoči nastavka sezone u Ligi prvaka, magazin FourFourTwo, u suradnji sa StatBunkerom, napravio je listu najuspješnijih klubova u povijesti toga natjecanja od 1992/93.</p><p>U 28 godina postojanja 13 je klubova osvojilo pehar, koji je najprestižniji u nogometnom svijetu, a računajući grupnu fazu, sudjelovao je 141 klub.</p><p>Prema jednostavnom bodovanju tri boda za pobjedu i jedan za remi od grupne faze nadalje, bez dodatnih bodova za prolazak u određenu fazu, Dinamo je 65. s 22 boda, a Hajduk oko stotog mjesta s devet bodova.</p><h2>Top 25 najuspješnijih klubova Lige prvaka</h2><h3>25. Dinamo Kijev</h3><p>117 bodova, 110 utakmica, gol razlika -30</p><p>Dinamo je 1975. i 1986. osvojio Kup kupova, a u Ligi prvaka se pamti pohod do polufinala 1998/99. na krilima sjajnog dvojca Andrij Ševčenko - Sergij Rerbrov. Taj je dvojac razmontirao Barcelonu, a zaustavio ih je u polufinalu Bayern s ukupnih 4-3.</p><p>Zadnjih godina nema takvih uspjeha, od 2016. nije prošao skupinu.</p><h3>24. Šahtar</h3><p>118 bodova, 93 utakmice, gol razlika: -23</p><p>Šahtar je zadnjih godina pretekao svog velikog rivala i postao najveća ukrajinska sila. A debitirao je u Ligi prvaka tek 2000. godine.</p><p>Otad su redovit gost, 2010/11. izbacili su Romu i došli do četvrtfinala, a triput nakon toga do osmine finala.</p><h3>23. PSV Eindhoven</h3><p>123 boda, 110 utakmica, gol razlika: -51</p><p>Bio je europski prvak 1988. i osvojio je Kup Uefe 1978. godine, ali i prvi nizozemski klub u Ligi prvaka, u prvoj sezoni tog natjecanja.</p><p>Također, PSV je jedan od rijetkih klubova koji je nastupao u grupnoj fazi svake godine između 1997. i 2008.</p><p>Najveći je uspjeh ostvario 2004/05., kada je s Markom van Bommelom, Philipom Cocuom i Janom Vennegoor of Hesselinkom reached došao do polufinala i ispao od Milana zbog golova u gostima.</p><h3>22. Manchester City</h3><p>123 boda, 74 utakmice, gol razlika: +47</p><p>City ima impresivan učinak bodova po utakmici i gol razliku i brzo će skočiti na ovoj ljestvici. No krajnji je cilj titula europskog prvaka. Štoviše, već je trebao...</p><p>Godine 2011. City se pojavio u elitnom europskom društvu prvi put nakon 1968. Ali tek 2015/16. otišao je dalje od osmine finala, unatoč silnim ulaganjima u momčad. Tada je u polufinalu ispao od Reala, a čak ni Pep Guardiola nikad nije odveo momčad dalje od četvrtfinala.</p><h3>21. Bayer Leverkusen</h3><p>131 bod, 101 utakmica, gol razlika: 23</p><p>Najveći trenutak bio mu je finale na Hampden Parku 2002. S druge je strane bio Real Madrid, a odlučio je fantastičan volej Zinedinea Zidanea za pobjedu, jedan od najboljih golova u povijesti Lige prvaka. </p><p>- Mislio sam 'Da barem pukne' jer sam mislio da će iz te pozicije otići visoko preko gola. A ona ušla u gol - priznao je godinama kasnije Boris Živković, jedan od trojice tadašnjih igrača Bayera, uz Marka Babića i Juricu Vranješa.</p><p>Otad je pet puta došao do osmine finala, ali nikad dalje.</p><h3>20. Roma</h3><p>133 boda, 100 utakmica, gol razlika: -15</p><p>Prije dvije godine senzacionalno je došla do polufinala nakon nevjerojatnog preokreta protiv Barcelone (0-3, 4-0) u četvrtfinalu.</p><p>Prvi od 11 nastupa u grupnoj fazi imala je 2001. Dvaput je zaredom igrala u četvrtfinalu, ali od 2008. nije prošla dalje od osmine finala. Do nezaboravnog pothvata 2018.</p><h3>19. Benfica</h3><p>136 bodova, 106 utakmica, gol razlika: -25</p><p>Nakon što je osvojila Kup prvaka 1961. i 1962. godine, Benficu je prokleo trener Bela Guttman na odlasku jer je bio ljutit što mu klub nije htio povećati plaću.</p><p>- Idućih stotinu godina Benfica neće biti europski prvak - poručio im je.</p><p>Pola je prokletstva prošlo...</p><p>Osam je puta nakon toga Benfica bila u finalu nekog eurokupa (pet puta Kupa prvaka, triput Kupa Uefe) i izgubila je svih osam.</p><p>U Ligi prvaka je često, četiri je puta došla do četvrtfinala, izbacila je 2005/06. branitelja naslova Liverpool, zadnji put je među osam najboljih ušla 2015/16., ali nikad dalje od toga.</p><h3>18. Olympiakos</h3><p>139 bodova, 122 utakmice, gol razlika: -63</p><p>Najbolji grčki klub prvi se pu pojavio 1997/98., a najbolji je rezultat ostvario sezonu kasnije. Kada je na zamrznutom Maksimiru odigrao 1-1 i prošao u četvrtfinale kao pobjednik skupine. Ondje je držao u šaci moćni Juventus, ali je Antonio Conte zabio pet minuta prije kraja uzvrata i ugasio Olympiakosov san.</p><p>Otad redovito igra u skupini i triput je došao do osmine finala.</p><h3>17. Atletico Madrid</h3><p>165 bodova, 92 utakmice, gol razlika: +52</p><p>Ne tako davno, Liga prvaka je za Atletico bila samo velika želja. Samo se jednom plasirao u skupinu prije 2008. A sad je među kandidatima da je osvoji.</p><p>Pod karizmatičnim Diegom Simeoneom, došao je jako blizu, na korak do osvajanja. Dvaput. Oba puta san je zaustavio gradski rival Real, ni jednom u 90 minuta.</p><p>2014. Real je pobijedio 4-1 nakon produžetka, koji je izborio Ramosovim golom nakon Modrićeve asistencije kad je već prošla 90. minuta, a 2016. nakon jedanaesteraca. </p><p>Real je bio koban i u polufinalu 2016/17.</p><h3>16. Valencia</h3><p>173 boda, 111 utakmica, gol razlika: +45</p><p>Baš kao Atletico, Valencia je poznata po posrtajima u finalu. Iznenađujuće je došla do zadnje stube 2000. i 2001. godine, a onda je izgubila od Reala pa Bayerna. I o od Nijemaca na jedanaesterce.</p><p>Otad su dva četvrtfinala najveći domet, a ovogodišnji ulazak u osminu finala, gdje je izgubila od Atalante, najbolji joj je učinak u zadnjih sedam godina.</p><h3>15. Ajax</h3><p>174 boda, 119 utakmica, gol razlika: +28</p><p>Bio je jedna od najjačih momčadi u Europi u počecima Lige prvaka. Osvojio je pehar 1995. godine, kada je u četvrtfinalu izbacio Hajduk (0-0, 3-0), potom Bayern (0-0, 5-2) i u finalu Milan (1-0), a godinu kasnije u finalu je izgubio od Juventusa na jedanaesterce.</p><p>Stara dama izbacila ga je i 1997. u polufinalu i otad je Ajax čekao 22 godine do ponovnog ulaska među četiri najbolja u Europi. Uspio je to s mladom momčadi 2018/19. izbacivši Real Madrid i Juventus, a zaustavio ga je Tottenham.</p><h3>14. Inter</h3><p>191 bod, 117 utakmica, gol razlika: +32</p><p>Deset je godina prošlo od famozne trostruke krune pod Joseom Mourinhom. Te 2009/10. izbacio je Chelsea, CSKA iz Moskve i Barcelonu pa pobijedio Bayern u finalu za treći naslov prvaka Europe, prvi u Ligi prvaka.</p><p>Ali prije toga Inter je samo jednom došao do polufinala (i izgubio od Milana 200.), a nakon Mourinhove ere samo je dvaput uopće dospio do nokaut faze Lige prvaka.</p><h3>13. PSG</h3><p>194 boda, 105 utakmica, gol razlika +92</p><p>Poput Manchester Cityja, klub bogatih azijskih vlasnika nije uspio ispuniti ambicije u Ligi prvaka.</p><p>Od poraza od Milana u polufinalu 1994/95. francuski prvak nikad nije prošao četvrtfinale. U Ligue 1 bio je prvak u sedam od zadnjih osam godina, ali u Ligi prvaka ne ide: pet četvrtfinala i tri ispadanja u osmini finala ne zadovoljava šeike. </p><p>PSG je već stekao reputaciju kluba koji nije za velike utakmice jer ispustio je velike prednosti iz prve utakmice i protiv Manchester Uniteda i protiv Chelseaja, a pogotovo 4-0 protiv Barcelone.</p><h3>12. Borussia Dortmund</h3><p>196 bodova, 122 utakmice, gol razlika: +45</p><p>Sezone 1996/97. u svom drugom nastupu osvojila je Ligu prvaka iznenađujuće pobijedivši Juventus u finalu. </p><p>Sezonu kasnije izbacio ju je Real u polufinalu, a onda je čekala 15 godina do dolaska Jürgena Kloppa da bi opet ostavila značajniji trag.</p><p>Bilo je to 2012/13. kada je došla do finala i izgubila od Bayerna, za koji je gol zabio i Mario Mandžukić. Otad je Borussia svake godine u nokaut fazi.</p><h3>11. Lyon</h3><p>207 bodova, 133 utakmice, gol razlika +51</p><p>Lyon je devet godina za redom igrao u nokaut fazi Lige prvaka između 2003. i 2012., od čega prve tri godine do četvrtfinala.</p><p>A najdalje je došao 2009/10. kada je izbacio Real Madrid i Bordeaux te stigao do polufinala. Ali preko Bayerna, odnosno Ivice Olića, nije mogao. Ola je zabio hat-trick (i to savršeni, lijevom nogom, desnom nogom i glavom) u uzvratnoj utakmici na Gerlandu za pobjedu 3-0, nakon škakljivih 1-0 u Münchenu.</p><h3>10. Liverpool</h3><p>209 bodova, 122 utakmice, gol razlika: +87</p><p>Nakon što je 2018. u finalu izgubio od Reala, Kloppov je Liverpool prošle sezone došao do pokala, postao je europski prvak nakon 14 godina.</p><p>Nakon razdoblja ranih europskih ispadanja Liverpoola, Klopp je vratio crvene u europski vrh. I, što je navijačima još važnije, donio je prvi naslov engleskog prvaka nakon 1990. godine.</p><p>Liverpool je dvaput osvojio Ligu prvaka i još četiri puta Kup prvaka. A čudo u Istanbulu, kada je u finalu pobijedio Milan iako je gubio 0-3 u poluvremenu, ušlo je među nezaboravne trenutke u povijesti nogometa.</p><h3>9. Milan</h3><p>271 bod, 165 utakmica, gol razlika: +73</p><p>Zadnjih se godina izgubio, daleko je od vrha i u Italiji i u Europi, nije bio u Ligi prvaka od 2013. godine, ali Milan je jedan od klubova s najvećom tradicijom u ovom natjecanju.</p><p>Momčad koju je vodio Fabio Capello, a igrao je Zvonimir Boban, pobijedila je Barcelonu 4-0 u finalu 1994. godine, a 2003. do pehara je došla preko Juventusa na jedanaesterce. </p><p>Nadalje, u prvom finalu Lige prvaka izgubio je od Marseillea 1-0, pa od Ajaxa 1995. i u slavnom finalu 2005. od Liverpoola, nakon što je Milan vodio 3-0 u poluvremenu. Dvije godine kasnije osvetio se Liverpoolu u finalu i bila je to posljednja Milanova titula europskog prvaka.</p><h3>8. Porto</h3><p>286 bodova, 188 utakmica, gol razlika: +33</p><p>Od početka natjecanja 1992. Porto je propustio samo osam sezona. Redovito je u nokaut fazi, a 1993/94. došao je do polufinala. </p><p>No, najveći je uspjeh ostvario pod Joseom Mourinhom senzacionalno osvojivši Ligu prvaka 2004. Bio mu je to prvi naslov od 1987.</p><p>Porto je izbacio Manchester United, Lyon i Deportivo iz La Corune pa u finalu razbio Pršin Monaco 3-0.</p><p>Taj je uspjeh vinuo Mourinha u trenerske visine.</p><h3>7. Chelsea</h3><p>287 bodova, 163 utakmice, gol razlika: +123</p><p>Chelsea je jednom osvojio Ligu prvaka, 2012. godine pobjedom nad Bayernom u finalu u Münchenu na jedanaesterce. Pritom je u raspucavanju promašio i Olić. </p><p>U polufinalu je Chelsea dramatično izbacio Barcelonu (1-0, 2-2).</p><p>Otkako je Roman Abramovič kupio klub 2003. godine, Chelsea je četiri puta ispadao u polufinalu pa izgubio na jedanaesterce u moskovskom finalu 2008. od Manchester Uniteda. </p><p>I 2014. je ispao u polufinalu i nakon toga nikad nije otišao dalje od osmine finala.</p><h3>6. Arsenal</h3><p>290 bodova, 177 utakmica, gol razlika: +76</p><p>Arsenal je jedina momčad u top 10 koja nikad nije osvojila Ligu prvaka! U skupini je igrao 19 sezona za redom između 1998. i 2017.</p><p>A najbliže je peharu došao 2005/06. kada je u finalu izgubio od Barcelone. A u sedam sezona za redom, od 2010. do 2017., ispadao je u osmini finala!</p><p>I, da, imao bi i koji bod više da nije izgubio od Dinama 2015...</p><h3>5. Juventus</h3><p>343 boda, 197 utakmica, gol razlika: +110</p><p>Juventus se, slično kao Benfica, smatra prokletim u Ligi prvaka. Otkako ju je osvojio 1995/96. pet je puta došao do finala i svih pet izgubio!</p><p>Borussia Dortmund, Real Madrid dvaput, Milan i Barcelona rušili su Juveove snove u finalima kroz 20 godina.</p><p>Nova je šansa ove sezone, s Cristianom Ronaldom koji zna kako se osvaja...</p><h3>4. Manchester United</h3><p>410 bodova, 223 utakmice, gol razlika: +164</p><p>Odmah uz Liverpoolovo čudo 2005. u Istanbulu stoji Manchesterov preokret u finalu 1999. protiv Bayerna. Dva gola u nadoknadi vremena Sheringhama i Solskjaera za pobjedu 2-1 i prvi trofej Lige prvaka.</p><p>Drugi je Alex Ferguson donio pobjedom protiv Chelseaja na jedanaesterce 2008.</p><p>Dvaput je u finalu jača bila Guardiolina Barcelona, 2009. i 2011. godine, a nakon odlaska Fergusona u mirovinu 2013. klub je daleko od europskog vrha.</p><p>3. Bayern</p><p>470 bodova, 248 utakmica, gol razlika +226</p><p>Dvije godine nakon šokantnog poraza u finalu 1999. od Manchester Uniteda dvama golovima u sudačkoj nadoknadi, Bayern se oporavio i osvojio Ligu prvaka pobjedom na jedanaesterce nad Valencijom.</p><p>No, potom je izgubio dva finala 2010. i 2012. od Intera i Chelseaja, da bi 2013. dočekao novi trijumf pobjedom na Wembleyu nad Borussijom iz Dortmunda, kada je strijelac bio i Mario Mandžukić. </p><p>Ove je sezone prema kladionicama Bayern drugi favorit, iza Manchester Cityja.</p><h3>2. Barcelona</h3><p>512 bodova, 255 utakmica, gol razlika: +266</p><p>Devedesetih je poraz od Milana u finalu 1993/94. bio najbliže što je Barca došla peharu, ali u novom tisućljeću priča se promijenila.</p><p>Prvi je naslov došao pobjedom nad Arsenalom u finalu 2006. godine, a onda je momčad koju je vodio Pep Guardiola, a predvodio Lionel Messi osvojila pehar 2009. i 2011. </p><p>Pa još jedan 2015. pod Luisom Enriqueom, kada je Ivan Rakitić zabio u finalnoj pobjedi 3-1 nad Juventusom.</p><p>No, pet je godina nema u finalu, navijače već svrbi...</p><h3>1. Real Madrid</h3><p>528 bodova, 266 utakmica, gol razlika: +275</p><p>Real je postao sinonim za ovaj trofej, najuspješnija europska momčad. Sedam je puta osvajao Ligu prvaka i još šest puta Kup prvaka.</p><p>Od Zidaneova čudesnog voleja za trijumf 2002. do Baleovih spektakularnih škarica 2018. godine, realovci su nam priuštili mnoge nezaboravne trenutke.</p><p>Nakon što je Carlo Ancelotti 2014. uhvatio toliko iščekivanu decimu, deseti klupski naslov europskog prvaka, Zidane je donio tri naslova za redom od 2016. do 2018.</p><p>I, da se ne zaboravi, sve to pod ravnanjem dirigenta Luke Modrića!</p>