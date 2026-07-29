Topić nakon pobjede: Nije lako zabiti protiv deset igrača...

Dinamo je srušio Thun 3-2 (ukupno 4-3), osigurao europsku jesen i nastavlja loviti Ligu prvaka. Velika drama, loše prvo pa dobro drugo poluvrijeme koje je donijelo egal, a onda golčina Valinčića u produžetku. Beljo je zabio za 2-1, a dvojica igrača s klupe donijela su izjednačenje. Fran Topić ubacio je iz kornera, a Lukas Kačavenda glavom pospremio. Za HRT se javio Topić.

- Nije bilo nimalo lako. Svjesni smo da nismo izgledali dobro, pogotovo prvo poluvrijeme. Moramo to puno bolje, ako želimo proći dalje u Ligu prvaka, i, u petak nas očekuje nova utakmica, moramo već biti spremni - poručio je Fran Topić pa govorio o crvenom kartonu:

- Sigurno da nam je olakšalo. Mislim, kad imaš igrača više, sigurno ti to olakša, ali opet, nije, nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilika, njihov golman je branio dosta toga.

Prolaz je iščupan, sada treba krenuti dalje. HNL počinje protiv Slaven Belupa, a u srijedu će "modri" znati tko mu je protivnik u trećem pretkolu. Hrvatski prvak u trećem pretkolu elitnog natjecanja očekuje pobjednika dvoboja između prvaka Farskih Otoka Klaksvika i litavskog šampiona Kauna iz Žalgirisa, kojega vodi bivši trener "modrih" Željko Sopić. Njihova prva utakmica završila je 0-0, a uzvrat se na Baltiku igra u srijedu od 18 sati.