Toplak i Rudeš nakon rastanka iznijeli prljavi veš: 'Posveti se televiziji i uživaj u otpremnini'

Ja tebi, ti meni i tako u nedogled. Tako otprilike izgleda prepucavanje Samira Toplaka i NK Rudeša na društvenim mrežama, što nije baš uobičajeno za vidjeti na profesionalnoj razini sporta. Nakon otkaza (29. studenog) je Samir Toplak u razgovoru za Germanijak rekao što misli o tom potezu kluba:

- Imam potrebu nešto reći, kako bi se napokon jasno prikazalo što se zapravo dogodilo jer ja ne želim da ovo bude prikazano kao moj neuspjeh jer to nije. Analizirao sam podatke, brojke ne lažu i ja iza njih stojim. Kao prvo, dobio sam momčad bez odrađenih priprema, bez selekcije. Ona je do tada, u 14 mjeseci imala jednu pobjedu, šest neriješenih i 32 poraza, dakle devet bodova, odnosno 10,53 posto bodova. To je, realno, mentalitet gubitnika. Za to promijeniti treba vremena. Mi ga nismo imali, ali smo svejedno uspjeli u dva i pol mjeseca upisati pet pobjeda, tri neriješene, četiri poraza, odnosno, 18 bodova, 50 posto mogućih. To za mene nije neuspjeh i odbijam to tako gledati! Zanima me tko može od mjesecima gubitničke momčadi u dva mjeseca napraviti pobjedničku - rekao je i nastavio:

- Mediji i ljudi u klubu su iz nekog razloga od Rudeša napravili najvećeg favorita za povratak u HNL, što je apsolutno neutemeljeno.

Osvrnuo se hrvatski trener i na čelnike kluba, iako nije htio da bude "zle krvi".

- Dajem za pravo svima da razmišljaju drugačije, naravno, ljudima koji vode klub da prate svoju viziju, no neke su stvari bile kontradiktorne. Recimo, kada sam odlazio, direktor mi je rekao - preskup si za sredinu tablice. A mi uvjete dogovarali kada su bili na dnu, samo dva mjeseca ranije i tada nisam bio preskup - rekao je za Germanijak.

Rudeš mu je odgovorio na društvenim mrežama objavom koju prenosimo u cijelosti:

"Dragi naš Samire, nije praksa ovog kluba vraćati se na završene priče, ali s obzirom da ste ovu priču otvorili svojim izjavama u medijima, koristimo ovu priliku da se sada i mi obratimo Vama. Žao nam je da ste tako malo vremena proveli s nama, ali Vi i inače provodite malo vremena u klubovima u kojima radite pa dio krivice za Vaš prerani odlazak pripisujemo i sebi. Nama je ipak kao mladim djelatnicima, a posebno sportskom direktoru, druženje s Vama bilo neprocjenjivo jer smo puno naučili. I ono što treba, kao i ono što ne treba.

Prilikom Vašeg dolaska u NK Rudeš bili ste upoznati s igračkim kadrom te smo jasno definirali ciljeve kluba – borbu za vrh tablice u Prvoj NL. Na te uvjete suradnje ste Vi i Vaš stožer pristali, uključujući financijske obveze koje smo uredno ispunjavali kao i činjenicu da ste imali i sve druge sportske, infrastrukturne i ljudske resurse na raspolaganju.

Nastavno na Vašu izjavu kako ste u našem klubu proveli 2 i pol mjeseca, a da ne obezvrijedimo brojke, želimo cjelokupnu, a ne samo sportsku javnost upoznati s rezultatima u Vaša posljednja 4 kluba u kojima ste bili trener:

- NK Rudeš – 2 mjeseca i 15 dana (04.09.2024. – 19.11.2024.)

- NK Kustošija – 3 mjeseca i 19 dana (11.03.2023. – 30.06.2023.) – *ispadanje iz Prve NL*

- HNK Gorica – 5 mjeseci i 23 dana (03.03.2022. – 26.08.2022.)

- NK Lokomotiva – 2 mjeseca i 14 dana (14.03.2021. – 28.05.2021.)

Umjesto javnog kritiziranja, možda biste se trebali posvetiti vašim televizijskim angažmanima i društvenim mrežama, gdje nesumnjivo imate talent za analize i komentiranje, a u praksi su stvari drukčije. NK Rudeš će biti Vaš vjerni navijač kad ponovno uzmete mikrofon u ruke.

Na kraju, želimo Vam puno sreće i da uživate u otpremnini.

NK Rudeš", napisali su iz hrvatskog drugoligaša.