Toplak: Livaja dvije stvari nije napravio dobro! Možemo samo nagađati zašto ne želi igrati

Odlazak Marka Livaje iz reprezentacije vruća je tema. Hajdukov napadač dan prije okupljanja na Instagramu je objavio kako više neće igrati za reprezentaciju. Napravio je to u trenutku kada su Zlatku Daliću ozlijeđeni gotovo svi napadači.

Odluka Marka Livaje komentirala se u i u studiju MAXSporta nakon utakmice Dinama i Istre . Tamo su gosti bili Rajko Magić i Samir Toplak.

- Dvije stvari mislim da nije napravio dobro. Po meni, krivi je tajming, moglo se to napraviti u neko drugo vrijeme. On nije naveo razlog. Trebao je to napraviti, razlog nije izrečen, mi ne znamo želi li se on posvetiti Hajduku ili što? Mi možemo sad tu izvlačiti iz konteksta razloge zbog kojih je on otišao - rekao je Toplak o ovoj situaciji.

- Mislim da bi bilo korektno prema Daliću da je objavio ovo ranije. Sve probleme Dalić rješava u četiri oka ako ih treba rješavati. Livaja je najbolji igrač hrvatske nogometne lige u zadnje dvije godine. Ali nije u najboljoj formi - dodao je Rajko Magić.

Livaja je za reprezentaciju odigrao 21 utakmicu te je pritom zabio četiri gola, a jedan od njih bio je na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Kanade.