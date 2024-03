Toplak: Livajin potez je totalna nonšalancija! Gol Rijeke? To je zaleđe. Pa tko piše ta pravila?!

Trenutak koji je vjerojatno prelomio utakmicu Hajduka i Lokomotive (1-2) u subotu na Poljudu dogodio se u 55. minuti. Marko Livaja pucao je neku neuspjelu verziju panenke, obranio mu je Nikola Čavlina, a pet minuta poslije lokosi su zabili za 2-0 i praktički potvrdili pobjedu. Dio navijača Hajduka kritizirao je najboljeg igrača zbog tog poteza, a razumijevanja nisu imali ni Samir Toplak i Rajko Magić, komentatori MAXSporta u emisiji "Studio HNL".

- To je bio trenutak kad se Hajduk mogao vratiti u igru, na krilima euforije napravio bi pritisak i možda okrenuo. Ključni trenutak, totalna nonšalancija i nedisciplina. Može se taj igrač zvati ne znam kako, ali sve dobro napravljeno palo je u vodu i puno toga sad je upitno - kazao je Toplak.

- Komentirat ću to jednom riječju: nedopustivo! Ne možete u takvoj situaciji pucati panenku. To je udarac koji pokušava omalovažiti golmana, oni su ljuti na to. Kad s igračem manje imate penal tako pucati... Možete ga promašiti, ali ne tako omalovažiti golmana. To igrači moraju riješiti između sebe - rekao je Magić.

Livaja je u nadoknadi zabio krasan gol za 2-1, prvi je strijelac prvenstva s Ramonom Mierezom, vuče "bile" zadnje tri godine. Ali...

- Koliko je puta Livaja bio na štitu, ali to nije bio trenutak za takvo što. Preozbiljna je situacija, to nije drugo ,treće kolo. Nije beznačajna situacija, nego utakmica za naslov prvaka. Uloženo je jako puno u ovu momčad, ljudi dolaze na utakmicu da bi se netko zezao na taj način?! To je ozbiljan posao. Bez obzira na to što je 100 puta prije zabio vrhunske golove i napravio vrhunske poteze, svi se tu slažemo, određena ozbiljnost i disciplina moraju postovati. Nitko ne smije biti iznad momčadi - naglasio je Toplak.

Nije Hajduku pomogao ni crveni karton Dine Mikanovića već u 24. minuti.

- Hajduk je pod pritiskom publike, ta publika nema vremena čekati da u 90 minuta riješi utakmicu, nego od prve minute mora krenuti agresivno i to često može završiti ovako. Bilo je puno startova i udaranja na granici žutog kartona, sudac je procijenio da je to za žuti. Netko može reći da nije, drugi da jest - rekao je Rajko Magić i nastavio o igri Hajduka:

- Prošlo kolo odigrao je moderno protiv Gorice, nije se bazirao na preskakanju igre, nego prijenosu lopte, igri između linija i onda se prenosila u napadačku trećinu. To je bio Hajduk koji mi se jako svidio, pomislio sam da će se toga prihvatiti i cijeli tjedan to ponavljati da uđe u naviku igračima i cijeloj momčadi. Što se jučer dogodilo? Ništa od toga nismo vidjeli, nevjerojatno je da su u sedam dana sasvim drugačije igrali. Teško je protiv Lokomotive koja je neugodan gost, ne smijete joj dozvoliti puno prostora iza zadnje linije. Opasnu su u otvaranju i kontrama.

Rijeka se provukla u Koprivnici dvojbenim golom Nike Galešića koji je pao nakon što se Veldin Hodža ranije našao u zaleđu, ispred njega loptu je izbio Matej Šakota. Upitno je koliko je Hodža utjecao na igru.

- To čak i nije problem sudaca, nego ljudi koji pišu pravila. Tko ih piše, ne znam, ali ne pišu ih ljudi iz nogometa. Čim obrambeni igrač ima namjeru igrati loptom, to je zaleđe. Kad znam da je iza mene još jedan igrač, ne mogu pustiti loptu jer ne znam je li on u zaleđu, ali utječe na igru. Nitko mi ne može reći da on ne utječe na igru. Ja tu loptu moram izbiti, izbio sam je i došla je na nogu protivniku koji je zabio gol. To oni koji nisu u nogometu ne znaju! Neka majstor koji je napisao to pravilo dođe u studio u objasni... Makar sve ovo bilo po pravilima - žustar je bio Toplak.

Rijeka je u sjajnom nizu, osam utakmica nije primila gol iz igre, ima pet bodova ispred Hajduka, šest ispred Dinama.

- Rijeka može dobivati i igrom i na mišiće. Piše se samo rezultat, tri boda na teškom gostovanju. Ide ih, skupljaju bodove i gdje nisu dominantni. U prvom dijelu to je bila "al pari" utakmica, težak teren za jedne i druge, ali je u drugom dijelu Slaven malo pao i Rijeka je to odmah iskoristila - kazao je Toplak.