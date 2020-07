Toplak: Mamić ne zna što da napravi s Dinamom? E ja znam!

<p><strong>Samir Toplak</strong> (50) još je jednom svima dokazao da je čovjek koji se najbolje snalazi s klubovima u borbi za ostanak u ligi.</p><p>Stigao je u NK Varaždin kad je bio u gotovo bezizlaznoj situaciji, zadnji na ljestvici i kad im nitko nije predviđao da će ostati u društvu najboljih.</p><p>Taktički je posložio sastav, podigao igračima samopouzdanje i to se vidjelo na terenu te osjetilo na rezultatima. U 14 kola koliko je vodio Varaždince upisao je čak sedam pobjeda, tri remija i četiri poraza.</p><p>Njegova momčad prvi je hit prvenstva nakon koronastanke kada su nanizali šest pobjeda, remi i dva poraza, osvojivši čak 19 bodova.</p><p>Čak se spominjalo ime Samira Toplaka kao trenera kojem treba dati priliku da se okuša u velikom klubu, pa zašto ne i Dinamu.</p><p>- Puno sam poziva dobio ljudi oko Dinama i navijača. To mi je najveća nagrada jer znači da sam nešto napravio. Ako sad nisam spreman preuzeti Dinamo, kad ću biti spreman? - pita se Toplak.</p><p>No, je li teže ostati s Varaždinom u ligi ili s Dinamom biti prvak?</p><p>- Ma naravno da je teže ostati s Varaždinom u ligi nego s Dinamom biti prvak. U to sam uvjeren milijun posto. Ako netko misli drugačije neka mi to argumentirano objasni. Nije isto raditi u sredini gdje imaš 25 pobjeda ili se grčevito boriš da stigneš do osam pobjeda - jasan je Toplak, koji je komentirao izjavu trenera <a href="https://www.24sata.hr/sport/dugo-sam-u-nogometu-i-nikada-nisam-bio-u-ovakvoj-situaciji-706666">Zorana Mamića</a> koji je nakon utakmice protiv Istre 1961 (0-0) rekao da nikad nije bio u takvoj situaciji i da sve što pokušava ne izgleda dobro na terenu.</p><p>- Bio sam mnogo puta u takvim situacijama i točno znam što bi trebalo napraviti - rekao je Toplak, čija momčad u petak (18.55) gostuje na Maksimiru u zadnjem kolu 1. HNL.</p><p>Namjeravaju li Toplakove trupe pokvariti šampionsku feštu Dinamu?</p><p>- Ne zanimaju me Dinamove brige i problemi, oni su svojim izvedbama pokvarili sve što su dobro napravili u sezoni. Naslov su osvojili već odavno, no ostaje na kraju gorak okus. Želim da moji igrači opet budu opasni i da nadigramo Dinamo - najavljuje varaždinski trener koji već gleda prema sljedećoj sezoni 1. HNL.</p><p>Novo prvenstvo počinje 14. i 15. kolovoza i mnogo vremena za pripreme neće biti.</p><p>- Siguran sam da ćemo opet biti u pravoj formi jer moj stručni stožer radi odličan posao - rekao je Toplak.</p><p>Toplakov problem je što su mu čak petorica stožernih igrača na posudbi. <strong>Petar Mamić</strong> i Ivan Nevistić posuđeni su iz Rijeke, Tonio Teklić iz Hajduka, Neven Đurasek iz Dinama te <strong>Domagoj Drožđek</strong> iz Lokomotive.</p><p>- Uvjeren sam da će većina tih igrača ostati još šest mjeseci u Varaždinu. Za njihov razvoj to je najbolje jer nova sezona brzo počinje i neće biti mnogo vremena za prilagodbu u njihovim klubovima. Najneizvjesnija situacija je s Teklićem. Mislim da je tim igračima pametnije ići zaobilaznim putem, a ne na stražnja vrata jer onda se uvijek vuku repovi. Naprimjer, naš kapetan <strong>Marko Stolnik</strong> se zaobilaznim putem etablirao u najboljeg stopera lige i igrač je za vrhunske klubove. Na igračima na posudbi je da odluče. Kod mene će sigurno imati minutažu i dobro će raditi - zaključio je Toplak.</p>