Toplakov 'barokni preporod' u Varaždinu: Korona nam je bila spas, dobio sam prave fajtere

Pa nama jedan Leon Benko (36) koji je kapetan sad sjedi na klupi i bez pogovora ulazi u 90. minuti i grize kao da je početak utakmice, govori nam preporoditelj varaždinskog prvoligaša, Samir Toplak (50)

<p>Svojevremeno je kao vatrogasac stigao na klupu tadašnjeg varaždinskog prvoligaša <strong>Varteksa</strong>, a <strong>Samir Toplak </strong>je nakon čudnog razvoja situacije u njegovom Interu opet došao gasiti vatru u <strong>Varaždin</strong>. No, ovaj put u redove novog kluba i ovosezonskog debitanta u Prvoj HNL - <strong>Varaždina</strong>.</p><p>I startao je odlično, dobio je <strong>Inter </strong>u Zaprešiću 2-1 i pokazao im da je greška što su ga pustili da odu. No, nakon toga je u četiri utakmice uzeo dva boda, po jedan <strong>Slavenu </strong>i <strong>Gorici</strong>, a onda se dogodio - korona virus. I koliko god to glupo zvučalo, to je bilo ono što je trebalo Samiru Toplaku, naravno, u smislu pauze i novih priprema kako bi uspio dovesti momčad na željenu razinu prije završnice prvenstva.</p><p>- Da se ne lažemo, bez te pauze to ne bi bilo to. Sve bi se rješavalo u hodu, to bi za nas bilo pogubno. Svi koji su na posudbi nisu bili spremni, a sad smo dobili spremnog <strong>Obregona</strong>, spremnog <strong>Teklića </strong>i dobili smo kemiju u ekipi. Našao sam formulu pravih fajtera, a i dečki su se povezali. Pa nama jedan Leon <strong>Benko </strong>koji je kapetan sad sjedi na klupi i bez pogovora ulazi u devedesetoj minuti kao da je počeo od prve minute i grize, jedni su drugima najveća podrška - objašnjava Samir Toplak.</p><p>Prijašnji treneri pokušavali su naći dobitnu kombinaciju u Varaždinu, ali nije im to uspijevalo. Spominjalo se kako su klubu potrebna pojačanja, što je u tim trenutcima bila istina, kako je to maksimum što klub može napraviti. Jednom zgodom je gospodin <strong>Bonačić </strong>na pitanje zašto <strong>Daniel Štefulj </strong>ne može naći mjesto u prvih 11 rekao kako se on bolje razumije u nogomet i da Štefulj jednostavno nije igrač za prvih 11. Rijeka ga je tad vratila u svoje redove i "sam" je pobijedio Dinamo te je postao stožerni igrač momčadi s Rujevice.</p><h2>Našao dobitnu kombinaciu</h2><p>No, mandat <strong>Perkovića </strong>i Bonačića je prošao, a onda je na klupu sjeo spomenuti Toplak. Kadar se malo pojačao, ali ne previše. No, na terenu je nakon korona pauze to bila druga momčad. Jest da se ponekad momčad malo pogubi, a Toplak im je praktički 12. igrač jer svaku utakmicu dirigira i postavlja svoje dečke kao da je zadnji igrač obrambene linije.</p><p>- Energija trenera mora se osjetiti. Ne volim trenere koji sjede na klupi pa da momčad osjeti da on nije uz njih. To su mladi dečki, ekipa koja se mora voditi – objašnjava Toplak i osvrće se na novosti koje je uveo:</p><p>- Radi se apsolutno sve sa svakim igračem. Najbitnije je da svatko zna svoje zadatke, svaki igrač točno zna gdje mora biti. Rade se videopripreme, podignuto je samopouzdanje i pronalazimo tandeme. Zadnji vezni i vezni, špica i polušpica itd., bitna je ta kemija među bliskim pozicijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Varaždinci slave pobjedu nad Hajdukom</strong></p><p>A to se vidi i na terenu. Prije bi na neku loše dodanu loptu stariji igrači kudili mlađe pa bi dolazilo i do veće nervoze, a i svađe među svim igračima na terenu te kolektivnog raspada sistema. A sad na utakmici protiv Istre koju je Varaždin dobio s 3-0, <strong>Rodin </strong>u jednom trenutku u potpunosti promašuje Tonija <strong>Teklića </strong>koji isfrustrirano opsuje sve po spisku, ali se za sekundu vraća na tvorničke postavke te ohrabri Rodina i ispriča mu se, a dečke na terenu zove na daljnju borbu. Toplak-efekt je napravio svoje.</p><p>I mnogo je puta izgledalo još u vrijeme Intera kako je slučajno da se Toplakovim igračima lopta odbija u noge, a oni ju pospremaju u gol kao što je to napravio Obregon protiv Istre. No, dok se to dogodi više nekoliko puta, to više nije slučajnost.</p><p>- Ništa nije slučajno. Puno radimo na automatizaciji u fazi napada jer prije nije bilo teorije da probijemo bok, a danas pokazujemo da možemo igrati uz bok svima – jasan je Toplak.</p><p>A upravo je mladi Kolumbijac <strong>Jorge Obregon </strong>(23) jedan od Toplakovih otkrića, ali i ponajboljih igrača Varaždina u finišu sezone. Ali postoji jedan problem, Jorge ne govori ništa drugo osim španjolskog.</p><p>- Ma Obre je tako dobar dečko, veliki pozitivac. Doslovno mu sve nacrtamo, a na treningu ga vučem po terenu da shvati što mora napraviti. Ali ima jako dobar osjećaj za igru, odlično se snalazi u međuprostoru i sad je napokon spreman za igru. A na svaku moju rečenicu, bez obzira kakva ona bila, on se samo nasmije, digne palac i vikne: ‘Trener!’ – objašnjava kroz smijeh Toplak.</p><p>Varaždin je pod Toplakom došao na osmu poziciju, odnosno onu koja im osigurava i sljedeću sezonu u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Remizirao je s Rijekom (0-0), dobio Hajduk na Poljudu (2-3) pa slomio Istru u Varaždinu (3-0). A to je malo tko očekivao.</p><p>- Da nam je netko ponudio tri boda iz te tri utakmice, ma objeručke bi ih prihvatili. Cilj nam je bio doći na bod od Intera pa da ih sa zadnje pozicije možemo preskočiti u izravnom ogledu. Hajduk nam je bio samo vjetar u leđa, a sad moramo nastaviti s tim. Nešto ću ti reći, pa zapiši. Smatram da je uvijek ljepše pobijediti utakmicu nego izgubiti – našalio se Toplak, a taman smo pomislili da će otkriti tajnu svog uspjeha kao u mnogim TV reklamama.</p><p>Na klupi Varaždina sad je bio protiv svih momčadi u ligi, te skupio tri pobjede, tri remija i tri poraza. Velikih 12 bodova u Toplakovoj eri za fenjeraša su od velikog značaja, a nakon svih događaja i prepirki sad u Varaždin dolazi Inter.</p><p>- Prva utakmica je bila čudna, a u ovome trenutku to nije tako. Oni su sami vukli svoje poteze te sami za to moraju odgovarati. Nisam čovjek od osvete, ne živim za to i ne želim nikakve visoke tonove prije utakmice. Meni dovoljno znači kad mi nekoliko igrača Intera pošalje čestitke nakon što s Varaždinom napravim dobar rezultat, a oni sun am izravni protivnici u borbi za ostanak, onda znam da sam tamo napravio dobar posao – jasan je Toplak koji ističe da Varaždin ne smije izgubiti utakmicu:</p><p>- Inter je danas puno jači nego prije. Pa da sam ja imao <strong>Andrića </strong>i <strong>van Bruggena</strong>, bez problema bih držao sedmo mjesto.</p><h2>Ostanak u klubu - ili ipak ne</h2><p>S Varaždinom je popularni Mirza dogovorio suradnju do kraja sezone, a nakon toga – tko zna. I prije dolaska u rodni grad imao je Toplak par solidnih inozemnih ponuda, ali tko zna što će ipak na kraju reći – srce.</p><p>- Cilj je ostati u ligi na kraju sezone, a kasnije ćemo vidjeti. Tu riječ ima i vodstvo kluba – tajanstveno završava Toplak.</p><p>Podsjetimo, utakmica 31. kola 1. HNL između Varaždina i Intera na rasporedu je danas u 21 sat i pet minuta na stadionu Varteksa u Varaždinu.</p>