Toplak: Navijači ne zaslužuju ovo. Hajduk je ispao od kluba koji bi se ovdje borio za ostanak

Hajduk je doživio još jedan europski debakl. Nakon godina u kojima su splitski klub izbacivali Dila Gori, Gzira, Gzire i Žiline, Ružomberok je sljedeći koji se ispriječio Hajdukovu ulasku u Europu. Da stvar bude bolnija, to su izborili na Poljudu pred domaćim navijačima. Takvu situaciju komentirao je za MAXSport, u emisiji nakon utakmice, Samir Toplak.

- U šoku sam! Ova publika i ovi navijači to ne zaslužuju. Ne zaslužuju ovoliko frustracije i razočaranja, a oni uporno dolaze i uporno pune Poljud. Ja im skidam kapu. No ono što im igrači pružaju nije dobro. Danas su ispali od jedne izuzetno prosječne ekipe koja bi se u HNL-u borila za ostanak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:03 Navijači Hajduka o odlasku Ivana Perišića | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Radi se o momčadi koja je prošlu sezonu završila na šestom mjestu u prvenstvu, a onu prije toga na sedmom.

- To se ne smije dogoditi... Ovo nije kup sustav. Imaš 180 minuta, i u tom periodu, protiv ovakve ekipe, ne zabiti gol – pa kako ćeš proći? U ovoj utakmici stvorili su mnogo prilika. Ali sami su si krivi – da su iskoristili nekoliko prilika, lagano bi prošli dalje. Ružomberok nije imao snage ni znanja nauditi osim u prekidima, a oni su to iskoristili jednom. I sam sam bio svjedok da su padali s nogu, nisu mogli stajati... Branili su se sa šest igrača u liniji, ali Hajdukova inicijativa nije urodila plodom.

Hajduk je imao 23 udarca, ali sve je to bilo stihijski i jalovo...

- Nedostajalo je odlučnosti u završnici. Prvo poluvrijeme Hajduk je imao bolje šanse, a drugo je to bilo manje. Slovaci su počeli odugovlačiti, svi to rade... Hajduk je sam kriv i frustracija je jako velika.

Gorica i Dinamo sastali se u 32. kolu HT Prve lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Toplak je ukazao i na greške koje je vidio kod Gennara Gattusa.

- I dalje ne vidim jasnu ideju igre koju Hajduk trenutno želi provesti. Meni je neshvatljiv jedan primjer, a to je da je Kalik postao mali Zoran Vulić. Ušao je na desno krilo, otišao na lijevo, da bi završio na desnom boku. Ako to nije improvizacija, onda ne znam što je. To se klubu kao Hajduku ne smije događati. Ideje igre nije bilo.

Toplak se dotaknuo i situacije s Perišićem.

- Puno se toga ispričalo, ali ono najvažnije, komunikacija, nije postojalo niti u jednom smjeru. Nedostajala je komunikacija između trenera, igrača i sportskog direktora. To sve nije smjelo izaći van. Tek kad su donijeli odluku, mogli su tako nešto napraviti. Perišić je preveliko ime hrvatskog nogometa da bi na taj način sve završilo. To je tužna priča hrvatskog nogometa koja nije zaslužila takav kraj - rekao je.

Ivan Rakitić odigrao je protiv Slovaka 76. minuta, a iako je riječ o svjetskoj kvaliteti nedostatak priprema je očit.

- Nije spreman. Jednostavno je i to se vidi. Nije spreman preuzeti rizik da iskreira napad i završi ga. U ovom trenutku nije ono što se očekivalo. Sve je to normalno. Oni koji su mislili da kad on dođe će biti 20 bodova ispred svih, malo su u zabludi - zaključio je.