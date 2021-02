Ovo je bilo izvrsno. Iz-vrs-no! Stvarno nemam što reći, čak mi je malo žao jer je Dinamo već u prvoj utakmici mogao osigurati prolaz dalje, kaže nam Samir Toplak.

Bivši trener Varaždina ostao je oduševljen dojmljivom partijom Zagrepčana u Rusiji i pobjedom nad Krasnodarom 3-2 u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige.

- Bila je ovo odlična utakmica. Dinamo je imao strašno puno oduzetih lopti u sredini terena, obećavajućih kontranapada, pa i onu situaciju kad su Oršić i Majer licem išli prema domaćem golu. Ali, to se mora zabiti, pa to je čisti zicer. No, baš su me oduševili dečki, pa Dinamo ni poslije izjednačenja nije potonuo, a tu se vidi kako je to prava momčad - priča Samir Toplak, pa nastavlja:

- Krasnodar je kod 1-1 uspostavio ravnotežu, ali Dinamo opet bio fantastičan. Oduševila me ta taktički čvrsta i agresivna igra u sredini terena, Jakić i Ademi su kontrolirali centralu igrališta, a stvarno ne pamtim je li Bruno Petković ikad odigrao ovakvu utakmicu. Ne znam ni sam bira li on utakmice, ali ovo je bilo čudesno. Kad se on baš ovako zainati, onda je nezaustavljiv, svjetska klasa.

Samir Toplak je nastavio u dahu:

- Kažem, kad mu se da igrati onda je ovako konkretan i odlučan. Ne pamtim utakmicu u kojoj se on toliko puta vratio u sredinu, pa i na krilne pozicije. I kada bi Oršić ispao, on je sprintao kako bi ga pokrio. Pa i kod prvog gola je uklizao na svojoj polovici, pa samo nekoliko sekundi kasnije bio u završnici i zabio gol. To je sve voljni moment, tu je cijeli Dinamo bio sjajan, ovo je baš taktički velika pobjeda. Ne treba biti bahat, ali Dinamo je mogao slaviti uvjerljivije, utakmicu prelomiti kod 2-1.

Opet, Rusi su zabili dva dosta naivna gola.

- Ma jako naivna, prvi je plod individualne greške Joška Gvardiola, dok je Krasnodar drugi dao na postavljenu obranu. To se ne smije dogoditi. Napadač mi se ubacio iza leđa, veznjaci nisu popratili strijelca. Dinamo je možda prelagano primio ta dva gola, naivno su vraćali Krasnodar u igru, ali su bili toliko superiorni prema naprijed, da su morali dobiti. I taj treći gol, bilo je to klasično prebrojavanje nakon što je Petković valjda nanizao 17 njihovih igrača.

Zoran Mamić rano je počeo zatvarati utakmicu.

- Jako pametno! Dinamo je sigurno dočekao kraj utakmice, s Jakićem i Franjićem na zadnjim veznima, pa i Ademijem ispred njih. Dosta je to bilo čvrsto i uvjerljivo, ma taktički je sve bilo gotovo savršeno. Znate kak se kaže, uvijek može bolje, ali... Bila je ovo vrhunska utakmica, velika pobjeda na teškom terenu po niskoj temperaturi. A i oni su sami konačno zaigrali pred publikom. Ma Dinamo je jača i kompaktnija momčad od Krasnodara - završio je Toplak.