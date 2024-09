Toplak: Sram me zbog onoga što sam rekao o Dinamu...

Samir Toplak (54), dugogodišnji TV analitičar, a sad trener Rudeša, gostovao je u emisiji 'Sport nedjeljom'. Dotaknuo se Dinama.

- Nenad Bjelica je najbolje rješenje za Dinamo. Zbog čega? Jer je bio već u sustavu, ne dolazi puno nakon svog prvog boravka. On je trener koji ima gard, trener koji ima rezultate i trener koji može uzdrmati ovu ekipu koja je potonula, najviše na psihološkom planu - rekao je Toplak u spomenutoj emisiji pa nastavio:

- Siguran sam da ta ekipa ima kvalitetu. Čak sam je i ja, kao analitičar, već proglasio budućim prvakom. Malo me sram, nakon ovakvih rezultata poslije... Moram priznati, zbilja me sram, iako smo svi to tako tada vidjeli. I to je dokaz kako je nogomet nepredvidljiv, ne možeš živjeti od stare slave, nego treba svaki dan ulagati.

Nimalo ne sumnja da će Bjelica bez problema na klupu preseliti neka jaka imena budu li drugi igrači u boljoj formi. Mislio je tu čak i na Brunu Petkovića.

- Sigurno. Poznavajući ga, on neće imati problem. Radit će po svom principu i nahođenju, bez obzira na imena. Radit će na dobrobit momčadi. Vjerujte, on ima tu snagu.