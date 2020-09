Toplak: 'Htjeli smo ih iznenaditi, a strpali su nas u rupu', Bjelica: 'Ovdje će mnogi polomiti zube'

Tvrda i teška utakmica u Varaždinu otišla je na stranu Osječana, a treneri su bili zadovoljni viđenim. Toplak najavljuje rast Varaždinaca u nastavku sezone, a Bjelica očekuje više od svojih izabranika

<p>I dok je posljednji susret <strong>Osijeka</strong> i <strong>Varaždina </strong>prošle sezone završio minimalnom pobjedom Varaždinaca, ovaj put minimalno su slavili <strong>Osječani </strong>(1-0).</p><p>Momčad <strong>Nenada Bjelice </strong>u utakmicu je ušla bez kalkulacija, visoko je pritisnula momčad Samira Toplaka i već vrlo rano postigla vodeći pogodak. Zabio je <strong>Žaper </strong>u 15. minuti, ispostavit će se i pobjednički gol.</p><p>- Ipak je ovo drugačiji Osijek. To se vidi po pristupu, energiji. Vidi se pomak u svemu i oni će se sigurno priključiti vrhu – rekao je nakon utakmice Samir Toplak koji svoju 250. utakmicu u 1. HNL nije uspio proslaviti pobjedom.</p><p>- Ušli smo dosta prestrašeno. Osijek nas je iznenadio visokim pritiskom i kad smo se uspjeli oduprijeti, primili smo gol iz prekida. Pellumbi je u svojem debiju zaboravio na igrača i ovaj mu je postigao pogodak. No, pokazao je da može biti dobar na terenu i vjerujem da će i biti. Osijek je bio kvalitetniji iako je možda bilo naših situacija koje su obećavale. Htio sam baš da ih iznenadimo energijom na početku jer su umorni od europske utakmice, ali oni su imali to i samopouzdanje da nas stisnu u mišju rupu – rekao je Toplak koji je svjestan limita svoje ekipe.</p><p>- Imamo velikih problema u obrani gdje nemamo širinu. Svjestan sam limita momčadi i mi smo opet vozili u crvenom, no kad moji igrači daju maksimum i mrtvi umorni uđu u svlačionicu, moram biti zadovoljan – dodao je Toplak.</p><p>Bjelica je tako nakon prošlosezonskog poraza od Varaždina na klupi <strong>Dinama </strong>od 1-0, slavio u Varaždinu.</p><p>- Zadovoljni smo jer nosimo tri boda s teškog terena. Protiv momčadi koja je stabilna, teško prima golove koja je bila ispred nas na ljestvice. Kompliment za sve što čini ovdje u Varaždinu kolega Toplak. U napadu smo bili konkretniji, a u obrani perfektni pa smo i zaslužili tri boda. Protivnik je bio, kvalitetan, primio je malo golova u svim utakmicama osim protiv Gorice i znali smo da će biti tvrdo. U Varaždinu nikad nije lagano i mnogi će ovdje polomiti zube, zato sam zadovoljan – zaključio je Nenad Bjelica.</p>