Toplak za 24sata: Bio sam s Dalićem u Berlinu na Brazilu, a u Neuruppinu prije 30 godina

Kako se ne bih sjećao te utakmice s Brazilom i našeg odlaska u Berlin, ne mogu vjerovati da je već prošlo 18 godina, priča nam Samir Toplak (54). Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u Berlin po prvi put nakon 2006. godine i Svjetskom prvenstva u Njemačkoj. Na čelu "vatrenih" tad je bio pokojni Zlatko Kranjčar, a Hrvatska je od sjajnog Brazila poražena s minimalnih 1-0.

Olimpijski stadion u Berlinu tad je potpuno bio u kockicama, a s tribina su za našu reprezentaciju navijali Samir Toplak i Zlatko Dalić.

- Joj, ma sjećam se svega kao da je to jučer bilo. Nasmijala me izjava Zlatka Dalića na jučerašnjoj press-konferenciji kad je rekao kako je na toj utakmici sjedio negdje kod semafora. Stvarno smo bili jako visoko, jedva vidjeli igrače na terenu, ha, ha. Ali bilo nam je super, s nama su još bili aktualni predsjednik Varaždina Dražen Vitez i voditelj omladinske škole Damir Jagačić - kaže Toplak, pa dodaje:

- Ja sam tad bio nešto u Bochumu, pa sam taman stigao u Berlin, a dečki su već bili tamo. I bili smo klasični navijači, sve je prošlo uz puno smijeha i dobre zezancije. Ma nemrem vjerovati da je već prošlo 18 godina, meni je to nestvarno. Ja sam kasnije još otišao u Stuttgart na utakmicu protiv Australije (2-2), a dečki su ranije otišli za Varaždin.

- To mi sad tako nestvarno zvuči da smo prije 18 godina utakmicu u Berlinu zajedno gledali s vrha tribine, a sad ju je Dalić vodio iz prvog reda, dok sam ja navijao doma kraj televizije, ha, ha. Ma svaka mu čast, Dalić već godinama radi čuda s hrvatskom reprezentacijom, on zna kako dišu igrači, kako se prema njima mora postaviti. Ima tu socijalnu inteligenciju, to je za trenera možda i najvažnije.

Je li tog dana pala i pokoja pivica, ipak ste u Berlinu bili tek - navijači.

- A je, znaš da je, nećemo se lagati. Iako moram priznati da Dalić nije baš ljubitelj piva, on više uživa u dobrom vinu. Oduvijek je to tako kod njega. Još se čujemo, još smo u kontaktu, vidjeli smo se i nedavno prije nego je reprezentacija krenula s pripremama za Europsko prvenstvo. Želim mu svu sreću, vjerujem da će još jednom s Hrvatskom napraviti velike stvari.

Hrvatska se danas priprema u Neuruppinu, prilično dosadnom mjestašcu 80 kilometara iznad Berlina.

- Pa ja sam vam bio u Neuruppinu poslije pada Berlinskog zida!

Kako to mislite?

- Kao klinac sam stvarno jako puno vremena proveo u Berlinu, a poslije pada Berlinskog zida neki obiteljski prijatelji su nam se preselili u Neuruppin. I onda smo jednom prilikom išli kod njih u posjetu. Uh, to je bilo jako davno, prije više od 30 godina. Ne sjećam se dobro tog gradića, samo nekakvog dvorca tamo. Ma koga briga, najbitnije da Neuruppin donese sreću našoj reprezentaciji - završio je Toplak.