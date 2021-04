Još tamo na početku sezone, kada je igrala kvalifikacije za Ligu prvaka, definitivno se nitko u Lokomotivi nije nadao da će Uskrs čekati na zadnjem mjestu HNL-a. Na Veliku subotu ima ga priliku barem malo popraviti, no za to će trebati pobijediti Hajduk, i to u neuobičajenom terminu za hrvatske prvoligaške travnjake od 12:55.

- Imali smo vremena za rad i to je dobro, ali nismo imali cijelu momčad na raspolaganju jer su mnogi bili po reprezentacijama i to nije dobro. Iako ostaje žal zbog toga, uspjeli smo napraviti dosta toga s onima koji su bili tu cijelo vrijeme, vidi se pomak i da su svjesni situacije. Stavio sam pred njih uvjet, a taj je da im ne bude svejedno. I ne smije im biti zbog posla koji rade i zbog kluba koji ih plaća. Želim vidjeti fajterstvo, odlučnost, da pokažu da im je stalo i to očekujem protiv Hajduka - najavio je trener Samir Toplak dvoboj sa Splićanima.

- Očekujem tvrdu utakmicu i što ih budemo duže držali u neizvjesnosti, imat ćemo veće šanse. Hajduk ima više samopouzdanja od nas, promijenio je ekipu, ali nije u ritmu koji gazi 90 minuta. Ustabilio je obranu, malo prima, ali i malo zabija jer se sve zasad svodi na individualnu kvalitetu Kačaniklića, Livaje i Umuta. Ne smijemo im dati da se razmašu.

Toplaka su posebno oduševili juniori koji trenutno drže treće mjesto u prvenstvu i nekima je najavio da će dati priliku protiv Hajduka.

- Ti su klinci sve što želim od igrača, školovani, odlučni, žele učiti. Susreo sam se s njima prvi put i to je jedno bogatstvo za koje nisam ni znao da ih ovaj klub ima. Očekujem da će neki od njih sutra i debitirati.