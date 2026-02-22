GALERIJA S POLJUDA Torcida oduševila plakatom, Sanchez divljao po travnjaku, a Livaja odlučio derbi! Evo fotki

HAJDUK - RIJEKA 1-0 Jedan, ali vrijedan gol zabili su Splićani protiv Riječana i osvojili sva tri boda u utakmici. Zgoditak pobjede vrijedan zabio je Marko Livaja u 79. minuti, ali bilo je svega na utakmici...