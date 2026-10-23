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BEZ INCIDENATA

Torcida oduševila u Švicarskoj: 'Kao da se igralo kod njih doma'

Piše Issa Kralj,
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Torcida oduševila u Švicarskoj: 'Kao da se igralo kod njih doma'
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL
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Na stadionu su gostujući navijači stvarali silnu buku tijekom svih 90 minuta, a navijači Thuna nisu im mogli parirati, napisao je švicarski portal

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Hajduk je ostvario drugu uzastopnu europsku pobjedu i na gostovanju slavio protiv aktualnog švicarskog prvaka Thuna (1-0). Splićani su tako ostali stopostotni u Konferencijskoj ligi, a iako je švicarska policija uoči utakmice strijepila od Torcide, gostujući navijači ostavili su odličan dojam na tribinama. 

UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka
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Foto: Denis Balibouse

Na Stockhorn Areni u Švicarskoj bilo oko 10 tisuća navijača, a oko pola su činili gostujući navijači. Torcida je ispunila svoj sektor i tijekom utakmice glasno navijala, a susret je prošao bez incidenata na tribinama. Dan prije utakmice s Thunom, Hajduk je dobio Uefinu kaznu zbog koje će iduću domaću utakmicu u Europi igrati pred praznim tribinama, ali ponašanje Torcide u Švicarskoj oduševilo je domaće medije. 

- Već prije početka utakmice Hrvati su bili u većini: Torcida je u velikoj povorci krenula prema stadionu, uz strogu policijsku pratnju. Za razliku od utakmice protiv Ajaxa tjedan dana ranije, ozračje u Thunu srećom je ostalo mirno. Na stadionu su gostujući navijači stvarali silnu buku tijekom svih 90 minuta, a navijači Thuna nisu im mogli parirati. Na tribinama je domaća utakmica momčadi iz Bernskog Oberlanda više nalikovala utakmici splitskog Hajduka - napisao je švicarski list Blick

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