Torcida priopćenjem optužila Kosa za šurovanje sa sucima!

Da se nešto 'kuha' među navijačima Hajduka dalo se naslutiti još prošloga tjedna, no što i kako znala je samo najuža jezgra Torcide, koja je informaciju uspjela zadržati u tajnosti sve do danas.

- Slutili smo što se događa, no nije bilo konkretnih dokaza. Tek kad smo dobili dokaze, mogli smo izaći s cijelom pričom – otkrili su nam navijači Hajduka, koji su se oglasili priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

KN Torcida ovim priopćenjem želi poslati jasnu poruku predsjedniku uprave, tako i svim navijačima Hajduka.

Iskrenost i poštenje su jedna od temeljnih vrijednosti Hajduka kao kluba za kojeg se borimo svih ovih godina. Naša duga cesta nema alternative, nema prečice, nema skretanja. Žrtve koje smo podnijeli svih ovih godina, prijatelji sa tribine kojih više nema su naš vjetar u leđa koji nas tjera da nastavimo pravim putem, koliko god dug on bio. I zato vam predsjedniče ovim putem poručujemo da su nama kao nositeljima cijelog ovog projekta neprihvatljive vaše metode kojima ste odlučili ostvariti zacrtane rezultatske ciljeve.

Znamo za vaš nalog klupskim djelatnicima da se nogometne suce počne tretirati na „drugačiji način“. Sada se sigurno osjećate ponosno kada slušate razgovore nogometnih sudaca koji su puni hvale za današnji Hajduk i priče kako se osjeća bolja financijska situacija.

Navijači Hajduka trebaju znati da je za ovakvu promjenu raspoloženja kod hrvatskih nogometnih sudaca zaslužna činjenica da po vašem nalogu predsjedniče, postoje klupski djelatnici koji su zaduženi da se „brinu za suce“. Vode ih na večere u restoran Zrno Soli na račun kluba, istim tim sucima davaju se pokloni i nagrade na račun kluba te ih se na račun kluba vodi u noćni život, u Vanilla bar (s kojim ćete ponosno kroz koji dan objaviti da ste potpisali sponzorski ugovor na godinu dana, jer treba nekako platiti te izlaske), a nekim sucima se u pratnji klupskih djelatnika zalomi i odlazak na koncerte, kao primjerice nedavno na Sašu Matića?!? Mislite li vi stvarno da ćemo mi mirno gledati kako se prema ovom nogometnom smeću koje nas godinama šikanira i koje je simbol kriminala, korupcije i nepotizma u hrvatskom nogometu odnosite kao prema gospodi i častite ih klupskim novcem?

Jedan od vaših prethodnika na mjestu predsjednika uprave Hajduka do kraja svog života će se okretati oko sebe u strahu za svoj i živote svoje obitelji jer se odlučio suprotstaviti nogometnoj mafiji koju između ostalog čine ti isti suci koji danas piju, jedu i izlaze na račun Hajduka po vašem nalogu. Sjećate li se predsjedniče našeg pokojnog brata sa sjeverne tribine, koji je šest mjeseci proveo u zatvoru jer više nije mogao trpjeti nepravdu koju nam hrvatski nogometni suci nanose godinama? Očekujete od nas da pljunemo na njegova djela i zaboravimo ih preko noći, zagrlimo te iste suce, nogometnu mafiju i zapjevamo neki hit od Saše Matića u zamjenu za jedan trofej?

Predsjedniče, mi nismo takav klub.

Svojim potezima ste nas osramotili i preko toga vam nećemo prijeći. Vi niste dostojni da budete predsjednik članskog kluba.

Mi nemamo ovlasti da vas smijenimo, to je isključivo odluka Nadzornog Odbora. Ako će oni prijeći preko izdaje naših ideala, to je na njima.

Torcida nakon laganja i demagogije, ne oprašta.

Ivan Kos je bio na meti dijela navijača od prvoga dana od kad je došao na Poljud, i to prije svega zbog izjave kako nikad nije navijao za Hajduk.

Vrlo brzo u javnosti su se pojavile i priče o njegovim bliskim vezama i navodnim tajnim dogovorima s managerima, konkretno Vukmilom Vukmiricom koji je blizak prijatelj i manager Kosovog kuma Gorana Ljubojevića, no bez konkretnog dokaza da igrači isključivo preko njega mogu u Hajduk, kako se tvrdilo.

Torcida mu predbacuje bliskost sa sucima

Kosu se kao krimen uzimalo i dovođenje bratića Velimira Slovačeka mimo natječaja u Hajduk, najprije kao vanjskog suradnika, da bi vrlo brzo njegova funkcija bila formalizirana, a honorar podebljan.

Po svjedočenju zaposlenika Hajduka, Slovaček je bio drugi čovjek kluba, operativac koji je obavljao većinu poslova, a Kos je angažman bratića pravdao time da su njih dvojica iznimno učinkoviti kad rade zajedno.

Nove sumnje pojavile su se prilikom transfera Nikole Vlašića u Everton, i to nakon što je dio medija prenio informaciju kako je u pregovorima interese Hajduka zastupao manager Vladan Filipović, no iz Hajduka su to odmah demantirali te podnijeli sudske tužbe protiv autora i medija koji su informaciju prenijeli.

Sve optužbe su dakle ostale bez dokaza, ali je ipak, nakon poraza od Rudeša, Kos pod pritiskom navijača, i to zbog loših rezultata dao svoj mandat na raspolaganje.

No Nadzorni odbor je odbio njegovu ostavku i dao mu odriješene ruke da popravi stanje. Smjenom Carrilla i dolaskom Kopića rezultati su se popravili, ali je pozornost javnosti ove zime opet skrenuta s terena na kancelariju. I to zbog navodne isplate provizije manageru Francka Ohandze za transfer u Kinu, iako je sam Ohandza inzistirao na odlasku iz Hajduka.

O Kosu su Poljudom kružile i kruže brojne priče, no ponavljamo, ni za jednu nije ponuđen nijedan konkretan dokaz. Mnogi su skloni ustvrditi kako je razlog tome činjenica da je i onako većina poslova dovršena u tajnosti, u trokutu ljudi od najvećeg povjerenja Kos – Slovaček – Branco.

Najnoviju optužbu iznijela je večeras Torcida, predsjedniku Hajduka predbacuju bliskost sa sucima, odnosno, pokušaj da ih se kavalirskim dočecima, večerama, poklonima i plaćenim računima u jednom splitskom noćnom klubu navede da omekšaju neprijateljski odnos prema Hajduku.

Kos se mora izjasniti

Navodno je cijelu priču otkrio jedna sudac koji se pohvalio ''gospodskim dočekom'', što navijačima Hajduka koji se godinama bore za poštenije odnose u hrvatskom nogometu, nikako nije bilo po volji. Pogotovo ne nakon što je bivši predsjednik Hajduka Hrvoje Maleš, tadašnjim čelnicima sudačke organizacije Željku Širiću i Stjepanu Djedoviću, u garaži zagrebačkog hotela Antunović predao 30.000 označenih eura, kao naknadu za 'pošteno suđenje'.

Policija je Širića i Djedovića odmah uhitila, bila je to udarna vijest u svim medijima, jer se vjerovalo da je to uhićenje početak kraja nepoštenim radnjama u hrvatskom nogometu, no gledajući s distance od šest i pol godina, nije se na žalost promijenilo gotovo ništa. Istina, glavni akteri skandala su osuđeni, Željko Širić je kao predsjednik komisije nogometnih sudaca dobio četiri godine zatvora, te zabranu rada u nogometu od osam godina, a Stjepan Djedović dvije godine i šest mjeseci.

No niti jedno novo ime nije se pojavilo ni tijekom, a ni nakon procesa, tako da je na koncu ispalo kako su Širić i Djedović sami uzimali mito i garantirali 'pošteno suđenje', bez sudjelovanja i znanja bilo koga od neposrednih izvršitelja - hrvatskih nogometnih sudaca!? Maleša su navijači Hajduka slavili poput heroja, većina ga i danas poštuje, no službeni Hajduk ga je zaboravio nakon što su ga se odrekli u zamjenu za jamstvo za kredit od gradskoga vijeća Splita.

Što dalje? Je li moguć novi obrat, poput onoga kada je Kos smijenio Carrilla i ostao na funkciji? Ako je suditi prema raspoloženju navijača – nije. Navijači su ostavili prostor Nadzornom odboru za reakciju, očekuju od njih izglasavanje nepovjerenja Kosu, te njegovu smjenu. Sve ostalo bilo bi u rangu znanstvene fantastike. No sigurno je da će se o cijelom slučaju oglasiti i sam predsjednik Hajduka, koji mora pojasniti je li se, na koji način, i s kojim ciljem 'približio' sucima. Jer optužbe koje su iznijeli navijači su vrlo ozbiljne. I vrlo konkretne...